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 Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук

Уряд унеможливив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Міністри проголосували за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей у ліцензійних умовах", - йдеться в повідомленні.

За словами Гончарука, тепер заклади з ігровими автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передоручення на поширення державних миттєвих лотерей.

Читайте також: Рада провалила голосування за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу

"Дав доручення Нацполіції сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А ДФС організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей"", - підсумував прем'єр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України зареєстрував у парламенті проєкт закону 2285 про регулювання діяльності в сфері організації про проведення азартних ігор. Документ пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів, встановлює вимогу про розміщення залів з ігровими автоматами виключно на території 3-5-зіркових готелів, казино - на території п'ятизіркових. Крім цього, законопроєкт пропонує встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу, яку має адмініструвати податкова служба.

19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила голосування за законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166464
 
   
 Топ коментарі
 
Може треба їх у мусарні відкрити,щоб мусарам легше було їх кришувати?
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А где ж тогда Аваков харчеваться будет?
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Може треба їх у мусарні відкрити,щоб мусарам легше було їх кришувати?
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Шо, жабы брехливые, похоже вашим "Козломётам" пришёл гаплык .... Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3850
А скоро Новый год .... Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 10
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И че? На новый год будет минусовая температура. В дримтауне +20, а каток есть. Морозилка работает четко
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а скільки це коштує для бюджету у якому немає грошей ...невже "сам" нелох "відстігне" з "гонорарів" ?
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Через плече, морозилка! Иди коньки покупай! Хотя с такими реХворматорами надолго они тебе не пригодятся, со временем -откинешь.))))
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В дрімдауні ковзанка штучна. Там працюють холодильні системи.
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Там для особо одаренных порохососов поставили мощную холодильную установку
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За счет особо одаренных Зедебилов, конечно. Вот так и будет - порохоботы на ковзанке, а ЗеДебилы оплачивают.
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люмпени якраз оплачувати нічого не будуть ...КАЗЛИ що зевиродкам жити заважають будуть оплачувати ...зараз з "польщі" бабло по справедливому курсу розміняють і буде нам щастя ...
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Правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей

Зараз Шарик в знак протеста запилит новый ролик . Шарик , ффассс ! Игорного бизнеса под видом государственных лотерей не будет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7273
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поменяют вывеску на "Центр досуга" или "Клуб по интересам" и всех делов.
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Це точно , змінять вивіску на спорт-бар, поставлять телевізори і будуть розказувати , що це клуб вболівальників
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Аваківські собаки знайдуть те,що треба знайти (наприклад,конкурентів).
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и шо, теперь закроют, лотореи которые на каждом углу?
или как всегда у нас, законы не для всех?
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Он теперь будет под вывеской Нацполиция!
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Вот точно не помню,кто из великих сказал фразу
Мы живем в Мире.где похороны важнее покойника,где свадьба важнее любви,где внешность важнее ума.Мы живем в культуре упаковки презирающей содержимое
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зебанаты под колпаком у авакяна с игорным бизнесом -не примут, то звИзда зебобе
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Дал поручение лисе проверить законность пребывания кур в курятниках и уровень яйценосности...
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После того как увидел этого дрыща в Верховной Раде, стоящего на вытяжку перед Аваковым, с выражением на лице "чего изволит Господин?"...
Я за игорный бизнес совершенно спокоен!
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При чем тут то шо он худой, к тому шо он дурак?
А так - да. Аваков имеет компромат, мне кажется, даже на Петка. Именно поэтому тот был рад что обосрался на выборах. А Беня имеет компромат на всех(щас обвинят в онтессемитизме меня)))
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Чего обижаешся на "дрыща"?
Дрыщ во власти - очень редкое и быстро исчезающие явлений.
Скоро этот дрыщ обрастет салом и превратится в колобка.
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та бо это выглядит тупо.
"дрыщ" скажет толстому что тот толстый - и наоборот. ну вон Вольнов толстый - но например патриот. т.е. никак не зависит то шо толстый или худой, от того - говно или нет(или православный или мусульманин, например).
не знаю - мне показалось что как в детском саду звучит. примахиваться к внешности то(вспоминает портрет жены Луценко, блюет)
разве токо в крайних случаях мона похихикать то....
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Скройся в тумане, Тироль.
Мне пох, дрыщ или не дрыщ.
А про то, что "премьер" стоял на вытяжку перед Аваковым и либезил у тебя возражений нет.
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Так чего же ты тогда пиликаешь на счет "дрища", если тебе "пох" то?
Я не видел видео кстати, но смотрю Шапошникова, а Аваков на него даже в суд подал(надеюсь просрет - как и против СерЛеща просрал).
Даже как его, Ройтман грит шо Аваков - "солнцевский". т.е. жабоеды, на закупке вертолетов, смело жали руку.... мафиози? они такие, они могут.
я не понимаю - че мы сремся то? Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7751
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А хрен его знает, какого ты на этого "дрыща" сагрился - детская психологическая травма?
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Да я просто против того шо внешность обзывают.
вот Степан Андреевич был ростом с Путина, но мы же не говорим шо он карликом был, как Путин.
Не "травма" но чувство справедливости. Ученые тоже ведь не Шварценеггеры, но им на это не пеняют, а с удовольствием юзают их изобретения.
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Да-да-да, "на Петка" все имеют массу компромата! - и бигус, и гнап, и авакян, и пуцька, и бомж Вася с-под ганделыка.

Вот только труба с портновым за 8 месяцев хер шо нашли - хотя приказ от зелупы\пуцькина был четкий и конкретный. На чем труба и погорел...
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б*же, а Петко мона подумать - .... не имеет ни на кого?
сам посуди. он ведь тоже "нарыл" неплохо(Юра Луценко чо - зря был Гейпрокулолом что-ли?)
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т.е. портнов с трубой работают на Пороха?
ну, тады все стало на свои места...
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там "клубок" и ты не распутаешь.
даже может быть шо это профанация - типо гонения портнова на Петка.
ты просто представить себе не можешь как там все повязаны. вон, Ройтмана слушал? там Гелетей - просто ужас какой бандюга, но какого хрена Петко его всунул на такой пост то? видео видел как он "подписал" в Раде документ? - "забыл" колпачок с ручки снять.
..... Бигус, это Вы?
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бигус тоже работает на Пороха?
====
Ну, я ж и говорю: если это Порох нанял портновского и трубу, чтоб они подняли вой, начали кучу следствий - и обосрались! - и тем самым сняли с Пороха все подозрения - то Порох гениальный политик.

Именно такой и нужен во время войны.
Не обосранный клован с бегающими глазками - а вот именно такой Политик с большой буквы.
Наш "Черчилль".
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Черчилль - жирная обезьяна лижущая Сралина.
А "Порох" да, не стыдно было когда он ездил и клянчил ссанкции для дедушки Путина
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Вроде фамилия скрепная украинская, а такой дурак....
Поедь в Китай и спроси как там борются. Умножь вна 10 и добавь коэффициент на "кумовство", а также поправку на "щас Баканову позвоню".
г*споди - да если у нас свободное гос-во, то че не мона легализовать эти автоматы с пулеметами игральными то? Но! Налоги платить шоб были обязаны(Оба-на!! Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5096 )
Не заплатил тыщу - штраф миллион. Если налоговик "не увидел обмана" - 25 лет без УДО с конфискацией.
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ми ж не Європа і тим більше не США. Ми більше на рашку схожі в цьому питані та і багатьох інших....
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Пане Володя, ми на Рашку реально схожі за багатьма питаннями. Просто поїхати в норм. країну і оцінити свою реакцію на зрозумілі для них(громадян) речі.
Навіть бандерівці хотіли чого? - адін вождь, адін народ.
х.з. чим ми маємо гордитись(пишатись) крім землі( Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 31 ), національного(народног) одягу та пісень(шото біля 600000)?
що глибше цікавитись історією, тим більше хочеться змінити ім.я/прізвище та забути шо ти звідсіля.
і це реально так.
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некоторые уже под Кабмин как на работу бастовать ездят - проснись..
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За реформи взялися ті люди, які при +12 вирішили залити каток .
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Каток. Вони, по- кацапській інструкції, прикриваються дітьми та жінками
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В Конча-Заспе построят Лас=-Вегас с детскими игральными игрушками и все детки Украины станут Билл Гейтсами
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Шо, жабота квакерная чоколятна, не помогают ваши кваканья, опять отсасываете...
Ничо, привыкайте...удел жаб - квакать Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 491
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100%
большинство украинцев наконец-то хоть жить начало по-богатому,а этим всё не так..
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Бюджетный крах ЗЕбилов! Правительство остановило финансирование всех программ, кроме защищенных Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета - зарплат и пенсий.









Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4703 Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9169
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Порох экономист и политик по образованию,закончил оба ВУЗа, с отличием,Янукович 2 срока мотал,от третьей ходки Витька спас космонавт Береговой,с которым был знаком немецкий полицаем из Белоруссии Федором Януковичем,который сбежал от белоусского народа на Донбасс.Многие мутные личности военных лет,удирали на Донбасс в те лихие годы.Но одноруких бандитов игорного бизнеса на Донбасс притаранил не он,а Владимир Щербань
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правильно- все в казино,все частные карманы

И Укрзлізницю в придачу!... Локомотив "Беня" или там "Барыга"...
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БЫЛ НОРМАЛЬНЫМ, СТАЛ НАЧАЛЬНИКОМ, РЫЛО ЛОПАЕТ
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Два разных человека! Князев и Крищенко. Чего их фейсы сравнивать?
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В пятизвездончых отелях кукарекал кандидат ЗЕ. Законопроект внесенный жуликами из СН разрешает его во всех отелях без звезд, борделях, школах и больницах будут стоять "однорукие банбиты". Рюкзак в эскстазе!
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США в пустыне построили Лас-Вегас, который посещает море туристов и привозящих туда море денег. А вам слабо построить в Одессе например Лас-Вегас, который будет привлекать туристов со всего мира???
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Даже не представляю, что аваков сделает с этой борадатой женщиной.
Вот и открылась истиная причина недавнего майдана.
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"По словам Гончарука, теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорам передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей"
Я б тов. Гончаруку посоветовал бы усилить личную охрану!
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Це, так мусорам вирішили помститися за підставу президента та генпрокурора? Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6775
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31 серпня 2019.

"Арахамія: в Авакова є нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо".
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думаю швидше хламідію "законспірують" ніж авакова "легалізують" ...
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А что с бюджетом будет, интересно? Арахимия до этого говорил, что доходы от игрового бизнеса уже "посчитали" в бюджет 2020.
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Сейчас у каждого бомжа есть смартфон. Этих игровых площадок в сети - тысячи. Большинство - рашкованские. Они аплодируют этим идиотам.
У меня товарищ - большой любитель этого дела. Играл раньше в автоматах постоянно. Как только Йулька прикрыла - тупо стал играть на разных игровых площадках в сети.Как просырал деньги, так и просырает. Только зарабатывают на этом кацапье, вместо того, что б получала страна на лицензиях и имела массу рабочих мест.
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1000% Вони там всі Лохи по ходу. Але страждає від того Україна
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что б получала страна на лицензиях и имела массу рабочих мест.

Та да , клубы для ЛГБТ,наркоманов,алкоголиков,а пенсии, образование, медицина зарплаты и экономика- дело десятое!
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Всі поліпшення у майбутньому - бюджет, пенсії, зарплати, дороги, а у теперішньому лише розкрадений бюджет, ОВГЗ, під 15 відсотків, замість кредитів МВФ, під 3 відсотки, припинення фінансування будівництва та інших проектів... Тобто рухаємось до дефолту, якого так бажає бабушка бєня... Лише за пів року зелена команда майже розвалила економіку країни... І я винен повірити, що цей самокат прикриє ці лохотрони, що тримає сабаков???
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Игорного бизнеса под видом государственных лотерей не будет, - Гончарук

Шо деется! Так смотри и аптеки в 2 раза цены снизят и кредиты будут давать не под 46% годовых,а под 4%... и зарплата будет ближе к европейской...
Но начинать надо с Барыги,дабы другие слушались.
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