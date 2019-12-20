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 Політика України, Економіка
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Все про:газові переговори (129) Газпром (477) транзит газу (125)

 Переговори щодо газу з Києвом на високому рівні продовжаться 20 грудня в Мінську, - Газпром

Переговори з питань транзиту газу з Україною продовжаться в п'ятницю, 20 грудня в Мінську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Переговори не технічні. Рівень високий. Від "Газпрому" - глава компанії Олексій Міллер", - сказали в компанії.

Напередодні в четвер у Берліні сторони погодили протокол з усього комплексу питань взаємовідносин Росії і України в газовій сфері, який повинен бути узгоджений на вищому рівні.

Також читайте: "Ми дуже якісно відпрацювали остаточний протокол рішення", - Оржель про переговори з РФ щодо транзиту газу

"Ми сьогодні дійсно дуже добре попрацювали, підготували проект протоколу, детальний протокол, який у високому ступені готовності, який наразі вимагає узгодження і сподіваюся, що найближчим часом ми вийдемо на остаточні домовленості", - сказав за підсумками міністр енергетики РФ Олександр Новак.

Як повідомлялося, в Берліні в четвер відбулися російсько-українські переговори щодо газу за участю міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра і уповноваженого федерального уряду ФРН щодо транзиту газу через Україну Георга Графа Вальдерзее, а також Мароша Шефчовича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166442
 
 
 Топ коментарі
 
ДЫРА в бюджете - угроза нацбезопасности.
Заявления путлера про "исконно р@ссийский юго-восток" - угроза нацбезопасности
Прямая ответственность Президента страны - национальная безопасность страны.
ГДЕ РЕАКЦИЯ, извините?
А то как волонтеров-ветеранов сажать - он тут как тут.
Как марафоны в кафе устраивать - это пожалуйста.
Как видосики в "Тесле" пилить - это завсегда.
Тут - прямая твоя работа. И где?
(кстати, людей в КабМин и Раду привел ТЫ. И это ТВОЯ прямая ответственность. Тут уже ни на "папередников", ни на "палки в колеса" не спихнешь)
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Почуєте про результат, але він Вам не сподобається🤔 Зебрехуни скажуть, що ціни на газ збільшилися, бо пєця винуватий, а вони не мали вибору.
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Раз кажуть що домовилися по всім питанням то зелені простили кацам арбітражі?
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Ну от і все. Не довго кацапи губи дули. Вітаю! Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 4629
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не просрал , вроде договорились что отдаст газпром бабки, но мы их по проиганному суду в лондоне сразу отдадим и еще должны будем 1.5 млрд
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Запаребріку припікає. Незабаром Новий рік, а угоду ніяк не укладуть.
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Усі ці перемовини краще проводити після нового року і весь час говорити, що росія не бажає постачати газ до ЄС.
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Ну звісно! Як не здогадались... Я вважаю, що тобі там треба бути обов'язково. Без тебе там всі явно тупня ловлять. Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 6434
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Дякую, що ти це зрозумів. Твої зеспеціалісти є нелохами, тому нічого не вміють.🐸
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Головне, що є ви, які привели до влади Зе.
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Я дуже ціную все що ти кажешь, бо насправді і вам подяка, що зробили теж немало для цього) Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 1364
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Раз кажуть що домовилися по всім питанням то зелені простили кацам арбітражі?
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будем арестовывать по дороге в счёт погашения Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 1418
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Я дико извиняюсь.., НО!
И что теперь - присесть в низком реверансе? или книксене?
Новость "ни о чем " говорит сама за себя
Хочу услышать результат
Пы.сы. Вчера "одессгазпоставка" разослала сообщения о необходимости до 24 декабря соглашаться-не соглашаться с фиксированной ценой на газ в отопительный сезон
Вопрос: сезон закончится, а что будет с ценой на газ?
Особенно, с учетом данной новости на Цензоре?
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Почуєте про результат, але він Вам не сподобається🤔 Зебрехуни скажуть, що ціни на газ збільшилися, бо пєця винуватий, а вони не мали вибору.
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Ну да вротердам+ то отменили. Или скажеш Пеця тут непричём
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Так вы согласились с предложением Игорька Мучителя или так и зависли? Зезон обязательно закончится, цены уточняйте у Игорька, с учётом данной новости на Цензоре и оффшоров Игорька) Он же вам там газ в котлы задувает? Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 786
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Видайте нарешті Топору барбітуру, щось його тривожить незрозуміле
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Люду беспокоят международные контракты Украины а Игоря беспокоят платежи Люды ему в карман и перевод их на свои оффшоры. С учётом данной новости на Цензоре возникает, я дико извиняюсь, одно НО!
Кто победит в противостоянии Люды и Игоря Мучителя в Одессе? Я ставлю на Люду! Потому что верю в результат даже его не слыша.
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людей беспокоят связи со страной-агрессором во время войны с ней.
вы как маразматическое ***** - дурку включили и переключатель сломали,
шо бы уже не выключить?
и да цены на газ и тепло тоже людей интересуют,
но если мне хто скажет, шо за цену на газ нужно платить своими сынами и целоваться с *****м ? - идите дальше и мимо - я вас не слышу...
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Не допоможе, бо йому треба пройти довгий курс лікування у стаціонарі зепсихіатричної лікарні🤢
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Перешли на электроотопление. О-фи-ци-а-ль-но!!! Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 6966
Посему на Игорька ( мне лично) - с присвистом ( котел не электрический, а ЭЛЕКТРОДНЫЙ)
И это не на правах рекламы. Просто ответка о тех, кто мне якобы "газ в котлы задувает" Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 956
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Тобі вже сокирою язика відтяпали, що все навколо стало "прерасно"? 🤗
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Ти такий турботливий і водночас брутальний! Це дорого стоїть. Як тобі це вдається? Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 1554
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Навіть не знаю як вдається, мабуть вмію користуватися сокирою🤗
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До ваших цін на газ ця новина справді жодного стсунку не має. Це переговори про "солоденьке" місцевим "паханам на трубі".
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Слышал такое мнение что РФ хочет сохранить "лицо" и отказать от прямых выплат Украине, но при этом эти выплаты будут осуществлены продажей газа или же РФ откажется от обжалования арестов своих активов в ЕС... То есть по сути РФ проиграла, но при этом сохранила "хорошую мину".
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это какой-то очень стремный мутняк. Надеюсь, - это всего лишь слухи
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ну да, картинка будет что хохлы снова газ воруют, а они такие безпомощные "ой вей, грабят, нате вам ещё"
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В Минске... Это очень напрягает... Сдается Зеленый дурень сделал очередную глупость
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Да, и не говори. Всё просерает! Не то что Петро! Тот умница, очень был хороший. Жаль кончился весь. Извёлся на нервах. Мы не оценили. Глыба. Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром - Цензор.НЕТ 9183
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ДЫРА в бюджете - угроза нацбезопасности.
Заявления путлера про "исконно р@ссийский юго-восток" - угроза нацбезопасности
Прямая ответственность Президента страны - национальная безопасность страны.
ГДЕ РЕАКЦИЯ, извините?
А то как волонтеров-ветеранов сажать - он тут как тут.
Как марафоны в кафе устраивать - это пожалуйста.
Как видосики в "Тесле" пилить - это завсегда.
Тут - прямая твоя работа. И где?
(кстати, людей в КабМин и Раду привел ТЫ. И это ТВОЯ прямая ответственность. Тут уже ни на "папередников", ни на "палки в колеса" не спихнешь)
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и условием выдвинуть обмен пленными, который сорвал ХУТИН ПУЙЛО
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У Украины новая столица появилась? Почему не в Киеве?
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З окупантами тільки дебіли домовляються.Окупована наша земля,пролита кров нашіх людей,країни світу ввели санкції проти окупанта.А що робить наша дебільна влада?Вона домовляється з окупантом.Є рішення суду і нехай кацапи його виконують.А всіх,хто допомогає кацапам на гиляку!
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Так!
От є ж хоч одна така людина! Дякую тобі чоловіче! Дякую тобі Патріот!
Ці дебіли запарили! Зелені шмарклі! Ех.....
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Женский половой орган подкрался к Украине!,да зесептиконы?
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Денчик, что такое забористое куришь, что тебе мерещится крадущийся женский половой орган?
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Я курю Голандскую,а у 73% и без курения крыша отсутствует от природы!
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По транзиту максимум что может получить Украина это 3 года по 60 лярдов.
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Расскажешь это своим братанам в Приднестровии.
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