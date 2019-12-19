 Загороднюк назвав 5 законів, які прискорять реформи в армії

Про це розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Верховна Рада повинна ухвалити низку законів, які б максимально сприяли впровадженню реформ в ЗСУ. Перше — це закон про оборонні закупівлі, який вже пройшов перше читання. Він буде доопрацьований і ухвалений, ми на це сподіваємось. Друге — це зміни до закону про національну безпеку. Це дасть можливість розв'язувати стратегічні питання і питання трансформації ЗСУ до стандартів НАТО. Ми також очікуємо ухвалення закону про військову поліцію. Це одне зі стратегічних питань, оскільки з наступного року ми плануємо розпочати її створення, а без закону це неможливо.

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Крім того, закон про особливості приватизації, оскільки у нас є багато підприємств, які Міноборони не потрібні: будівельні комбінати, магазини. Якщо вони підуть у загальну приватизацію, то і кошти спрямують до загального бюджету, а нам потрібно наповнювати спеціальний бюджет для купівлі квартир військовим. Також ми очікуємо ухвалення закону про територіальну оборону, оскільки це питання не зовсім врегульоване", - повідомив Загороднюк.

Крім того, міністр зазначив, що, крім законів, передбачається ухвалення кількох урядових постанов, однак ця процедура не така складна і тривала, як ухвалення законів.