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Все про:Запоріжжя (541) Іоанн_Павло_II (4)

 Вулиця Іоана Павла ІІ з'явилася в Запоріжжі

Частина вул.Заводської в центрі Запоріжжя у Вознесенівському районі міста перейменована на честь Папи Римського Іоанна Павла ІІ.

Відповідне рішення прийнято на 46-й сесії Запорізької міськради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таким чином місцеві депутати підтримали ініціативу запорожців, які запропонували на громадських слуханнях назвати на честь Іоанна Павла ІІ частина вул.Заводської від вул.Седова до вул.Лермонтова, де розташований католицький храм. Під час обговорення питання низка депутатів міськради наголосили на важливості підтримки в Запоріжжі культурного, національного розмаїття, і закликали колег проголосувати за цей проєкт.

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Папа Римський Іоанн Павло II був предстоятелем Римо-католицької церкви в 1978-2005 роках і першим папою слов'янського походження: народився в Польщі, мав українське коріння. У 2001 році відвідав Україну з 5-денним візитом. У 2011 році Іоана Павла II було беатифіковано, в 2014 - зараховано до лику святих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166443
 
   
 Топ коментарі
 
Іоан Павел || - був святою людиною. Я би хотіла жити на вулиці з цього ім'ям.
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Бородатых мракобесов кондратий схватит=)
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столько сделал для Запорожья
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Бородатых мракобесов кондратий схватит=)
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Іоан Павел || - був святою людиною. Я би хотіла жити на вулиці з цього ім'ям.
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Уж краше була би назва» Орнелла Мутті», красівише та звучно. Та і жінка цікава.
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Запорожье - чисто католический город!

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