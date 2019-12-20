 Двоє екскерівників "Черкасиобленерго" підозрюються в привласненні 313 млн грн коштів держпідприємства, - НАБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Йдеться про колишню т.в.о голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" та колишнього першого заступника голови правління ПАТ "Черкасиобленерго".

Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") та ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем). Детективи вживають необхідних дій для обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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Слідство встановило, що упродовж 2015 року підозрювані у змові з головою правління приватної компанії ПрАТ "ХК "Енергомережа" організували незаконну схему розрахунку за електроенергію. За умовами цієї схеми споживач електроенергії — ПАТ "Азот" — мав сплатити борг за спожиту електроенергію не ПАТ "Черкасиобленерго", а приватній компанії ПрАТ "ХК "Енергомережа", яка в подальшому нібито мала розрахуватися з ПАТ "Черкасиобленерго" за борги "Азоту", перерахувавши обленерго 313 млн грн. Однак цього не сталося.

Реалізована схема суперечила законодавству у сфері електроенергетики та порушувала порядок розрахунків на цьому ринку. Відтак, Національне бюро з метою захисту інтересів держави звернулося до господарських судів з позовами про визнання недійсними договорів із переведення боргу "Азоту" перед "Черкасиобленерго".

За результатами судових розглядів упродовж 2016-2018 років позовні вимоги НАБУ задоволені, а договори визнані недійсними.

Раніше, в межах цього ж кримінального провадження голові правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Вказані факти детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП розслідують із липня 2016 року.

Варто зазначити, що схожу схему з переуступлення боргу за спожиту електроенергію голова правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" реалізовував на ПАТ "Запоріжжяобленерго", яке переуступило борги на 346 млн грн.

Впродовж майже двох років він переховувався від слідства, навесні 2019 року його екстрадовано в Україну з Німеччини.