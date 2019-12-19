 "Споконвіку російські" болота можуть легко поміститися в одну Московську область, - Турчинов про заяву Путіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це Турчинов заявив у коментарі журналістам.
Він зазначив: "Якщо від Росії відокремити території, які були приєднані за допомогою крові, насильства, зради і брехні, то "споконвіку російські" болота, що залишилися після цього, можуть легко поміститися в рамках однієї Московської області".
Так Олександр Турчинов прокоментував нинішню заяву В. Путіна про те, що до складу України входять "споконвіку російські землі і з цим треба щось робити".
За словами Турчинова, імперський реваншизм Путіна з маніакальним прагненням до перегляду кордонів європейських держав, які сформувалися після Другої світової війни, "є реальною загрозою миру і безпеки в Європі".
"Аналогічні прагнення Гітлера привели в минулому столітті до багатомільйонних жертв і жахів кривавої війни в історії людства. Історія Європи минулого століття і новітня історія нашої держави доводять незаперечну істину - з агресором не можна домовлятися, його потрібно жорстко зупиняти і перемагати", - резюмував Олександр Турчинов.
А сейчас за Зе-спиной сидючи хорошо вякать.
ну а у Зе -спины похоже нет яиц отреагировать на заявы куйла.......
В 2014-м 80% личного состава ВСУ в Крыму изменили воинской присяге.
Кто врет? Французская карта или ты?
скоро весь киев микитаси обнесут - ни одного клозета не оставят - во имя бпп и пса ))
"Колись екстремістів в Україні все одно доведеться зупиняти. Шкода тільки, що це не було зроблено раніше" - заявив 22.09.2019 міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
"Путін назвав Причорномор'я" исконно русской територією ", з якою треба" розібратися ".
Ми УКРАЇНЦІ незалежно від мови спілкування, віросповідання, політ.вподобань повинні бути готовими до Захисту Русі-України від фашистської-російського загарбника, Єднаймося !
Москву основал киевский князь Юрий Долгорукий.
Владимир, Ярославль, Переславль Залесский и многие другие города в России тоже были основаны киевскими князьями.
Думаю у Путина в школе по истории была двойка.
указ об основании-то отменен ))
Он жизнь свою за Башню Зла отдал,
Пока не ясно, между кем разборка,
Но из людей никто не пострадал.