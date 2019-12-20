 Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Міністри проголосували за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей у ліцензійних умовах", - йдеться в повідомленні.

За словами Гончарука, тепер заклади з ігровими автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передоручення на поширення державних миттєвих лотерей.

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"Дав доручення Нацполіції сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А ДФС організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей"", - підсумував прем'єр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України зареєстрував у парламенті проєкт закону 2285 про регулювання діяльності в сфері організації про проведення азартних ігор. Документ пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів, встановлює вимогу про розміщення залів з ігровими автоматами виключно на території 3-5-зіркових готелів, казино - на території п'ятизіркових. Крім цього, законопроєкт пропонує встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу, яку має адмініструвати податкова служба.

19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила голосування за законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".