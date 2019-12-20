EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  197  4
Матеріали за темою:
Все про:Київ (6713) Нацполіція (8689) Крищенко (262)

 Цьогоріч поліція Києва отримала понад 1,3 мільйона викликів, - Крищенко

Протягом 2019 року столична поліція прийняла на лінію "102" понад 1 мільйон 300 тисяч дзвінків від громадян.

Про це на засіданні Київради повідомив керівник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Упродовж поточного року поліція прийняла по лінії "102" понад 1 мільйон 300 тисяч викликів. З них 820 тисяч зареєстровано до єдиних обліків поліції, наряди здійснили близько 780 тисяч виїздів", - розповів Крищенко.

За його словами, в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено 46,5 тисяч заяв про кримінальні правопорушення, що на 9 тисяч менше, ніж торік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці продовжують у посиленому режимі гарантувати безпеку в центрі Києва, - Нацполіція

"Зокрема кількість злочинів, скоєних у публічних місцях, поменшала майже на 3 тисячі. Минулого року було 14,5 тисяч, а цього року - менше ніж 12 тисяч", - наголосив начальник поліції Києва.

Він також повідомив, що цьогоріч у Києві в середньому щодня скоювалося п'ять пограбувань, тоді як у 2016-му за день реєструвалося 17 таких злочинів.

"За вчинення майнових злочинів затримано 178 груп, до складу яких входили 500 осіб", - додав Крищенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166450
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И? Три раза вызывал , )(@й кто приехал ☝️☝️
 показати весь коментар
 
 
Ну викликали поліцію мільйон триста тисяч разів. І що з того? Робота в них така - малчікі і дєвочкі по виклику. Приїхали, удовлєтворілі , гонорар за послуги отримали і поїхали.... 😕
 показати весь коментар
 
 
Какой кошмар! Только что бы они еще на вызов приезжали- цены бы такой милиции не было .
 показати весь коментар
 
"В течение 2019 года столичная полиция приняла на линию "102" более 1 миллиона 300 тысяч звонков от граждан".У наступному році буде 2 млн. Справа у тому, що поліція перестала шукати злочинців і зневажливо ставитись до прав і звернень громадян. Що, наприклад, робиться у Рівному. Існує законне рішення, ухвалене в суді від імені держави України. Існують виписки з реєстру прав власності на гаражі. Однак шахраї зірвали замки і використовують гаражі у власних справах. За даним фактом розпочато дев"ять (9) кримінальних справ, працює 5 слідчих протягом десяти років (10) !!! Міський суд прийняв вісімнадцять рішень у яких визнав бездіяльність слідчого !!! Поліція категорично відмовляється виконувати рішення судової влади ! А причина дуже банальна. Шахрай має за кума начальника обласної поліції.
Ну і що ми маємо робити ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору