 ФСБ не впустила в окупований Крим українця на похорон батька, заборонивши йому в'їзд на півострів на 34 роки

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на документ.
Зазначається, що на кордоні українцеві вручили документ, який забороняє в'їзд в Росію і на територію окупованого Криму до 2054 року.
Правозахисники зауважують, що це порушує ст. 2 протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод - "Свобода пересування", а також ст. 8 самої Конвенції - "Право на повагу до приватного і сімейного життя".
никогда не придирался к опискам-тайпляпам форрумчян - сам такой.
но ета меня цепанула... )))
Крым это Украина.
сколько кацапских тролей по кацапским сайтам за ето время
ссылки и скриншаты разогнало - один господь в курсе....
и шо там еще за информационную войну?
-Дэбилы бл..дь!