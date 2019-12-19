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 Політика України
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Все про:прокурор (394) Чумак (76) Переатестація (74)

 Першу хвилю атестації в ГПУ пройшло 610 прокурорів з 1339, - Чумак

Заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак відзвітував про першу хвилю атестації в ГПУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Чумак зазначив: "Сьогодні був останній день першої хвилі атестації прокуратури України. Зауважу ця перша хвиля почалася не з низової ланки, як це бувало раніше в інших державних органах для імітації бурхливої діяльності, а з самої її Голови. З генеральної прокуратури.

На старт цієї атестаці стали 1339 прокурорів. Після проведення анонімних тестів на знання законодавства та загальні здібності, їх залишилося 769.

Майже три тижні відбувався третій етап - співбесіди з прокурорами на предмет дотримання прокурорської етики, доброчесності та відповідності стилю життя задекларованим статкам.
Сьогодні є остаточна цифра людей що пройшли ці випробування. Їх 610! Увага 610! Таким чином, не успішно пройшли атестацію 729 осіб. Не 5,ні 10 навіть не 30 відсотків, а 55,5 % від стартової чисельності.

Зауважте, при цьому прокурори продовжували ходити у суди, брати участь у слідчих діях, оголошувати підозри і передавати справи за підслідністю.

Жоден корупційний скандал не став предметом дослідження суспільства тому що ніхто не зміг "домовитися" або "купити" собі місце в майбутній прокуратурі. А пішли такі не бідні і відомі всій країні люди!

Мало хто про це пише, згадує чи говорить. Тут же немає ніякої зради, ту все буденно, тихо та сумно. Тут суцільна перемога. І я точно знаю що це стане частиною Історії. Тектонічні зміни завжди приходять на гусячих лапках".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166434
 
 
 Топ коментарі
 
"Ясак" внесли... Готовятся "отбивать"...
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А какой есть механизм защиты от возврата в должность через суд ? При хряке когда проводили псевдо-люстрацию оставили лазейку чтобы люстрированные могли вернуться через суд. Избавились от этого ?
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И чем они отличаются от предыдущего ворья ? Первую волну аттестации в ГПУ прошло 610 прокуроров из 1339, - Чумак - Цензор.НЕТ 3010Жадней ? Подлей ? Наглей ?
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Вони набагато кращі, бо ваше кодло обрало і візначило їх смарагдово-зеленими🐸
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ясно - з 1339 колишніх хабарників 610 вже стали чесними )))
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Чумак виступає у ролі попа-сповідальника? 610 викупили індульгенцію? Давайте, вгадаю:інші або не мали достатньо грошей, або, що віригідніше, не захотіли присяга и зеленій шоблі. І тут мене дивує Чумак. Начебтлюо розумний дядько. Як він вступив у це...? Випадково?
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За гроші він вступув у це зелене лайно, а перед тим була кава.
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А какой есть механизм защиты от возврата в должность через суд ? При хряке когда проводили псевдо-люстрацию оставили лазейку чтобы люстрированные могли вернуться через суд. Избавились от этого ?
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Чумак, один (на пальцях однієї руки) з тих кому ще є віра. Малувато відсіяли.
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Цікаве кіно виходить. Тишком нишком позбавились найбільш одіозних (сподіваюсь на це) посадовців і ці "найчесніші" люди зможуть тепер працювати в інших госконторах, або трішки перечекати і повернутися.
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Андрей попов, которого дважды брали с поличным на крупных взятках, и которого луцик даже не отстранил, прошёл?
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До знакомства с Зелей Чумак был приличным чуваком, неужели єто заразно ?
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оно всегда было 3,14дарасом по-жизни, что в нем Вы видели приличного?
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еше один выискался недо...колыханый прокуроский реХВорматор.
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"...А пішли такі не бідні і відомі всій країні люди!..." - куди пішли, в інші органи влади? Більшість з них спливе на інших посадах, хоча, можливо, і не в прокуратурі, але це не точно (що не в прокуратурі Першу хвилю атестації в ГПУ пройшло 610 прокурорів з 1339, - Чумак - Цензор.НЕТ 3996 ).
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Значит все дела, которые вели те, не прошедшие аттестацию прокуроры нужно пересматривать, да???
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вопрос, те которые богатенькие, типа пошли, куда? не уж то на зону за незаконное обогащение? как всегда развод лохов))))) янелох и его молодая команда жгут)))))
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