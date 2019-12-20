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Все про:імпічмент (178) Конгрес США (356) США (5843) Трамп (2044) Сенат США (126)

 Трамп зажадав негайного судового процесу щодо імпічменту в Сенаті

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому написав у Twitter.

"Після того, як демократи не забезпечили мене належним судовим розглядом у Палаті - ні адвокатів, ні свідків, нічого - вони тепер хочуть диктувати Сенату, як їм вести свій процес. Насправді, у них немає ніяких доказів чого-небудь, вони ніколи не з'являться. Вони хочуть залишитися в стороні. Я хочу негайного судового процесу!", - написав президент США.

Раніше 19 грудня Палата представників США, фактично підконтрольна Демократичній партії, проголосувала за імпічмент Трампу. Його визнали винним у зловживанні владою і в "перешкоджанні конгресу".

Подальші слухання з цього питання будуть у Сенаті - верхній палаті парламенту.

Палата представників Конгресу США почала процедуру імпічменту Трампа 25 вересня. Приводом стала його телефонна розмова з українським лідером Володимиром Зеленським: члени Демократичної партії хочуть довести, що глава США тиснув на українського колегу, щоб той стимулював розслідування корупційної справи проти сина Джо Байдена. Водночас Байдена вважають найперспективнішим опонентом Трампа на виборах в 2020 році.

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Трамп зажадав негайного судового процесу щодо імпічменту в Сенаті 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166457
 
 
 Топ коментарі
 
Вы держитесь там на залесье. Хорошего настроения. Удачи.
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Вот это рванул пукан у Дональда.
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Трамп зажадав негайного судового процесу щодо імпічменту в Сенаті - Цензор.НЕТ 2205 Та ктож ему даст . - Подвесят за яйки и будет болтаться до выборов . Ответ демократов на художества чубчика при расследовании его бурной деятельности .
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Успіхів Трампу та перемоги у майбутніх виборах!
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Вы держитесь там на залесье. Хорошего настроения. Удачи.
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дальше палаты представителей импичмент не пройдет. В сенате большинство у республиканцев.
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Демократы не будут отправлять обреченное дело в Сенат до завершения критических расследований. Республиканцы надеются на то, что получат дело об импичменте в среду, и быстро его похоронят, но этого не будет. Зачем отправлять заведомо обреченное дело? Демократы держат карты, а Пелоси не собирается моргать. Они будут аргументировать это тем, что пока не почувствуют, что Сенат готов к справедливому слушанию импичмента, нет смысла и начинать. Вчера член Палаты Граф Блюменауэр рассказывал кому-то, что он говорил с Пелоси несколько дней назад о том, чтобы отложить статьи до «подходящего времени». Пока Сенат не согласится на показания свидетелей. Пелоси была того же мнения. Блюменауэр сказал, что он говорил с Хойером, Шиффом и Джеффрисом об этой тактике - наряду с более чем тремя дюжинами других участников. «Все заинтересованы», - сказал он. Можно так же сослаться на мнение конституционного юриста Лоренса Трайба, в котором он призывает демократов отложить отправку статей об импичменте в Сенат до тех пор, пока Макконнелл не согласится провести более справедливый процесс. Демократам еще нужно назначить менеджеров импичмента, которые будут преследовать по суду дело в Сенате. Они уже наверняка назначены, но вряд ли будут названы, пока Палата не отправит статьи в Сенат.
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Если у демократов действительно есть механизмы держать процедуру импичмента в подвешенном состоянии это многое объясняет. А то ведь действительно, полнейшая глупость начинать то, что заведомо закончится не в твою пользу, и подарит твоему оппоненту накануне выборов серьёзную "перемогу" фактически на ровном месте. А так, видимо хотят заставить Трампа идти на выборы с пятном успешно начатой процедуры импичмента, не давая Сенату возможность это пятно отмыть. Что-то в этом есть, но гарантии, что такой ход критически обвалит рейтинг Трампа, мне кажется всё равно нет.
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Це не моє, новини західної політики читаю в цієї дами, фактаж багатий, висновки можуть бути свої.Алла - LiveJournal
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Трамп буде балотуватись на мера Магадана.
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Демократы как всегда перднули в лужу и обосрались, за клиторианцев болит дупа только у порохоботов, все надеются...а х вам!
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во ты Владик глупец! а ещё и хам. сразу видно , что трамп твой герой, а твоя настольная книга "ИДИОТ "!
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он не читает книг, смотрит сериалы про сватов - недалеких хохлов
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"идиот" єто его настоящее імя Трамп зажадав негайного судового процесу щодо імпічменту в Сенаті - Цензор.НЕТ 3936.У НЬОГО пердак рвануло як і в його куміра рудого
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Трамп процес потрібен терміново, як Зєлєнскому вибори у Раду влітку. Видно має ще за собою поки невідомі гріхи. І боїться, що ці гріхи можуть вилізти на поверхню.
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Оп-па! Теперь, похоже, в Сенате республиканцы будут вызывать и выслушивать не только демократических "свидетелей", а и других, не таких удобных для демократов людей. И тут будут интересно.
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Та ктож ему даст . - Подвесят за яйки и будет болтаться до выборов . Ответ демократов на художества чубчика при расследовании его бурной деятельности .
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Бешеный парняга, сплошь и вокруг скандалы, даже до импичмента дошло, а он ещё как-то успевает исполнять свои обязанности. Что-то мне подсказывает что он останется работать.
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Да уж, у зебобиков шикарная интуиция -выбрали президента, а в итоге Украина теперь вообще без главнокомандующего осталась во время войны...
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Шимус, расскажи мне как на белом коне твоё порося победно вьезжало в освобождённые города)))
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твой клоун вообще четырежды не служивший, как и ты, видимо
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ты, зебанат обосравшийся, расскажи когда твое чмо хоть что то высрет на прямые угрозы пуйла) нет никакой ситуации в природе, чтоб зекретины не обосрались...
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дембель диванный.УДОВЛЕТВОРЯЙ когось іншого.
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Закон не оговаривает, когда должны передаваться в Сенат дела по импичменту президенту. Процесс передачи может длиться хоть месяцы. Нэнси Пелоси вообще может не передавать статьи об импичменте на судебный процесс в Сенат. Трамп на говно изойдет в твиттере Трамп зажадав негайного судового процесу щодо імпічменту в Сенаті - Цензор.НЕТ 2003Пелоси ждет удобного момента для передачи дел, демократам нужно заслушать свидетелей на судебном процессе (Болтон, Мэлвэни, МакГан и т.д.), которым Трамп запретил выступать на слушаниях в Палате Представителей при расследовании. Демократам выгоднее тянуть процесс и чем дольше, тем лучше - выборы не за горами. Да и играть по правилам обрусевших респов они не хотят. Так что, ждем дальнейших истерик Трампушки Трамп зажадав негайного судового процесу щодо імпічменту в Сенаті - Цензор.НЕТ 2003 Кстати, замечено: кто поддерживает зеленую бубочку, тот очень любит Трампа почему-то. Трамп зажадав негайного судового процесу щодо імпічменту в Сенаті - Цензор.НЕТ 857
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Во старик Хутин как со дрогнул Мир, не тем Хутин занимался,ему бы не внешней политикой нужно было заниматься 19 лет,а создавать внутри Московии и своих колоний природный Союз независимых от Москвы государств как есть Украина и "заряженная под Украину государство "Беларусь". Что касательно Новоросии о которой он так мечтал,то это образование должно при родне быть и территориально от Кубани до Приднестровья и никакого отношения не иметь к Московии и к Киеву,но на это Россия и Украина не пойдёт ,потому что разбазаривать свои земли не захотят Трамп зажадав негайного судового процесу щодо імпічменту в Сенаті - Цензор.НЕТ 1543Нужно вначале всему Миру помочь реформировать неуклюжую умом не понятную Россию
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Так вимагає чи хоче? Ви вже визначтесь.
Щодо суті, то зрозуміло, чим раніше ця процедура завершиться - тим краще для рудого. До виборів все має вщухнути а емоції притупитися. Демам же навпаки, чим довше триватиме скандал - тим краще. з тих же причин. Бо лити бруд у виборчий кампанії це одне, а в рамках процедури імпічмента зовсім інше.
Десь дак Трамп зажадав негайного судового процесу щодо імпічменту в Сенаті - Цензор.НЕТ 3048
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Проверка на вшивость американской демократии. Посмотрим, как республиканцы примут решение по очевидному импичменту.
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як би )(уйло був стратегом то до вступу у "таежну спілку" черга вишикувалась.Але ж у підсумку все навпаки.Від Рашки всі стороняться як від прокаженого.Тому висновок тут простий.)(уйло досягае одніеі мети-утриматись на посаді будь якою ціною.Бо всі інші варіанти для нього смерть у прямому сенсі.І йому байдуже ,що буде після нього взагалі.Тому можно впевнено говорити про те що Рашку чекае розпад.Існуе навіть така версія що )(уйло домовився з Китаем про те що за його життя китайці не чіпатимуть рашку,а за це він виконае забаганки СіДЗІНЯ.Ось тому частину Сибіру )(у віддав китайцям на 49 років в аренду.Цю версію оголосив Піонтковський.
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Правильно. Если виноват -ответь. Если нет ответить должни те которие обвиняли. И получить по заслугам.
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Во-во, самое время туда Зеле сунуться и выступить в Сенате на стороне Трампа!
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Трамп только развернул бумеранг,а ослы уже взвыли!
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