EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  2417  19
Матеріали за темою:
Все про:армія (2647) законопроект (890) реформи (1615) Загороднюк (96)

 Загороднюк назвав 5 законів, які прискорять реформи в армії

Міністерство оборони очікує ухвалення Верховною Радою низки законопроєктів, які сприятимуть реформам в оборонній сфері. Серед них закони про оборонні закупівлі, про територіальну оборону, про військову поліцію.

Про це розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Верховна Рада повинна ухвалити низку законів, які б максимально сприяли впровадженню реформ в ЗСУ. Перше — це закон про оборонні закупівлі, який вже пройшов перше читання. Він буде доопрацьований і ухвалений, ми на це сподіваємось. Друге — це зміни до закону про національну безпеку. Це дасть можливість розв'язувати стратегічні питання і питання трансформації ЗСУ до стандартів НАТО. Ми також очікуємо ухвалення закону про військову поліцію. Це одне зі стратегічних питань, оскільки з наступного року ми плануємо розпочати її створення, а без закону це неможливо.

Читайте також: У 2020 році армія отримає найбільший в історії України оборонний бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк. ІНФОГРАФІКА

Крім того, закон про особливості приватизації, оскільки у нас є багато підприємств, які Міноборони не потрібні: будівельні комбінати, магазини. Якщо вони підуть у загальну приватизацію, то і кошти спрямують до загального бюджету, а нам потрібно наповнювати спеціальний бюджет для купівлі квартир військовим. Також ми очікуємо ухвалення закону про територіальну оборону, оскільки це питання не зовсім врегульоване", - повідомив Загороднюк.

Крім того, міністр зазначив, що, крім законів, передбачається ухвалення кількох урядових постанов, однак ця процедура не така складна і тривала, як ухвалення законів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166433
 
 
 Топ коментарі
 
Ядерное оружие сделает реформы правильными ! Загороднюк назвал 5 законов, которые ускорят реформы в армии - Цензор.НЕТ 2071
 показати весь коментар
 
пусть бомж расскажет зачем они заблокировали даже переход на нормальное питание
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ядерное оружие сделает реформы правильными ! Загороднюк назвал 5 законов, которые ускорят реформы в армии - Цензор.НЕТ 2071
 показати весь коментар
 
 
ЯО успешно просрано, теперь просрут еще и то что осталось
 показати весь коментар
 
 
ноель, однако...

Морячок‏ @akvevitt 12 дек.

Семья знакомых сотрудников полиции из Киева
Сын не сдал ЗНО, в ВУЗ не поступил
Они времени не тратя даром пристроили его в институт в Адлере
Сразу видно что патриоты, не то что всякие донбасяне...

Таааак, кто сглазил пацана?!
Завалил сессию в Адлере
С середины января будет в полиции в Киеве у папки работать
Чет смеюсь
 показати весь коментар
 
 
Если правда, то по действующему законодательству Украины, увы привлечь не за что. Даже папашку по дискредитации не уволить. Единственный выход работать "конторе" в рамках ДКЗ (дело контрразведывательной защиты) до появления признаков разведдеятельности сыночка. То что его вербанули - к гадалке не ходи. Вопрос в разоблачении. Да, у ребят головняк серьезный (но при определенной оперативной сноровке решаемый).
 показати весь коментар
 
 
пусть бомж расскажет зачем они заблокировали даже переход на нормальное питание
 показати весь коментар
 
 
Да разблокировал суд, вчера новость была, методичку обнови.
 показати весь коментар
 
суд разблокировал, а зеля заблокировал, зачем. что пишут в зелебобовской методичке
 показати весь коментар
 
 
Караул, не дают пилить бабло и "осваивать" бюджетные деньги! Зрада!
 показати весь коментар
 
 
самий головний та єдиний закон,щоб нарциси при владі не розвалили ЗСУ
 показати весь коментар
 
 
"средства направят в общий бюджет, а нам необходимо наполнять специальный бюджет для покупки квартир военным"

Загороднюк, коли ти все військове майно проср... (ой, вибачте, продашь), де ти будешь брати гроші на квартири для військових?
 показати весь коментар
 
 
Хотя бы армию не трогали до окончания войны. Говорят такая гиперактивность у них от глистов.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору