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 Виявлено велику партію прекурсорів, яку намагалися ввезти контрабандою з Європи, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України перешкодила контрабанді великих партій прекурсорів з Європи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Виявлено велику партію прекурсорів, яку намагалися ввезти контрабандою з Європи, - СБУ 01

До складу угруповання входило двоє українців та іноземці. Придбані за кордоном прекурсори зловмисники планували незаконно ввозити в Україну для подальшого збуту та синтезу наркотичних речовин.

Двох українців слідчі СБУ затримали на міжнародному пункті пропуску "Краковець". Під час поглибленого огляду транспортного засобу ділків у бензобаку було виявлено понад 22 тисячі пігулок, що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин.

Виявлено велику партію прекурсорів, яку намагалися ввезти контрабандою з Європи, - СБУ 02

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо здійснення затриманим повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших учасників угруповання та притягнення їх до відповідальності.

Дивіться також: Контрабандист екстазі використовував підлітків для переправлення психотропів до столиці, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166436
 
 
 Топ коментарі
 
Не, прекурсоры, это совсем безобидные вещества, из которых или с помощью которых в процессе химических реакций уже получаются вещества, которые употребляет один клоун.
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ЧТо такое прекурсоры, это случайно не то что принимает один клову...простите... комик конечно же, актёр как Рональд Рейган..не меньше.
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"Выявлена крупная партия прокуроров, которую пытались ввезти контрабандой из Европы"

Виявлено велику партію прекурсорів, яку намагалися ввезти контрабандою з Європи, - СБУ - Цензор.НЕТ 7169
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ЧТо такое прекурсоры, это случайно не то что принимает один клову...простите... комик конечно же, актёр как Рональд Рейган..не меньше.
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Не, прекурсоры, это совсем безобидные вещества, из которых или с помощью которых в процессе химических реакций уже получаются вещества, которые употребляет один клоун.
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Ну, не совсем и безобидные, соляная к-та при конц-ции 30% и выше это не шутки, или та же марганцовка. Но определение шикарное, мне понравилось.
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а можно и соли на хер насыпать тоже не шутки. совсем суки шизанулись со своими прекурсорами . ацетон который заменить невозможно другим растворителем. не купишь свободно . как подпольщик с явками на рынке покупаешь. да и та же кислота бывает необходима хром удалить ..сделано что бы деньги сшибать . продавать можно всё и ту же кислоту но покупай лицензию отдельно .
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это да, сейчас даже старый добоый 646й растворитель идёт без ацетона, что просто смешно.
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Гуглить не пробовал, петюшка, или только по методичке можешь?
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Вроде бензин тоже используют, так что, прекурсор?
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"Выявлена крупная партия прокуроров, которую пытались ввезти контрабандой из Европы"

Виявлено велику партію прекурсорів, яку намагалися ввезти контрабандою з Європи, - СБУ - Цензор.НЕТ 7169
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Ха, решили "винт" (первитин) клепать. Химики хреновы. В середине 90-х эти уроды таскали эфедру из Крыма. Перерабатывали практически в промышленных масштабах. Так вот, пока не переработают оснований для задержания не было. Сначала 2004 г. поперли кацапы (у них эфедру - он же хвойник) приравняли к наркосодержащему растению. Кусты выкашивались вщент. Интересными были разборки местных с приезжими "нарами".
История длинная и не для этого формата.
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Популярная йодофосфорная реакция восстановления приведет к амфетамину, получить метамфетамин из данного вещества можно метилированием аминогрупы

Почему органы не отработали до химика, лаборатории?
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Нет , чтобы проследить и накрыть лабораторию ! Если она, конечно, есть. Теперь хозяин груза скажет, что вёз себе
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Цензор продолжает обогащать мою лексику )))
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Цікаво, СБУ - це новий підрозділ митниці чи поліції?
Щось весь час ловлять лише кримінальних злочинців
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Лучше б выявили "крупную партию ПРОКУРОРОВ" которых пытались вывезти... Только не в Европу, а на Фолклендские острова надо было, и помочь вывезти туда с"тормозком" на неделю да коробкой спичек! А еще судей и чинов полиции, сидящих в креслах со времен Кучмы...
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