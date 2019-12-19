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Все про:транзит газу (125) Олексій Оржель (40)

 "Ми дуже якісно відпрацювали остаточний протокол рішення", - Оржель про переговори з РФ щодо транзиту газу

Україна, РФ і Єврокомісія за результатами переговорів, які пройшли у четвер в Берліні, напрацювали протокол, що наближає підписання транзитного контракту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.

"Ми добре сьогодні попрацювали, ми дуже якісно відпрацювали остаточний протокол рішення, який наближає нас до підписання фінальних договорів", - сказав він.

За його словами, напрацювання мають бути узгоджені політичним керівництвом у Києві і Москві.

"Найближчим часом, я впевнений, ми досягнемо позитивних результатів для всіх сторін", - додав Оржель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна, Росія і Єврокомісія "досягли принципової угоди" з транзиту газу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166431
 
 
 Топ коментарі
 
Что опять сдали? Да не вопрос - сдали интересы Украины
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моника хорошо отработала
значит опять все сдали то можно
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Что опять сдали? Да не вопрос - сдали интересы Украины
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Может все таки подождать окончательных договоренностей, а уже потом зраду разгонять?
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Судя по вашему флагу, "большое видится на расстоянии"
И что вам зрада в нашей стране?
Я уже не прошу проанализировать предыдущие решения новой власти((((
Потому что это ( по той же причине - ваш флажок - "чужую беду руками разведу") не ваша печаль
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А чем мой флаг то Вам не угодил? Или он от Вашего сильно отличается? "Ми дуже якісно відпрацювали остаточний протокол рішення", - Оржель про переговори з РФ щодо транзиту газу - Цензор.НЕТ 6853
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Возьмите глазки в руки. Посмотрите на разницу во времени и прокси... и не задавайте ( х-м.м.м) странных вопросов
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Я просто напомню, что сейчас 21-й век на дворе. Люди вообще-то арендуют вічислительные ресурсы. В других странах в том числе. Я надеюсь Вы в курсе что такое аренда виртуальных серверов и что такое виртуальные частные сети? Я сейчас работаю и изредка поглядываю в фоум и общаюсь. Я не имею ни малейшего желания отключаться от своей частной сети, чтобы Вы увидели правильный (с Вашей точки зрения) флаг рядом с моим ником. А так я живу в самом центре Украины. Центральнее некуда. Полтавская область. Ну а работать могу где угодно. Для меня расстояние при доступе в интернет вообще понятие относительное и второстепенное.
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Ти не розумієш що я вище написав? До чого тут переховуєшся? Якщо невіглас, то хоча б перед тим як маячню писати спитав би в гугла що це та як це. Я не переховуюсь. Я коли працюю підключаюся до свого сервера через ВПН з сертіфікованою авторизацією задля безпеки. Тому і виходить, що коли я пишу в форум пости вони прходять через ВПН. Корочше вчи матчасть. Бо описувати як це все працює і чому власне так дуже довго та немає бажання.
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моника хорошо отработала
значит опять все сдали то можно
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Компании-трейдеры возобновили импорт р@ссийской электроэнергии через Беларусь.
- Оржель активно уничт@жает украинскую атомную энергетику (т.е. ничего спецом не чинится, не восстанавливается - отрасль уб&вается).
Ну, и не только ее - "звоночки" об остановках ТЭС в Днепре, приостановках в Харьковской обл.
Иностранные инвесторы ПРИОСТАНОВИЛИ строительство "зеленой" электростанции в Херсонской обл.
Кричали про "мародера". Вот вам пришли настоящие мародеры...
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До свиньи всё работало нормально
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В цьому році на Херсонщені їх як грибів понатикували, я про сонячні станції. І припинення будівництва (можливо ти видумав про це) однієї з сотні, ну це просто смішно. Якщо ти такий спец в зеленій енергетиці, то скажи що петро був натворив в цій галузі, а вже нова влада виправила ?
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Все такие загадочные, капец... Всего три цифры нужны- объем, тариф, срок. И все станет ясно
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Що, премія перед НР треба? Про що домовились?
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Понятно , что контракт на транзит будет долгосрочньій (5 лет?), по европейским правилам , и 3 миллиарда Газпрому никто прощать не будет. Остальное узнаем , когда подпишут бумаги. Пока все о'кей.
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опять газ становится политикой...тупые зелебобы
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Даёшь снижение тарифов в десять раз а пэтю, сеню и других организаторов ротердамов плюс на НАРЫ !!!
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И что ж, после сегодняшнего потока пуйловского дерьма, ты, зечмошник, там еще и "наработал"?
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Если политики начинают сами себя беспощадно хвалить значит они где крепко наломали дров...
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Когда нам пару лет назад товарищ Гнойсман кричал *Прыкруты* вроде тоже газовый контракт с кремлем был подписан? Вам еще по башке молотком не били чтобы вы наконец поняли что то что вы подписали с ****** ето только ваши проблемы но не *****.
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Вірить оржелю, себе не поважати. Сподіваюсь, що Вітренко там був і не дав злити інтереси держави
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Что то ни слова о судебном иске в 3 лярда у.е. к Газпрему. Неужели пришли к выводу что еще год-два качать росийский газ ето лучше чем получить 3 лярда сразу ничего не делая? Разумеется у кой кого из переговорщиков появятся по пару сотел лямов на панамских счетах.
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Зе жвачка но в итоге будет проигранная партия в угоду бородатому дяди и Пу если сейчас он внятно не может ничего сказать то все понятно с ним
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tZE inform

@tZEinform

·23 мин
Судя по словесному поносу Оржеля, что то он недоговаривает. Ладно, посмотрим завтра
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Почитаем, что подписали, тогда заценим.
А пока всё бла-бла.
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Хроника одного Президента ...

Президент Зеленский с утра открыто угрожает увольнением руководству "Нафтогаза" требуя подписания договора и транзите на любых условиях.

В Верховной Раде пропали 3811 поправок к закону о земле.

Никаких объективных условий для невыполнения бюджета в этом году нет. Есть ошибки экономического и законодательного характера.
Только подача и принятие законопроектов по инициативе Зеленского, осуществленных без финансово-экономических обоснований, что противоречит Бюджетному Кодексу, обошлось Украине как минимум в 10-12 млрд. гривен только в этом году.
Комитет по местному самоуправлению не поддержал законопроект Зеленского об изменениях в Конституцию.

Договора о транзите газа не будет. Подписан договор о реверсе газа из Румынии.
Прекращения огня не было и не будет.
Обмена пленными не будет.Вчера премьер-министр Украины Гончарук официально объявил о секвестре государственного бюджета Украины. То, о чем мы много раз предупреждали и показывали на фактах , стало экономической реальность с которой стране придется жить следующий год. Это не что иное, как начало глобального кризиса украинской экономики в следствии последствий бездарного, некомпетентного управления страной кучкой безграмотных дилетантов.
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Если Оржель такое несет, - это внушает опасение. Надеюсь Витренко сможет путинского агента тушировать.
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Газпрому деваться особо некуда - сроки ввода в строй Турецкого потока и СП-2 уже никто не пытается прогнозировать, ясно, что в лучшем случае произойдет парадное открытие, а вводить в строй и выводить системы на штатный режим работы будут еще очень долго - от года и дальше. И главное - система СП-2 находится под Третьим энергопакетом, так что пока можно рассчитывать лишь на половинную мощность ее работы.
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СП-1 и 2 не находится под третьим энергопакетом. Только его наземное продолжение, OPAL и Eugal. И сроки ввода давно озвучены, причём не только "Газпромом" но и его турецкими и европейскими "партнёрами".
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Если контракт на транзит менее чем на 10 тт лет,то это значит ,что "зеленые" прогнулись.И я почему-то вот уверен,что это произошло.Через пару годков газпром достроит все потоки и пошлет Украину ...Вот такая вот цена селфи зелебобо-сдача национальных интересов.Какой бы "импичмент" трампу сделали в штатах ща такие дела?
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можно без паники, давайте дождемся итогов.ситуация напоминает митинги перед норманнской встречей.
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а штангель в конституцию уже не считается )))
ну и наглые вы пропагандоны
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Люди цієї держави дійсно не розуміють, як то є жити у свободі та для себе, а не для дядька. По всіх розвинених країнах працюють на дядька, але ж живуть для себе. Але ж ці вибранці дещо краще: вони не тільки змусили працювати на них, але й жити ними, усвідомлюючи їх закони та устої. Як ці люди можуть сподіватися на якусь, скажімо не привабливу, але нормальну долю, якщо рівень розвитку дозволяє лише розуміти, що був барига, то не важливо що обрати, аби не він - навіть шапіто. То обрали шапіто. Але ж нажаль, воно не саме по собі, але хазяїна стайні... Всі вже мабуть зрозуміли, що у стайні ми. Не буду особисто як хто. Стайня каже: "Ми розіб'ємо пути". Хазяїн каже: "Так, звичайно. Але спочатку я вас здою".
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ти й в Австрії якісно відпрацював,чомусь таємно зустрічаючись з кацапами.
"Нагадаю, що важливо в угоді по газу:
- термін (бажано 5-10 років)
- тариф на прокачку ($2.5-2.8/1000 м3 х 100км)
- обсяг (60 млрд м3/рік)
- доля виграних в суді ~ $3млрд
- доля інших позовів (їх відкликання)
- ціна газу й відсутність «знижок» в обмін на політичні уступки" Михайло Демків




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"За реформи в країні взялися люди, які при +12 вирішили залити ковзанку..." © сеть
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Пуйло уже озвучил, что Украина прощает долг Нафтогазу в счет долга януковича
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