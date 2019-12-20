EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  8524  172
Матеріали за темою:
Все про:розслідування (1596) Геращенко Антон (443) Шеремет (296)

 Ми поки не знаємо мотиву і замовників, - заступник голови МВС Геращенко щодо справи про вбивство Шеремета

Слідство поки не знає, які були мотиви вбивства журналіста Павла Шеремета і замовників цього злочину.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив в інтерв'ю "Фактам", передає Цензор.НЕТ.

"Ми поки не знаємо мотиву і не знаємо замовників", - сказав Геращенко, відповідаючи на запитання, чому об'єктом злочину став саме Шеремет.

Коментуючи оприлюднені 12 грудня записи телефонних розмов, Геращенко уточнив, що "ми видали на брифінгу те, що могли".

"Це лише кілька відсотків від усього масиву інформації. У слідства є записи сотень годин розмов різних людей, що дозволяє робити певні висновки", - зазначив він.

За його словами, найвагомішим доказом у справі стали висновки зарубіжних експертів, які підтвердили думку їхніх українських колег, про те, що хода та рухи ветерана АТО Андрія Антоненка і лікаря і волонтера Юлії Кузьменко збігаються з ходою жінки і чоловіки, зображених на камерах відеоспостереження біля машини Шеремета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Міна" з квартири фігуранта справи про вбивство Шеремета Антоненка - навчальна копія, - Сініцин

"Це дозволило з'єднати воєдино безліч інших непрямих доказів і прийняти рішення про пред'явлення їм підозри. Якби експерти не зробили висновок про високий ступінь схожості рухів кілерів і підозрюваних, цього не було б ... Якби експерти не підтвердили, що хода Кузьменко та Антоненка схожа з ходою вбивць, їх ніхто не чіпав би, вони жили б і далі своїм життям. "Ріффмастер" продовжував би зберігати вдома половину міни МОН-50", - повідомив Геращенко.

Відповідаючи на питання, чи може головним аргументом бути хода, Геращенко наголосив, що її неможливо підробити.

"Хода є своєрідним аналогом відбитків пальців. Експертизу проводили не за кількома секундам руху. За всіма підозрюваними велася дозволене судом стеження, їх записували з самих різних ракурсів", - сказав він.

Також, відповідаючи на питання, чи співпрацюють підозрювані зі слідством, він уточнив, що їм запропоновано дати щиросерді свідчення і піти на угоду.

"Скажу прямо: у нас немає заяв підозрюваних, записаних на мобільний телефон або на відеокамеру, або їхніх постів у Facebook про те, що вони збиралися вбивати Шеремета", - зазначив Геращенко.

Читайте: Адвокати підозрюваних у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненка подали апеляції на арешт

Він додав, що слідство цікавить, хто виготовив вибуховий пристрій, встановлений під машиною Шеремета: "у нас є підозра; чекаємо, може, ця людина зізнається".

Він нагадав, що поліція в ході розслідування вилучила записи з сотень відеокамер, крім чотирьох, і що працівники ресторанів та інших закладів, де були ці чотири камери, говорили, що їх зняли співробітники СБУ.

"Коли слідчі звернулися в СБУ і попросили передати ці відеокамери нам, там відповіли щось невиразне. Загалом, записи загубилися. Потім записи з однієї з камер спливли в журналістському розслідуванні Дмитра Гнапа", - додав Геращенко.

Він уточнив, що, крім цього, є ще три відео, які кудись пропали.

"Причому там записи з дуже хороших ракурсів, можна було б щось розгледіти. Тому міністр внутрішніх справ звернувся до глави СБУ Баканова з проханням провести службову перевірку і встановити, хто знімав ці відеокамери, чому записи не були передані в поліцію і так далі" , - підкреслив він.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте також: Деяких свідків у справі про вбивство Шеремета почали залякувати, - адвокат Дугарь Коломієць

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166459
 
 
 Топ коментарі
 
Ще казку не дописали,тому і не знають чим вона скінчиться.
 показати весь коментар
 
Как и бубочка - до выборов знал пути решения абсолютно всех проблем , а после - забыл наглухо . Так и здесь - когда арестовывали - трубили о заказчиках ,, дестабилизации ,, , но как видно обоср...сь .
 показати весь коментар
 
Отвечая на вопрос, может ли главным аргументом быть походка, Геращенко подчеркнул, что ее невозможно подделать. "Походка является своеобразным аналогом отпечатков пальцев."

расскажи это пародистам и мимам на улицах
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Кто установил, что записи с камер уничтожили в СБУ, а не в МВД?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Журналисты нарыли, что за операцией следили сотрудники СБУ. Сервера изымала СБУ, вернула девственно чистыми
 показати весь коментар
 
Странно, что эти росказни никак не комментирует нынешний главСБУушник Баканов и нынешние расследователи убийства Шеремета.
Пока это остается всего лишь росказнями.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Номерная дама, Аваков сказал, что уже обратились в СБУ. Расследование журналистов легко находится в Инете, недавно было на 24-м канале. Если мыслить логично, то факт, что Баканов сразу не опровергнул, нет, мы не такие, да как можно, наводит на мысли.
 показати весь коментар
 
Малообразованный uxmal, цифры в никах всего лишь показывают, что человек заходит на форум через соцсети, гугл. Не верите, проконсультируйтесь у админов.

Баканову, Авакову, Рябошапке и Геращенко нужно, в конце концов, показать хотя бы что-то похожее на реальные доказательства вины задержанных.
С мотивом о их нацизме, перечисленная компашка уже обделалсь с головы до ног.
И уже начинает отползать назад.
Ничем не подтвержденные сплетни о причастности СБУ никак не помогают отбелить лжецов.
 показати весь коментар
 
 
Дело в том,что изначально о мине знали из ФБ,а когда Антоненко спросили-он испугался,что раздуют из мухи слона-так ведь и получилось.Всё ведь стряпалось,чтобы Зелю примазать к "убийству Шеремета" из ФБ высосаными "фактами".Только вот Аваку при этом пришлось "спалить"себя и свою "контору",поскольку им оловянными солдатиками играться-рыла длинные-нароют,а мозгов-ноль-не свяжут никогда. https://www.facebook.com/usofcom/posts/2544811499083812.Но вопрос в другом,какого хера Зеля повёлся на Аваков разводняк,если говорит,что не лох?Неужели надеется,что тот его спасёт от собственных про...ов по земле и француизации через ОТГ?Зря надеется!Ему-бы срочно єту систему мусорско-поросяную менять,начиная снизу и заканчивая ВСП,а не клевать на голимое фуфло от "полезных подбарыжников".Мотив этого убийства-похерить реформу Деконаидзе и ее спихнуть,да Авака усмирить-двух зайцев одним ударом,а заказчик тот,кто волонтёра ФБР нанимал,вместо проффесионального експерта ФБР.
 показати весь коментар
 
Телодвижение,телодвижение задолбали. Ответьте на вопрос ,а сколько в природе вариаций телодвижений? Один два раза и конец. Или телодвижение вы прировняли к сетчатки глаза или отпечатка пальца?
 показати весь коментар
 
 
это было отступление номер раз.
при отступлении номер два оно сообщит
что полиция не знает ни организаторов ни исполнителей )))
как с теми ложечками и мониторами..))))
 показати весь коментар
 
 
Вишенкой на торте будет когда Геращенко заявит, что и убийства Шеремета как такового не было...
 показати весь коментар
 
 
".... Ми поки не знаємо мотиву і не знаємо замовників ....",

Геращенко, мене більше цікавить хто замовив переслідування патріотів і добровольців
і твоя участь в цьому ЗЛОЧИНІ!!!!
 показати весь коментар
 
 
а вот ЭТО они точно знают но ссутся ))))))
 показати весь коментар
 
 
То был мем про полвареника. Чую скоро будет про полмины. Нашли полгранаты, полпатрона и полавтомата...
 показати весь коментар
 
 
22 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбудеться марафон на підтримку музиканта Андрія Антоненко, якого поліція звинувачує в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=92191&fbclid=IwAR1xcABJxTBrQV7CLGcCWKzI5ks1hHDTiYEqqK_RKa94IR0XiBaJ4t7K81M
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Клоуны вместо Майдана концерты устраивают. Памагите чем можите.
 показати весь коментар
 
 
Все починається з малого... Далі буде, сподіваюсь
 показати весь коментар
 
 
Кого взрывать будем?
Приходить со своей МОНкой?
 показати весь коментар
 
Та хоч на танку, якшо є - може стане в нагоді
 показати весь коментар
 
 
Кандидат №1 Порошенко. Он у зебуинов причина всех их неприятностей
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Привет, деревня. Ми поки не знаємо мотиву і замовників, - заступник голови МВС Геращенко щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 6014
 показати весь коментар
 
 
ну на эту кандидатуру я бы согласился с большим удовольствием
 показати весь коментар
 
90% моих сегодняшних неприятностей из-за ***** и параши. Есть возражения? Еще 5% из-за жителей лугандона, которые голосовали за президента-тридвараса
Ми поки не знаємо мотиву і замовників, - заступник голови МВС Геращенко щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 6133
 показати весь коментар
 
 
А как же "дестабилизация обстановки в стране Ми поки не знаємо мотиву і замовників, - заступник голови МВС Геращенко щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 5987"? Менты окончательно заврались
 показати весь коментар
 
 
Просто тупий жир.В нього мозок заплив жиром,а теревенити щось потрібно,от і бреше ****.
 показати весь коментар
 
 
В чем проблема показать общественности весь массив информации? Такие-такие секреты там есть? Или просто еще не успели смонтажировать свои поделки? Обосрались,но продолжают упорно отбрехиваться. Как кацапня,честное слово.
 показати весь коментар
 
 
Ідіоте, це ж хто ті версії висуває? Хто мультики малює? Хто шоу влаштовує? До речі "как кацапня" чому в лапках, не скажеш, чмо ти козломорде?
 показати весь коментар
 
 
Зебил с бульбандии Ми поки не знаємо мотиву і замовників, - заступник голови МВС Геращенко щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 5349? Оригинально ! Хотя по сути, Беларусь уже на 9\10 белорусский федеральный округ Параши
 показати весь коментар
 
 
"Беларус" растолковывает о раскладах в Украине основываясь на опыте двух диктаторских режимов. Как тут кто да тут что. Трэш и абсурд.
 показати весь коментар
 
 
КДБ білорусі якраз і зацікавлено в тому щоб звинуватили АТОшників , Шеремет був ворогом Лукашенка . На початку цієї неділі на Захід втік спецназівець , підрозділ якого вбивав противників Луки , саме тоді вбили і оператора Шеремета , замаскувавши під самогубство. Шеремет не припиняв шукати докази того злочину . Так що "білорус" сидить тут не спроста. Доречі , пригадайте хто останній бачив Шеремета .
 показати весь коментар
 
 
Что ты чешешь? Сколько в Белорусской ССР было президентов? Только, не надо скуоить, что твою страну надо называть Беларусь. У вас даже гос. флаг и тот совковый Ми поки не знаємо мотиву і замовників, - заступник голови МВС Геращенко щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 8982. Только молотка и серпа не хватает

 показати весь коментар
 
 
Маладец кацапская троллятина!Про любимог бацьку ни слова,как справжний бялорус.Верим,любим,скорбим.
 показати весь коментар
 
Всміслі-і-і? Як мотивів не зають? Вони в офіційних підозрах волонтерам и ветеранам мотив написали "Захопившись ультранаціоналістичними ідеями..." Посадити їх в СІЗО, а тепер мотивів не знають? Чи це офіційно визнання безпідставних підозр і арештів патріотів України?
 показати весь коментар
 
 
Возможно Шеремета и подорвади нэбайдужи патриоты.
Но доказуха НИКАКАЯ!
С такой доказательной базой"ПО МНЕНИЮ БРИТАНСКИХ УЧЕНЫХ"антуан херащенко жидко так обделается.Ну впрочем,как обычно.
 показати весь коментар
 
 
А навіщо небайдужим патріотам підривати Шеремета?
 показати весь коментар
 
 
Небайдужим патриотам если кого и подрывать, то Шеремет в этом списке если и был бы, то на 100501-м месте. Всяких шуфричей, медведчуков, вилкулов мало?
 показати весь коментар
 
 
"Ми не знаєм ані мотиву , ані замовників, зате є призначені виконавці." .
 показати весь коментар
 
 
"у нас есть подозрение; ждем, может, этот человек признается"Источник: https://censor.net.ua/n3166459

Чем ждете: электротоком, водой, или утюгом в валенке?
 показати весь коментар
 
 
"Мы пока не знаем мотива и заказчиков", - так вы ушлепки и исполнителей не знаете.
 показати весь коментар
 
 
Це трагедія , що вони відмовляться визнавати вину, адже найпростіший шлях до розкриття злочину це зізнання - "царина доказів", як говорив Вишинський.... це саме закладено і у КПК від портянки.
Старий КПК був більш прогресивнішим і збалансованішим чим цей від портянки.
 показати весь коментар
 
 
Это 3,14здец у них есть якобы исполнители но нет заказчиков, попахивает, а вернее воняет от этого дела, показушники хвоевые.
 показати весь коментар
 
 
А почему походку, блд, эксперты по заказу НКвдистов этих рукожопых оценивали именно у этих ветеранов и волонтеров? Почему не сравнивали, например, с походкой шуфрича..., ну или этого геращенка мутного? Заказ такой поступил от партнеров, с которыми "потепление"?
Знаю не по наслышке, какой правовой беспредел творят сейчас некоторые "органы" и сидящие у них на крючке некоторые следственные судьи Печерского и др. судов, не верю ни единому слову этого коз этого человека...
По поводу мотива - вообще маразматический маразм!
 показати весь коментар
 
 
Да вы и исполнителей не знаете, дебилы! Только шить дела и умеете!
Ми поки не знаємо мотиву і замовників, - заступник голови МВС Геращенко щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 5069
 показати весь коментар
 
 
На его месте должны быть эти отвратительные рожи!
 показати весь коментар
 
Мотив один - бульдозеристу надо было плебосу Зрелища давать , ибо очередной мобилизацией эффекта недостаточно было-бы
 показати весь коментар
 
 
вы же с14 года даже тихий перд слушали и записывали, а заказчик неизвестен, это как???
 показати весь коментар
 
 
Это мошенники все придумали, для того чтобы отвлечь внимание от дерибана земли. Но отвлекаться от главного никак нельзя.
 показати весь коментар
 
 
Ох толстожопая тварь! А как же прессконференция? А как же упаковка АТОшников? А как же выступление ***********? Просто нассали зелебобикам в глаза всей толпой?
 показати весь коментар
 
це і коментувати неможна, "профі" вони всюди в нас в Україні....
 показати весь коментар
 
после таких слов:"Мы пока не знаем мотива и не знаем заказчиков", - сказал Геращенко Источник: https://censor.net.ua/n3166459 думаю не только я но и многие аплодируют стоя!!выходит:ничего нет а убийцы на самом высоком уровне и ,,через брифинг"(для убедительности и важности)уже назначены!!??всё таки бывает что телега впереди коня!! Ми поки не знаємо мотиву і замовників, - заступник голови МВС Геращенко щодо справи про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 85
 показати весь коментар
 
То есть как? Обвиняемые есть- а заказчиков и мотивов нет????? Это как простите, типа- Были бы люди, а днло найдется! Это что такой принцип! Вы же набрифинге заявили что дело раскрыто! Найдены убийцы, а мотивом был , создание в стране напряженной ситуации! Послушайте дыбилы, вы что всех людей считаете дегенератами, или полными идиотами, как ваш Президент???
 показати весь коментар
 
Убийство Шеремета организовал Аваков, по заказу Зеленского и Рябошапки, для дестабилизации ситуации в стране против Порошенко, чтобы победить на предстоящих выборах.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору