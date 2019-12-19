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Все про:Крим (7001) ФСБ (781) Денис Кашук (1)

 Окупаційна влада затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за підозрою у придбанні і зберіганні зброї

Денис Кашук працює у сфері реклами. За словами дружини, він весь час проводить вдома, активно займається вихованням дитини.

Про затримання Дениса Кашука виданню "Крим.Реалії" повідомив його адвокат Назім Шейхмамбетов, інформує Цензор.НЕТ.

Дружина Кашука Ольга розповіла, що чоловік не виходив на зв'язок з 17 грудня.

""Я звернулася в поліцію з приводу зникнення чоловіка. До мене додому приїхала оперативна група, тому що я дзвонила на 102, і взяла у мене свідчення і заяву з приводу зникнення людини. Також вони взяли його фотографію і зубну щітку. Я так розумію - біоматеріали", - розповіла вона.

Наступного дня в квартиру прийшли з обшуком співробітники ФСБ.

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Вилучили техніку і документи, які вважали потрібними. Ми запитали: що з чоловіком? Ми нічого про нього не знали. Вони сказали, що нібито він підозрюється у виготовленні вибухових речовин", - пояснила жінка.

Адвокат Назім Шейхмамбетов розповів, що ФСБ підозрює Кашука за двома статтями - 222 і 222.1 КК Росії ("незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів").

"Хочу зазначити, що мій підзахисний абсолютно аполітична людина, який займався своєю сім'єю, працював у сфері реклами", - сказав адвокат.

Суд щодо обрання запобіжного заходу має відбутися в п'ятницю, 20 грудня. Російська ФСБ поки не коментувала затримання Дениса Кашука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166429
 
 
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Там татаров каждый день вяжут пачками, а Цензор решил выделить некого Дениса Кашука??? WTF???
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и что теперь...мы должны обрыдаться о судьбе скрепоносного крысянина?
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