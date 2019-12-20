 Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
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"Вчора, 19 грудня, в результаті ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що з початку поточної доби російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцям Невельського та Славного.
"Втрат з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.
Горіть у пеклі москалі !!!
"У Козакові-Мамаєві як міфологічному модулі орійського способу життя поєднано мудрість відунів-рахманів і дієвість воїнів-кшатріїв. Козак-Мамай став символом взаємодії двох провідних верств традиційного суспільства духовної та військово-адміністративної, символом єдності відунів і воїнів. Це синтез бойової активності й мудрості. Можна припустити, що Мамай це не стільки ім'я, скільки звання майстра майї - розумової мудрості та бойової досконалості гармонійно збалансованих.
Іконографічний тип зображення козака сягає своїм корінням першого тисячоліття до християнської ери.
Наш народ протягом історії свого існування творив самобутній культ досконалого воїна, втілюючи його в мистецьких образах - носіях інформації.
«Козак Мамай» - найпопулярніша народна картина, яка прикрашала в давнину кожну козацьку хату. «Козаки-Мамаї» - найдорожчий скарб спадкоємців козацьких родів, що передавався в спадщину від покоління до покоління. Козак Мамай наш народний святий, його зображення, було неодмінним атрибутом хати. В оселях наших пращурів вона розташовувалася на найпочеснішому місці.
Зображення запорожця набувало значення оберегу, охоронця житла."
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