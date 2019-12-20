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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:газ (1107) газові переговори (129) Вітренко Юрій (90)

 "Продовжуємо погоджувати", - Вітренко заявив, що остаточної угоди про продовження транзиту газу між Києвом і Москвою не досягнуто

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко за підсумками переговорів у Берліні щодо транзиту газу через Україну повідомив, що умови нового договору між Україною і Росією ще вимагають додаткового узгодження.

"Закінчили черговий раунд переговорів у двосторонньому (з РФ) та тристоронньому (з ЄС) форматі щодо продовження транзиту газу у відповідності до європейських правил. Напрацьовані основні принципи угод, які потребують додаткового узгодження на політичному рівні", — Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

Він зазначив, що після узгодження домовленостей про основні положення транзитної угоди її потрібно буде імплементувати на різних рівнях.

"Нафтогаз займає максимально конструктивну позицію на цих переговорах — Україна ще раз підтверджує свою надійність як транзитера газу в Європу",— додав Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори щодо газу з Києвом на високому рівні продовжаться 20 грудня в Мінську, - Газпром

Про відсутність домовленостей щодо ключових деталей угоди повідомляють hromadske і джерела, близькі до переговорного процесу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166446
 
 
 Топ коментарі
 
Продолжаем продавать Украину.
Именно так должно звучать "заявление".
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PPS. Блять, я лично готов зубами Зеленскому глотку перегрызть за его предательство.
Зная, что сяду в тюрьму очень надолго.
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не дают оржелю всё сдать - уже хорошо
"Продолжаем согласовывать", - Витренко заявил, что окончательного соглашения о продлении транзита газа между Киевом и Москвой не достигнуто - Цензор.НЕТ 3393
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Продолжаем продавать Украину.
Именно так должно звучать "заявление".
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PS. Ублюдки просто не договорились за "откат".
А нам озвучили как "продолжение переговоров".
Но ничего, скоро мы, украинцы, станем платить больше и договорённости будут подписаны.
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PPS. *****, я лично готов зубами Зеленскому глотку перегрызть за его предательство.
Зная, что сяду в тюрьму очень надолго.
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Даже если это главное условие пуйла по обмену пленными.Так иди на майдан и ори что нам НАСРАТЬ на пленных,пусть там сдохнут. Про цемаха тоже вонь порохоботская завела и что, засунули яык в жопу а теперь новый повод нашли, то маратории то нет поставок газа.
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На сегодняшний день они ничего другого и не умеют - только сливать страну .. в своих интересах
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Якщо продадуть транзит менше ніж на 10р. Зеленського зметуть!!!
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порохобот змете соєві батончики з дивана на підлогу
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не дают оржелю всё сдать - уже хорошо
"Продолжаем согласовывать", - Витренко заявил, что окончательного соглашения о продлении транзита газа между Киевом и Москвой не достигнуто - Цензор.НЕТ 3393
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Оржель є нормальною людиною серед непрофесійних зедебілів. Мені жаль, що він працює з цими нелохами.
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"є нормальною людиною". Опа, вы знакомы, у него тоже сосала? Как размеры, похвастайся на ушко перед приличными мужчинами.
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Ну это жа АлиБаба - что он путнего сказать может?.. только про Зраду верещать..
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Знайомий з його родичами🤗 Мені його жаль, що він пішов по кривій зестежці.
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Нормальным людям писанину порошни не понять "Продолжаем согласовывать", - Витренко заявил, что окончательного соглашения о продлении транзита газа между Киевом и Москвой не достигнуто - Цензор.НЕТ 4450
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Кого слушаем? Мошенников, только и заботящихся, что о своих карманах.
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Ніяких переговорів с окупантами.Кацапію треба вишвирнути з ринка Европи.Краще нехай їх місце займе США.
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Маючи всі козирі на руках і домовлятися з ворогом можуть лише вороги і зрадники.
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Козьіри в виде "зрадников" Порошенко ? С такими друзьями Украине и врагов не надо !
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Не меньше чем на 25 лет нужно подписывать транзит.
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да максимум три будет, и дадут 40 первый год пока сп2 не достроен а последующие хорошо если 15 будет , и по долгу договорились что газпром отдаст 3 млрд , но эти млрд мы отдадим по лондонскому суду еще и должны останемся полтора млрд
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