 Існує ймовірність, що газову угоду між Києвом і Москвою підпишуть до кінця року, - Шефчович

Про це після завершення в Берліні тристоронніх переговорів журналістам повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так. Я цілком переконаний, що так", - сказав він у відповідь на запитання, чи реально підписати угоду до завершення 2019 року.
Шефчович зазначив, що процес узгодження досягнутих у Берліні домовленостей має бути завершений у Києві та Москві. І висловив упевненість, що це "буде зроблено в дуже короткі строки".
Говорити про те, чого сторонам вдалося досягти за підсумками багатогодинних перемовин, віцепрезидент Єврокомісії відмовився.
"Ми домовилися, що поки угода не буде принципово узгоджена в столицях, ми не розкриватимемо деталей", - пояснив він, запевнивши, що "прогрес є".
Віцепрезидент ЄК також висловив вдячність представникам України і РФ "за дуже конструктивний підхід" та відзначив внесок німецької сторони в досягнення домовленостей.
Як повідомлялося, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили за результатами п’ятого раунду газових переговорів про те, що "відпрацювали кінцевий протокол", який наближає сторони до підписання фінальних договорів. Вони також висловили впевненість, що найближчим часом вдасться досягти конструктивного результату.
Переговори тривали протягом 19 грудня за участю міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра. Також у них узяли участь керівник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко та очільник російського "Газпрому" Олексій Міллер.
Газ то продавать надо.
А нам с того что?
Вот то то и оно.
И Украина, и Европа спокойно протянут один год.
Европы хватит альтернативных поставщиков (включая СП1), у Украины полны "закорма" и реверс на март-апрель она потянет.
Тут надо понять состояние рашки и состояния технологий.
Можно ли беспроблебно консервировать скважины в условном Уренгое или Надыме, или это удовольствие не из дешёвых и газ придётся просто сжигать, учитывая давление пласта и т.д., и т.п.
У меня есть предположение, что это (консервация) физически невозможна, иначе бы, зная ситуацию, рашка, вообще не приехала, просто закрутила вентили и сказала - адью, we meet us in new year.
Однако лезут, понимаете, свиным рылом в хрупкий балланс.
Кто, может реально прояснить ситуацию?
Можно в тех скважинах (Надым-Уренгой) тупо закрутить вентиль - или нет?
Это и есть настоящая зрада.
Нужно консервировать и расконсервировать.
Это гемор.
и причем тут Украина вообще?
но ни один ваш коммент не внушает - вы не из Луганска ?
не в обиду, все всё поймут - родня, угнетаемая хунтой, или там негры-бандеровцы,
но как бы давайте уже определимся - вы ускользаете между пальцев, вас не поймать....
"Кто, может реально прояснить ситуацию?" - как кто не смотрится неоднозначно)))
LB.ua: "Президент России Владимир Путин назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться", об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Москве."
..
Говоря о "решении Ленина" о создании СССР, Путин назвал его "странноватым" и пообещал разобраться.
"Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся", - сказал российский президент.
И речь тут не в отсутствии знаний у *****. Все он знает. Это пробный шар. Будет смотреть на реакцию теперешнего "рукойводства" Украины. Если реакции не последует он приступит к "исправлению ленинских ошибок".
"… и теперь мы с этим разберемся." Это прямая угроза соседнему государству, территориальные претензии. Как минимум на такие слова вождя московии должна последовать:
- нота протеста МЗС Украины
- обращение к странам-партнерам
- обращение к НАТО
- обращение к США как к гаранту по Будапештскому меморандуму
- обращение к Великобритании как к гаранту по Будапештскому меморандуму
- и обращение в Совет безопасности ООН.
От наших теперишних врядли такое последует. Но мы должны требовать… Ведь прямэ зазихання на половину Украины должно быть пресечено. Иначе дальше будет огромная, огромная война.
(C)
@Vitauskas_A
Ви з Кварталу, чи так, по брехати
😂🤣😂🤣
🤔
😄
для вас же войны нет - по приколу все так.
ленка злится бо папка быстрый - пришел, раз-два, честь отдал и опять на работу
(а кое-где другая биомеханика)...
коломой тоже спит и видит.
стефан с юзиком тоже спят, хоть на живот и перевернутся не могут (бо качелька) - идиллия в стране.
🤔
Справжні друзі Арсена Авакова по срраві Шеремета.
Споживачам Петушарія присвячуєтьться
https://youtube.com/watch?v=W014AX48VdE
напомнить? или не бередить душу?
не ну если вам еще мало кацапской обманки - притесь в соглашалово и заключаловало с кацапней.
но када кацапня в очередной раз Украину кинет - не стонать, юзика выбрать - тот все поправит....
5ть граблей об каждый лоб разбить и то не уверен, шо сработает....
а детям и внукам будет стыдно, и сегодняшнее зеленое нырялово
под кацапню им придется поправлять...
все как всегда - на детей и внуков все перевешиваем - гавно, а не диды мы.
З Росією потрібно підтримувати добросусідські відносини. Це в першу чергу в інтересах України.
20.12.2019 г
В докладной записке поданной на имя Зеленского из ОПУ и подписанное зам. главы ОПУ Тимошенко, финансовые поступления в бюджет от продажи "Укрспирта" оцениваются в 10 млрд. гривен. При том авторами этого прогноза указана анонимная "... група експертів-спеціалістів...". Есть так же докладная министерства финансов где эти поступления планируются максимум в 500 млн. гривен.
Вчерашние переговоры в Берлине прошли под диким нажимом Зеленского на украинскую делегацию Со стороны России боевики шантажируют вопросом обмена пленными откровенно увязывая это с уступками России по транзиту..
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку законопроект Зеленского №2285 об легализации азартных игр.
будет, обязательно будет "дешевый" газ в пакете
для зе-электрата, они так устали без прямых поставок
https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN1YO0ZJ-ORUTP