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Все про:Крим (7001) ФСБ (781)

 ФСБ не впустила в окупований Крим українця на похорон батька, заборонивши йому в'їзд на півострів на 34 роки

Співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації не пропустили на територію окупованого Криму громадянина України на похорон батька.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на документ.

Зазначається, що на кордоні українцеві вручили документ, який забороняє в'їзд в Росію і на територію окупованого Криму до 2054 року.

Правозахисники зауважують, що це порушує ст. 2 протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод - "Свобода пересування", а також ст. 8 самої Конвенції - "Право на повагу до приватного і сімейного життя".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166447
 
 
 Топ коментарі
 
Странно. В Украину кацапов воевавших против Украины не пускают всего на 3 года а не на 34. Откуда украинцы такие лоховские и либерастические законы против врагов Украины вообще взяли? Может поетому Украину имеют все кому не лень?
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Ну сколько можно писать под веществами заголовки.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации на границе украинцу вручили документ "Мышебратья"
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та шо там не вдобно, не первый раз.
никогда не придирался к опискам-тайпляпам форрумчян - сам такой.
но ета меня цепанула... )))
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кляті мариканці! Не пускають в Крим
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негры двухметровые с нашивкой на рукаве "ФБР за *****" замечены были многими... ФБР не впустила в оккупированный Крым украинца на похороны отца, запретив ему въезд на полуостров на 34 года - Цензор.НЕТ 1456
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Мордра залешанская, какой еще паспорт???
Крым это Украина.
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спасибо редакции за поправлялку, шо не ФБР - пол суток висело, шо ФБР...
сколько кацапских тролей по кацапским сайтам за ето время
ссылки и скриншаты разогнало - один господь в курсе....
и шо там еще за информационную войну?
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за що їм спасибі, за то що безграмотні? ФСБ не впустила в оккупированный Крым украинца на похороны отца, запретив ему въезд на полуостров на 34 года - Цензор.НЕТ 2149
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Ну если ФСБ, то надо было огонь открывать как в московии на лубянке...
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нічого, скоро фсб-єєєєє перестріляють, як учора на масква-баді!!
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Тут могу сказать одно.Словами товарища Лаврова.
-Дэбилы бл..дь!
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