 Грального бізнесу під виглядом державних лотерей не буде, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Міністри проголосували за скасування відповідних положень щодо розповсюджувачів лотерей у ліцензійних умовах", - йдеться в повідомленні.
За словами Гончарука, тепер заклади з ігровими автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передоручення на поширення державних миттєвих лотерей.
"Дав доручення Нацполіції сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А ДФС організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей"", - підсумував прем'єр.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України зареєстрував у парламенті проєкт закону 2285 про регулювання діяльності в сфері організації про проведення азартних ігор. Документ пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів, встановлює вимогу про розміщення залів з ігровими автоматами виключно на території 3-5-зіркових готелів, казино - на території п'ятизіркових. Крім цього, законопроєкт пропонує встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу, яку має адмініструвати податкова служба.
19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила голосування за законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".
А скоро Новый год ....
Зараз Шарик в знак протеста запилит новый ролик . Шарик , ффассс !
или как всегда у нас, законы не для всех?
Мы живем в Мире.где похороны важнее покойника,где свадьба важнее любви,где внешность важнее ума.Мы живем в культуре упаковки презирающей содержимое
Я за игорный бизнес совершенно спокоен!
А так - да. Аваков имеет компромат, мне кажется, даже на Петка. Именно поэтому тот был рад что обосрался на выборах. А Беня имеет компромат на всех(щас обвинят в онтессемитизме меня)))
Дрыщ во власти - очень редкое и быстро исчезающие явлений.
Скоро этот дрыщ обрастет салом и превратится в колобка.
"дрыщ" скажет толстому что тот толстый - и наоборот. ну вон Вольнов толстый - но например патриот. т.е. никак не зависит то шо толстый или худой, от того - говно или нет(или православный или мусульманин, например).
не знаю - мне показалось что как в детском саду звучит. примахиваться к внешности то(вспоминает портрет жены Луценко, блюет)
разве токо в крайних случаях мона похихикать то....
Мне пох, дрыщ или не дрыщ.
А про то, что "премьер" стоял на вытяжку перед Аваковым и либезил у тебя возражений нет.
Я не видел видео кстати, но смотрю Шапошникова, а Аваков на него даже в суд подал(надеюсь просрет - как и против СерЛеща просрал).
Даже как его, Ройтман грит шо Аваков - "солнцевский". т.е. жабоеды, на закупке вертолетов, смело жали руку.... мафиози? они такие, они могут.
я не понимаю - че мы сремся то?
вот Степан Андреевич был ростом с Путина, но мы же не говорим шо он карликом был, как Путин.
Не "травма" но чувство справедливости. Ученые тоже ведь не Шварценеггеры, но им на это не пеняют, а с удовольствием юзают их изобретения.
Вот только труба с портновым за 8 месяцев хер шо нашли - хотя приказ от зелупы\пуцькина был четкий и конкретный. На чем труба и погорел...
сам посуди. он ведь тоже "нарыл" неплохо(Юра Луценко чо - зря был Гейпрокулолом что-ли?)
ну, тады все стало на свои места...
даже может быть шо это профанация - типо гонения портнова на Петка.
ты просто представить себе не можешь как там все повязаны. вон, Ройтмана слушал? там Гелетей - просто ужас какой бандюга, но какого хрена Петко его всунул на такой пост то? видео видел как он "подписал" в Раде документ? - "забыл" колпачок с ручки снять.
..... Бигус, это Вы?
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Ну, я ж и говорю: если это Порох нанял портновского и трубу, чтоб они подняли вой, начали кучу следствий - и обосрались! - и тем самым сняли с Пороха все подозрения - то Порох гениальный политик.
Именно такой и нужен во время войны.
Не обосранный клован с бегающими глазками - а вот именно такой Политик с большой буквы.
Наш "Черчилль".
А "Порох" да, не стыдно было когда он ездил и клянчил ссанкции для дедушки Путина
скрепнаяукраинская, а такой дурак....
Поедь в Китай и спроси как там борются. Умножь вна 10 и добавь коэффициент на "кумовство", а также поправку на "щас Баканову позвоню".
г*споди - да если у нас свободное гос-во, то че не мона легализовать эти автоматы с пулеметами игральными то? Но! Налоги платить шоб были обязаны(Оба-на!! )
Не заплатил тыщу - штраф миллион. Если налоговик "не увидел обмана" - 25 лет без УДО с конфискацией.
Навіть бандерівці хотіли чого? - адін вождь, адін народ.
х.з. чим ми маємо гордитись(пишатись) крім землі( ), національного(народног) одягу та пісень(шото біля 600000)?
що глибше цікавитись історією, тим більше хочеться змінити ім.я/прізвище та забути шо ти звідсіля.
і це реально так.
Ничо, привыкайте...удел жаб - квакать
большинство украинцев наконец-то хоть жить начало по-богатому,а этим всё не так..
И Укрзлізницю в придачу!... Локомотив "Беня" или там "Барыга"...
Вот и открылась истиная причина недавнего майдана.
Я б тов. Гончаруку посоветовал бы усилить личную охрану!
"Арахамія: в Авакова є нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо".
У меня товарищ - большой любитель этого дела. Играл раньше в автоматах постоянно. Как только Йулька прикрыла - тупо стал играть на разных игровых площадках в сети.Как просырал деньги, так и просырает. Только зарабатывают на этом кацапье, вместо того, что б получала страна на лицензиях и имела массу рабочих мест.
Та да , клубы для ЛГБТ,наркоманов,алкоголиков,а пенсии, образование, медицина зарплаты и экономика- дело десятое!
Шо деется! Так смотри и аптеки в 2 раза цены снизят и кредиты будут давать не под 46% годовых,а под 4%... и зарплата будет ближе к европейской...
Но начинать надо с Барыги,дабы другие слушались.