 Вулиця Іоана Павла ІІ з'явилася в Запоріжжі

Відповідне рішення прийнято на 46-й сесії Запорізької міськради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таким чином місцеві депутати підтримали ініціативу запорожців, які запропонували на громадських слуханнях назвати на честь Іоанна Павла ІІ частина вул.Заводської від вул.Седова до вул.Лермонтова, де розташований католицький храм. Під час обговорення питання низка депутатів міськради наголосили на важливості підтримки в Запоріжжі культурного, національного розмаїття, і закликали колег проголосувати за цей проєкт.

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Папа Римський Іоанн Павло II був предстоятелем Римо-католицької церкви в 1978-2005 роках і першим папою слов'янського походження: народився в Польщі, мав українське коріння. У 2001 році відвідав Україну з 5-денним візитом. У 2011 році Іоана Павла II було беатифіковано, в 2014 - зараховано до лику святих.