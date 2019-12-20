 Трамп зажадав негайного судового процесу щодо імпічменту в Сенаті

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому написав у Twitter.

"Після того, як демократи не забезпечили мене належним судовим розглядом у Палаті - ні адвокатів, ні свідків, нічого - вони тепер хочуть диктувати Сенату, як їм вести свій процес. Насправді, у них немає ніяких доказів чого-небудь, вони ніколи не з'являться. Вони хочуть залишитися в стороні. Я хочу негайного судового процесу!", - написав президент США.

Раніше 19 грудня Палата представників США, фактично підконтрольна Демократичній партії, проголосувала за імпічмент Трампу. Його визнали винним у зловживанні владою і в "перешкоджанні конгресу".

Подальші слухання з цього питання будуть у Сенаті - верхній палаті парламенту.

Палата представників Конгресу США почала процедуру імпічменту Трампа 25 вересня. Приводом стала його телефонна розмова з українським лідером Володимиром Зеленським: члени Демократичної партії хочуть довести, що глава США тиснув на українського колегу, щоб той стимулював розслідування корупційної справи проти сина Джо Байдена. Водночас Байдена вважають найперспективнішим опонентом Трампа на виборах в 2020 році.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боротьба України проти РФ - це і наша боротьба, їхня оборона - це оборона США, - конгресмен Шифф на дебатах щодо імпічменту Трампа. ВIДЕО