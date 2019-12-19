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Все про:Путін (4531) Росія (14621) Турчинов (806)

 "Споконвіку російські" болота можуть легко поміститися в одну Московську область, - Турчинов про заяву Путіна

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов прокоментував висловлювання російського президента про "споконвіку російські землі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Турчинов заявив у коментарі журналістам.

Він зазначив: "Якщо від Росії відокремити території, які були приєднані за допомогою крові, насильства, зради і брехні, то "споконвіку російські" болота, що залишилися після цього, можуть легко поміститися в рамках однієї Московської області".

Так Олександр Турчинов прокоментував нинішню заяву В. Путіна про те, що до складу України входять "споконвіку російські землі і з цим треба щось робити".

За словами Турчинова, імперський реваншизм Путіна з маніакальним прагненням до перегляду кордонів європейських держав, які сформувалися після Другої світової війни, "є реальною загрозою миру і безпеки в Європі".

"Аналогічні прагнення Гітлера привели в минулому столітті до багатомільйонних жертв і жахів кривавої війни в історії людства. Історія Європи минулого століття і новітня історія нашої держави доводять незаперечну істину - з агресором не можна домовлятися, його потрібно жорстко зупиняти і перемагати", - резюмував Олександр Турчинов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166427
 
   
 Топ коментарі
 
Турчинов мой любимый русофоб. Дай Бог ему здоровья.
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Пастор вернись, зелибобы страну добивают.
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А зеленое чмо хоть что то высрет в конце концов?
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Турчинов - истинный патриот. Браво! Путин, сдохни, шизоидный гнус!
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Такой же крутой как патриоты с цензора. Только патриоты с цензора, страну агрессора в размерах не увеличивали. Сявка сцаная.
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Хоть как его не хаяли но человек нашел время и слова чтоб ответить Пу а наш МИД и през Зе как воды в рот набрали а потом удивляются что их обвиняют в сдаче интересов страны их молчание и есть подтверждение
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Пастор вміє коментувати кацапів. Молодець!
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То что россия станет по размеру сопоставима Венгрии это лишь вопрос времени!
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пастор в очередной раз показывает козломордым баранам где их стойло!
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Чего тогда он в 2014-м сдал Крым без боя, не указал, где их стойло?
А сейчас за Зе-спиной сидючи хорошо вякать.
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да именно в 2014 он стоял посредине Крыма и сдавал его но не как не 90% тамышней власти....
ну а у Зе -спины похоже нет яиц отреагировать на заявы куйла.......
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А ти де було ссиклозелене - чому ти не пішло звільняти Крим? Хоча, і так зрозуміло - сиділо у мамки під юбкою і дивилося 95-те лайно і ухилялося від повісток, як і "нелох"!
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Что ты там вякаешь, чмо лахтинское ?
В 2014-м 80% личного состава ВСУ в Крыму изменили воинской присяге.
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А не до хрена ли захотело это ху#ло, всё ему мало, всё никак не успокоится.
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На топографической карте найденной во Франции от 1714 года такого дерьма под названием россия нет совсем,есть крохотная московия
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А чего тогда спустя 98 лет в 1812 году элита французских войск, возглавляемая Наполеоном, наголову была разбита, оставив на полях России 600 000 голов своих солдат?
Кто врет? Французская карта или ты?
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я с дятлами с майонезом вместо мозгов диалоги не веду.
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У французов видимо вообще была проблема с географией. Вместо Петербурга они зачем-то попёрлись в Маскву.
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История Москвы в ее татарских топонимах. Ой как неудобно. Автор в очередной раз показывает лживость московитов и их фейковую усторию.https://www.youtube.com/watch?v=Ie8uAxbDDW8&feature=youtu.be
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Бесполезно просвещать... Легче "выморить...". У них "вяличие" родилось раньше них самих...
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Кривавий Пастор красава, не те що криворізька дрисня.
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Та дрысня во время войны каталась по всему миру с гастролями,типа Израиль ,Греция,Турция,короче косила бабло развлекая толпу своими дурацкими шутками....
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Пастор не прав: кацапы - сброд выродков, - какие еще русские болота???
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Молодец Пастор. восхищаюсь его умом и харизмой. сказал так просто. зато доходчиво...
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Россий Фекалистан - преступное государство!!! РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика России - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования Россия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! Россия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! Россия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время Россия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население России это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения России на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных Россией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) Российская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью РоSSии является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! Россия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!.ю.
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Это заявление державного мужа, но дождёмся ли мы заявления некоего сорока двух летнего нелоха?
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а он занят - парасенки мосты обворовывают "Споконвіку російські" болота можуть легко поміститися в одну Московську область, - Турчинов про заяву Путіна - Цензор.НЕТ 6717 "Споконвіку російські" болота можуть легко поміститися в одну Московську область, - Турчинов про заяву Путіна - Цензор.НЕТ 6717
скоро весь киев микитаси обнесут - ни одного клозета не оставят - во имя бпп и пса ))
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Де заява від нашого президента, генштабу, МЗС ?

"Колись екстремістів в Україні все одно доведеться зупиняти. Шкода тільки, що це не було зроблено раніше" - заявив 22.09.2019 міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Путін назвав Причорномор'я" исконно русской територією ", з якою треба" розібратися ".


Ми УКРАЇНЦІ незалежно від мови спілкування, віросповідання, політ.вподобань повинні бути готовими до Захисту Русі-України від фашистської-російського загарбника, Єднаймося !
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Болота может и поместятся, а вот сама Москва вряд ли.
Москву основал киевский князь Юрий Долгорукий.
Владимир, Ярославль, Переславль Залесский и многие другие города в России тоже были основаны киевскими князьями.
Думаю у Путина в школе по истории была двойка.
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Пристайка, где ты ? Нота протеста уже готова ? И какую ноту ты собрался играть ? "Ля-ля" небось ?
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мона ещё масквабад срыть - ваще красота будет;))
указ об основании-то отменен ))
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В столице Мо́рдора случилась гибель орка,
Он жизнь свою за Башню Зла отдал,
Пока не ясно, между кем разборка,
Но из людей никто не пострадал.
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