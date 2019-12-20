 Зеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка. ПЕРЕЛІК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Так, згідно з Указом Президента №919 / 2019, головою Комітету призначений журналіст і письменник Юрій Макаров.
Таож до нового складу, крім Макарова, увійшли:
- Тамара Гундорова - літературознавець, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник голови Комітету;
- Дмитро Богомазов - головний режисер Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;
- Володимир Войтенко - кінознавець;
- Майя Гарбузюк - театрознавець;
- Ростислав Держипільський - директор - художній керівник Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;
- Римма Зюбіна - актриса театру і кіно;
- Тетяна Кочубінська - мистецтвознавець, куратор;
- Алла Мазур - телеведуча, журналіст;
- Любов Морозова - музикознавець, художній керівник державного підприємства "Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України" (за згодою);
- Ігор Панасов - музичний критик, журналіст;
- Віктор Плоскіна - головний диригент муніципальної установи "Театральне-видовищний заклад культури" Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва ";
- Влада Ралко - художник;
- Михайло Рашковецький - мистецтвознавець, арт-критик, куратор;
- Юлія Сінькевич - генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю;
- Ірина Славінська - літературознавець, перекладач;
- Остап Сливинський - поет, літературознавець, перекладач;
- Євген Стасіневич - літературний критик, літературознавець
Дайош Лисого в комісію!
Тебе, козлина, даже ветеринар не поможет!
Запродана жидам вiра,
В церкву не пускають...(Тарасова нiч, 1838)
Тарас Григорович Шевченко
А тепер, по призвіщам, здогадайтесь - чия більшість в комітеті?
Евреї вже не криються, бо гої все ковтають.
Судячи з кількості коментів, у цієї країни немає майбутнього...