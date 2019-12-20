EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події
  535  7
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5807) Донбас (12812) операція Об'єднаних сил (1884)

 Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

19 грудня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії направлено ​​ноту протесту через відправку чергового "гумконвою" на окупований Донбас, - МЗС

"Вчора, 19 грудня, в результаті ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцям Невельського та Славного.

"Втрат з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166449
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Одужання пораненим!
Горіть у пеклі москалі !!!
 показати весь коментар
 
 
Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!! Воїни України, нищить расіянських окупантів без болю та жалю!!!
 показати весь коментар
 
 
Россий Фекалистан - преступное государство!!! РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика России - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования Россия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! Россия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! Россия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время Россия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население России это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения России на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных Россией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) Российская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью РоSSии является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! Россия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!
 показати весь коментар
 
 
Оберіг воїнам - прадавня картина-ікона "Козак Мамай".
"У Козакові-Мамаєві як міфологічному модулі орійського способу життя поєднано мудрість відунів-рахманів і дієвість воїнів-кшатріїв. Козак-Мамай став символом взаємодії двох провідних верств традиційного суспільства духовної та військово-адміністративної, символом єдності відунів і воїнів. Це синтез бойової активності й мудрості. Можна припустити, що Мамай це не стільки ім'я, скільки звання майстра майї - розумової мудрості та бойової досконалості гармонійно збалансованих.
Іконографічний тип зображення козака сягає своїм корінням першого тисячоліття до християнської ери.
Наш народ протягом історії свого існування творив самобутній культ досконалого воїна, втілюючи його в мистецьких образах - носіях інформації.
«Козак Мамай» - найпопулярніша народна картина, яка прикрашала в давнину кожну козацьку хату. «Козаки-Мамаї» - найдорожчий скарб спадкоємців козацьких родів, що передавався в спадщину від покоління до покоління. Козак Мамай наш народний святий, його зображення, було неодмінним атрибутом хати. В оселях наших пращурів вона розташовувалася на найпочеснішому місці.
Зображення запорожця набувало значення оберегу, охоронця житла."
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору