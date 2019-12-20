 ФСБ не впустила в окупований Крим українця на похорон батька, заборонивши йому в'їзд на півострів на 34 роки

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на документ.

Зазначається, що на кордоні українцеві вручили документ, який забороняє в'їзд в Росію і на територію окупованого Криму до 2054 року.

Правозахисники зауважують, що це порушує ст. 2 протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод - "Свобода пересування", а також ст. 8 самої Конвенції - "Право на повагу до приватного і сімейного життя".

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