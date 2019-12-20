 Переговори щодо газу з Києвом на високому рівні продовжаться 20 грудня в Мінську, - Газпром

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Переговори не технічні. Рівень високий. Від "Газпрому" - глава компанії Олексій Міллер", - сказали в компанії.
Напередодні в четвер у Берліні сторони погодили протокол з усього комплексу питань взаємовідносин Росії і України в газовій сфері, який повинен бути узгоджений на вищому рівні.
"Ми сьогодні дійсно дуже добре попрацювали, підготували проект протоколу, детальний протокол, який у високому ступені готовності, який наразі вимагає узгодження і сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо на остаточні домовленості", - сказав за підсумками міністр енергетики РФ Олександр Новак.
Як повідомлялося, в Берліні в четвер відбулися російсько-українські переговори щодо газу за участю міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра і уповноваженого федерального уряду ФРН щодо транзиту газу через Україну Георга Графа Вальдерзее, а також Мароша Шефчовича.
И что теперь - присесть в низком реверансе? или книксене?
Новость "ни о чем " говорит сама за себя
Хочу услышать результат
Пы.сы. Вчера "одессгазпоставка" разослала сообщения о необходимости до 24 декабря соглашаться-не соглашаться с фиксированной ценой на газ в отопительный сезон
Вопрос: сезон закончится, а что будет с ценой на газ?
Особенно, с учетом данной новости на Цензоре?
Кто победит в противостоянии Люды и Игоря Мучителя в Одессе? Я ставлю на Люду! Потому что верю в результат даже его не слыша.
вы как маразматическое ***** - дурку включили и переключатель сломали,
шо бы уже не выключить?
и да цены на газ и тепло тоже людей интересуют,
но если мне хто скажет, шо за цену на газ нужно платить своими сынами и целоваться с *****м ? - идите дальше и мимо - я вас не слышу...
За те що ти завжди зі мною.....
Посему на Игорька ( мне лично) - с присвистом ( котел не электрический, а ЭЛЕКТРОДНЫЙ)
И это не на правах рекламы. Просто ответка о тех, кто мне якобы "газ в котлы задувает"
Мечты, мечты...
Заявления путлера про "исконно р@ссийский юго-восток" - угроза нацбезопасности
Прямая ответственность Президента страны - национальная безопасность страны.
ГДЕ РЕАКЦИЯ, извините?
А то как волонтеров-ветеранов сажать - он тут как тут.
Как марафоны в кафе устраивать - это пожалуйста.
Как видосики в "Тесле" пилить - это завсегда.
Тут - прямая твоя работа. И где?
(кстати, людей в КабМин и Раду привел ТЫ. И это ТВОЯ прямая ответственность. Тут уже ни на "папередников", ни на "палки в колеса" не спихнешь)
От є ж хоч одна така людина! Дякую тобі чоловіче! Дякую тобі Патріот!
Ці дебіли запарили! Зелені шмарклі! Ех.....