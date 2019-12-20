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 Політика України, Економіка
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Все про:Газпром (477) Нафтогаз (656) Шефчович Марош (76) транзит газу (125)

 Існує ймовірність, що газову угоду між Києвом і Москвою підпишуть до кінця року, - Шефчович

Угоду про транзит російського газу в Європу через територію України з великою ймовірністю може бути підписано до кінця року.

Про це після завершення в Берліні тристоронніх переговорів журналістам повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так. Я цілком переконаний, що так", - сказав він у відповідь на запитання, чи реально підписати угоду до завершення 2019 року.

Шефчович зазначив, що процес узгодження досягнутих у Берліні домовленостей має бути завершений у Києві та Москві. І висловив упевненість, що це "буде зроблено в дуже короткі строки".

Говорити про те, чого сторонам вдалося досягти за підсумками багатогодинних перемовин, віцепрезидент Єврокомісії відмовився.

"Ми домовилися, що поки угода не буде принципово узгоджена в столицях, ми не розкриватимемо деталей", - пояснив він, запевнивши, що "прогрес є".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори щодо газу з Києвом на високому рівні продовжаться 20 грудня в Мінську, - Газпром

Віцепрезидент ЄК також висловив вдячність представникам України і РФ "за дуже конструктивний підхід" та відзначив внесок німецької сторони в досягнення домовленостей.

Як повідомлялося, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили за результатами п’ятого раунду газових переговорів про те, що "відпрацювали кінцевий протокол", який наближає сторони до підписання фінальних договорів. Вони також висловили впевненість, що найближчим часом вдасться досягти конструктивного результату.

Переговори тривали протягом 19 грудня за участю міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра. Також у них узяли участь керівник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко та очільник російського "Газпрому" Олексій Міллер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми дуже якісно відпрацювали остаточний протокол рішення", - Оржель про переговори з РФ щодо транзиту газу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166448
 
 
 Топ коментарі
 
Хуйло предъявило территориальные претензии Украине, чем по сути анонсировал объявление войны в скором времени.

LB.ua: "Президент России Владимир Путин назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться", об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Москве."

..
Говоря о "решении Ленина" о создании СССР, Путин назвал его "странноватым" и пообещал разобраться.

"Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся", - сказал российский президент.

И речь тут не в отсутствии знаний у хуйла. Все он знает. Это пробный шар. Будет смотреть на реакцию теперешнего "рукойводства" Украины. Если реакции не последует он приступит к "исправлению ленинских ошибок".

"… и теперь мы с этим разберемся." Это прямая угроза соседнему государству, территориальные претензии. Как минимум на такие слова вождя московии должна последовать:
- нота протеста МЗС Украины
- обращение к странам-партнерам
- обращение к НАТО
- обращение к США как к гаранту по Будапештскому меморандуму
- обращение к Великобритании как к гаранту по Будапештскому меморандуму
- и обращение в Совет безопасности ООН.

От наших теперишних врядли такое последует. Но мы должны требовать… Ведь прямэ зазихання на половину Украины должно быть пресечено. Иначе дальше будет огромная, огромная война.
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Треба розуміти, що усі ці домовленості росія не буде виконувати.
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А чё так вдруг, может санкции США надавили.
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Ну как че?
Газ то продавать надо.
А нам с того что?
Вот то то и оно.
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Тут правда будет одна.
И Украина, и Европа спокойно протянут один год.
Европы хватит альтернативных поставщиков (включая СП1), у Украины полны "закорма" и реверс на март-апрель она потянет.
Тут надо понять состояние рашки и состояния технологий.
Можно ли беспроблебно консервировать скважины в условном Уренгое или Надыме, или это удовольствие не из дешёвых и газ придётся просто сжигать, учитывая давление пласта и т.д., и т.п.
У меня есть предположение, что это (консервация) физически невозможна, иначе бы, зная ситуацию, рашка, вообще не приехала, просто закрутила вентили и сказала - адью, we meet us in new year.
Однако лезут, понимаете, свиным рылом в хрупкий балланс.
Кто, может реально прояснить ситуацию?
Можно в тех скважинах (Надым-Уренгой) тупо закрутить вентиль - или нет?
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Ну а почему мы подписываем этот контракт не поставив условие убраться с Донбасса.
Это и есть настоящая зрада.
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никто с даунбаса не уберется- нас там нет, и все начнется с начала,
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Нельзя вентиль закрутить и потом открутить.
Нужно консервировать и расконсервировать.
Это гемор.
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а шо вас так тянет в кацапские вентиля - Надым-Уренгой?
и причем тут Украина вообще?
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от вы как бы и да за Украину,
но ни один ваш коммент не внушает - вы не из Луганска ?
не в обиду, все всё поймут - родня, угнетаемая хунтой, или там негры-бандеровцы,
но как бы давайте уже определимся - вы ускользаете между пальцев, вас не поймать....
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и вообще после "Тут правда будет одна"
"Кто, может реально прояснить ситуацию?" - как кто не смотрится неоднозначно)))
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"Закрутить"-не знаю,а вот потерять рынки сбыта запросто,европейцы все меньше без их газа обходятся."Грязной" нефтью залили пол Европы-кормиться,с чего будут? Есть вероятность, что газовое соглашение между Киевом и Москвой подпишут до конца года, - Шефчович - Цензор.НЕТ 8183
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Рано еще радоваться - свинопадаль кацапская любит в последний момент все отменить.
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а вы правда думаете, шо все так от радости и обламбадились от ето зеленого замеса? Есть вероятность, что газовое соглашение между Киевом и Москвой подпишут до конца года, - Шефчович - Цензор.НЕТ 3400
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как пить дать вазелин стал раком в очередной раз и отказался от 5 лярдов по стокгольму ... но все будет подано как большая пэрэмога .. Есть вероятность, что газовое соглашение между Киевом и Москвой подпишут до конца года, - Шефчович - Цензор.НЕТ 5570 !!
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Треба розуміти, що усі ці домовленості росія не буде виконувати.
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***** предъявило территориальные претензии Украине, чем по сути анонсировал объявление войны в скором времени.

LB.ua: "Президент России Владимир Путин назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться", об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Москве."

..
Говоря о "решении Ленина" о создании СССР, Путин назвал его "странноватым" и пообещал разобраться.

"Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся", - сказал российский президент.

И речь тут не в отсутствии знаний у *****. Все он знает. Это пробный шар. Будет смотреть на реакцию теперешнего "рукойводства" Украины. Если реакции не последует он приступит к "исправлению ленинских ошибок".

"… и теперь мы с этим разберемся." Это прямая угроза соседнему государству, территориальные претензии. Как минимум на такие слова вождя московии должна последовать:
- нота протеста МЗС Украины
- обращение к странам-партнерам
- обращение к НАТО
- обращение к США как к гаранту по Будапештскому меморандуму
- обращение к Великобритании как к гаранту по Будапештскому меморандуму
- и обращение в Совет безопасности ООН.

От наших теперишних врядли такое последует. Но мы должны требовать… Ведь прямэ зазихання на половину Украины должно быть пресечено. Иначе дальше будет огромная, огромная война.
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Что там ботоксный вождь про "исконно русские" причерноморские территории говорил? Вот сижу смотрю на карту. Русь на месте. Столица - Киев. Как и полагается. Никакой России не вижу. Есть какая-то мордва и всё

Есть вероятность, что газовое соглашение между Киевом и Москвой подпишут до конца года, - Шефчович - Цензор.НЕТ 2507

(C)
@Vitauskas_A

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ну тарифы поменьше, чем при свиноте, будем честными
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😂🤣😂🤣😂👍
Ви з Кварталу, чи так, по брехати
😂🤣😂🤣
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А де ви живите? Чому люди пишуть що збільшилось?
🤔
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ты, говен шоколадный, свинячники обещали газ по 140000в этом отопителном, а в прошлом платили около 9000, говен вшивый
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Тобі чого, Х@вська свиня? Я не веду розмови з лайном
😄
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та с вами, зелеными казлами, любая вероятность не исключена...
для вас же войны нет - по приколу все так.
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спит Цензор, спит бубочка с богданой,
ленка злится бо папка быстрый - пришел, раз-два, честь отдал и опять на работу
(а кое-где другая биомеханика)...
коломой тоже спит и видит.
стефан с юзиком тоже спят, хоть на живот и перевернутся не могут (бо качелька) - идиллия в стране.
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Добрий ранок, Україно!
Справжні друзі Арсена Авакова по срраві Шеремета.
Споживачам Петушарія присвячуєтьться
https://youtube.com/watch?v=W014AX48VdE
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В СМЫСЛЕ, ОНО БУДЕТ РАБОТАТЬ ДО КОНЦА ГОДА Есть вероятность, что газовое соглашение между Киевом и Москвой подпишут до конца года, - Шефчович - Цензор.НЕТ 9033
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ненадоверялись еще соглашениям с кацапней?
напомнить? или не бередить душу?
не ну если вам еще мало кацапской обманки - притесь в соглашалово и заключаловало с кацапней.
но када кацапня в очередной раз Украину кинет - не стонать, юзика выбрать - тот все поправит....
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два раза на грабли в Украине не работает...
5ть граблей об каждый лоб разбить и то не уверен, шо сработает....
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елементарное уважение к самим себе теряете - не стыдно?
а детям и внукам будет стыдно, и сегодняшнее зеленое нырялово
под кацапню им придется поправлять...
все как всегда - на детей и внуков все перевешиваем - гавно, а не диды мы.
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От і чудово.
З Росією потрібно підтримувати добросусідські відносини. Це в першу чергу в інтересах України.
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вас давно не посылали? - считайте, шо уже да, от и идите себе...
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Хроника одного Президента ...
20.12.2019 г

В докладной записке поданной на имя Зеленского из ОПУ и подписанное зам. главы ОПУ Тимошенко, финансовые поступления в бюджет от продажи "Укрспирта" оцениваются в 10 млрд. гривен. При том авторами этого прогноза указана анонимная "... група експертів-спеціалістів...". Есть так же докладная министерства финансов где эти поступления планируются максимум в 500 млн. гривен.
Вчерашние переговоры в Берлине прошли под диким нажимом Зеленского на украинскую делегацию Со стороны России боевики шантажируют вопросом обмена пленными откровенно увязывая это с уступками России по транзиту..

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку законопроект Зеленского №2285 об легализации азартных игр.
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Какие газовые договоренности с Россией. Любые переговоры с Россией, Украина должна начинать с вопроса о Крыме и Донбасса. Пока часть территории Украины оккупирована, никаких переговоров с Россией. Сколько можно так позориться, и предавать Украину. Дети и внуки вас будут презирать.
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кто-то ждет от зелендеркоманды чего-то другого?
будет, обязательно будет "дешевый" газ в пакете
для зе-электрата, они так устали без прямых поставок

https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN1YO0ZJ-ORUTP
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