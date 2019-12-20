 Зеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка. ПЕРЕЛІК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, згідно з Указом Президента №919 / 2019, головою Комітету призначений журналіст і письменник Юрій Макаров.

Таож до нового складу, крім Макарова, увійшли:

- Тамара Гундорова - літературознавець, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник голови Комітету;

- Дмитро Богомазов - головний режисер Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

- Володимир Войтенко - кінознавець;

- Майя Гарбузюк - театрознавець;

- Ростислав Держипільський - директор - художній керівник Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

- Римма Зюбіна - актриса театру і кіно;

- Тетяна Кочубінська - мистецтвознавець, куратор;

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- Алла Мазур - телеведуча, журналіст;

- Любов Морозова - музикознавець, художній керівник державного підприємства "Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України" (за згодою);

- Ігор Панасов - музичний критик, журналіст;

- Віктор Плоскіна - головний диригент муніципальної установи "Театральне-видовищний заклад культури" Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва ";

- Влада Ралко - художник;

- Михайло Рашковецький - мистецтвознавець, арт-критик, куратор;

- Юлія Сінькевич - генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю;

- Ірина Славінська - літературознавець, перекладач;

- Остап Сливинський - поет, літературознавець, перекладач;

- Євген Стасіневич - літературний критик, літературознавець