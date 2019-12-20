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Все про:Зеленський (3941) премія (150) наказ (209) Шевченківська премія (10)

 Зеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка. ПЕРЕЛІК

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом від 19 грудня змінив склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, згідно з Указом Президента №919 / 2019, головою Комітету призначений журналіст і письменник Юрій Макаров.

Таож до нового складу, крім Макарова, увійшли:

- Тамара Гундорова - літературознавець, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник голови Комітету;

- Дмитро Богомазов - головний режисер Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

- Володимир Войтенко - кінознавець;

- Майя Гарбузюк - театрознавець;

- Ростислав Держипільський - директор - художній керівник Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

- Римма Зюбіна - актриса театру і кіно;

- Тетяна Кочубінська - мистецтвознавець, куратор;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юрій Макаров очолив комітет Шевченківської премії

- Алла Мазур - телеведуча, журналіст;

- Любов Морозова - музикознавець, художній керівник державного підприємства "Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України" (за згодою);

- Ігор Панасов - музичний критик, журналіст;

- Віктор Плоскіна - головний диригент муніципальної установи "Театральне-видовищний заклад культури" Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва ";

- Влада Ралко - художник;

- Михайло Рашковецький - мистецтвознавець, арт-критик, куратор;

- Юлія Сінькевич - генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю;

- Ірина Славінська - літературознавець, перекладач;

- Остап Сливинський - поет, літературознавець, перекладач;

- Євген Стасіневич - літературний критик, літературознавець

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166451
 
 
 Топ коментарі
 
панасов и мазур ничем не хуже.
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Не подсказывай, а то навалят полный комитет кварталовским г&вном
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Дивно якось, що в складі Комітету будуть одні порядні люди і жодного (жодного!) блазєня з 95 сортиру 😕
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К Табачник і Дугін де, що за зрада лохторату
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А чого Лисого немає? Зеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка - Цензор.НЕТ 3925
Дайош Лисого в комісію!
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Дивно якось, що в складі Комітету будуть одні порядні люди і жодного (жодного!) блазєня з 95 сортиру 😕
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Когда следующий стрелок придет не на Лубянку, а к вам в Лахту, вы, суки, от одного вида компьютера сраться начнете!
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Знак запитання в твоєму коментарі був зайвим. І так все зрозуміло. Співчуваю, але за допомогою тобі краще було б звернутися до ветеринара 🐸
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Если почитатель кобздона панасов и бабломойская пропагандонша мазур - порядочные люди, то тебя точно в детстве уронили!
Тебе, козлина, даже ветеринар не поможет!
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Не подсказывай, а то навалят полный комитет кварталовским г&вном
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Навряд чи навалять. Там видно блазєням красти нічого. А "працювати" задурно це не їхнє амплуа...
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А як щодо холуйки Коломойського Алли Мазур? Навіть на перший погляд 10 з 18 до українства не мають ніякого стосунку. Це взагалі фарс - жиди більшістю визначають кому призначити українську літературну премію. А піджидки будуть підгавкувати... Не здивуюсь якщо таким складом премію "присудять" жиду, кацапу або ще якомусь представнику нацменшин...
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І челАвек хАроший, і національнісь, схоже, підходяща. "Отец- Григорий Васильевич Мазур. Мать- Нина Фёдоровна Мазур (в девичестве Ситняковская)"
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Так 95 сортир будет не в комитете по премии, а в получателях премии. Зеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка - Цензор.НЕТ 5720
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Угу... "тамбовского волка" для "блізіру" перйменують в "оболонського сіроманця". Зеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка - Цензор.НЕТ 8211
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Навіть "порядна людина" з Г+Г не рахується?
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Одни выходцы мокшанских болот и дети Авраама, будут присуждать премии
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Петєнці-порохососіки і тут "зраду" висмоктали з пальця. Зеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка - Цензор.НЕТ 5296
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ищу работу кремлебота. я порядочная скотина.
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нагадує робоче місце старого єврея , який чекає на репатріаціюЗеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка - Цензор.НЕТ 5937
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бугагагааа... Шарий рвет пукан на немецкий флаг и прям щас со своей инфо помойки топит за рюкзака и бубочку. Оправдывает мусоров и лживый вброс по Шеремету. Видать жирный транш зашел или толик шмарий свою долю в космолот получил.
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Та як правильний??? А гдє-жє Наташка Мосєйчук?
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Я бы добавилв список Порошенко П.А. : артист - эксцентрик.
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Підбирав по національній приналежності, ну і декілька українських манкрутів. Національна премія імені Тараса Григоровича Шевченка- перестала існувати
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Цікаво, коли українці таки схаменуться? хіба що тоді, коли в двері постукає "продразвьорстка" Зеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка - Цензор.НЕТ 6241
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Степи мої запроданi Жидовi...(Розрита могила, 1843)
Запродана жидам вiра,
В церкву не пускають...(Тарасова нiч, 1838)
Тарас Григорович Шевченко
А тепер, по призвіщам, здогадайтесь - чия більшість в комітеті?
Евреї вже не криються, бо гої все ковтають.
Судячи з кількості коментів, у цієї країни немає майбутнього...



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Перед Коліївщиною жиди також теж саме думали що й Ви... А воно он як "неудобно получилось"... Зеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка - Цензор.НЕТ 3026
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А в кишені однією рукою ще дві скрутив і на піпісці вузел завязав - "на удачу"... Зеленський затвердив новий склад Комітету з Національної премії ім. Т. Шевченка - Цензор.НЕТ 3476
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