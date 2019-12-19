 "Ми дуже якісно відпрацювали остаточний протокол рішення", - Оржель про переговори з РФ щодо транзиту газу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.
"Ми добре сьогодні попрацювали, ми дуже якісно відпрацювали остаточний протокол рішення, який наближає нас до підписання фінальних договорів", - сказав він.
За його словами, напрацювання мають бути узгоджені політичним керівництвом у Києві і Москві.
"Найближчим часом, я впевнений, ми досягнемо позитивних результатів для всіх сторін", - додав Оржель.
И что вам зрада в нашей стране?
Я уже не прошу проанализировать предыдущие решения новой власти((((
Потому что это ( по той же причине - ваш флажок - "чужую беду руками разведу") не ваша печаль
значит опять все сдали то можно
- Оржель активно уничт@жает украинскую атомную энергетику (т.е. ничего спецом не чинится, не восстанавливается - отрасль уб&вается).
Ну, и не только ее - "звоночки" об остановках ТЭС в Днепре, приостановках в Харьковской обл.
Иностранные инвесторы ПРИОСТАНОВИЛИ строительство "зеленой" электростанции в Херсонской обл.
Кричали про "мародера". Вот вам пришли настоящие мародеры...
tZE inform
@tZEinform
·23 мин
Судя по словесному поносу Оржеля, что то он недоговаривает. Ладно, посмотрим завтра
А пока всё бла-бла.
Президент Зеленский с утра открыто угрожает увольнением руководству "Нафтогаза" требуя подписания договора и транзите на любых условиях.
В Верховной Раде пропали 3811 поправок к закону о земле.
Никаких объективных условий для невыполнения бюджета в этом году нет. Есть ошибки экономического и законодательного характера.
Только подача и принятие законопроектов по инициативе Зеленского, осуществленных без финансово-экономических обоснований, что противоречит Бюджетному Кодексу, обошлось Украине как минимум в 10-12 млрд. гривен только в этом году.
Комитет по местному самоуправлению не поддержал законопроект Зеленского об изменениях в Конституцию.
Договора о транзите газа не будет. Подписан договор о реверсе газа из Румынии.
Прекращения огня не было и не будет.
Обмена пленными не будет.Вчера премьер-министр Украины Гончарук официально объявил о секвестре государственного бюджета Украины. То, о чем мы много раз предупреждали и показывали на фактах , стало экономической реальность с которой стране придется жить следующий год. Это не что иное, как начало глобального кризиса украинской экономики в следствии последствий бездарного, некомпетентного управления страной кучкой безграмотных дилетантов.
ну и наглые вы пропагандоны
"Нагадаю, що важливо в угоді по газу:
- термін (бажано 5-10 років)
- тариф на прокачку ($2.5-2.8/1000 м3 х 100км)
- обсяг (60 млрд м3/рік)
- доля виграних в суді ~ $3млрд
- доля інших позовів (їх відкликання)
- ціна газу й відсутність «знижок» в обмін на політичні уступки" Михайло Демків