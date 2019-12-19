 "Ісконно руські" болота можуть легко вміститись в одну Московську область, - Турчинов про заяву Путіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це Турчинов заявив у коментарі журналістам.
Він зазначив: "Якщо від Росії відділити території, які були приєднані до неї через кров, насилля, зраду і брехню, то "ісконно руські" болота, що залишаться після цього, можуть легко вміститись у межі однієї Московської області".
Так Олександр Турчинов прокоментував нинішню заяву В. Путіна про те, що до складу України входять "ісконно руські землі і з цим треба щось робити".
За словами Турчинова, імперський реваншизм Путіна з маніакальним прагненням до перегляду кордонів європейських держав, які сформувалися після Другої світової війни, "є реальною загрозою миру і безпеці в Європі".
"Аналогічні прагнення Гітлера призвели в минулому столітті до багатомільйонних жертв і жахіть найкривавішої війни в історії людства. Історія Європи минулого століття і новітня історія нашої держави доводять непорушну істину - з агресором не можна домовлятися, його потрібно жорстко зупиняти і перемагати", - резюмував Олександр Турчинов.
не в каждой стране есть такой пастор, но вы же слепые и по приколу разом - глухая стена.
И привести в действие один портативный ядерный чемоданчик где-нибудь в рашке для ясности дела.)
Я думаю,китайцы тоже так думают,когда отжимали Байкал и многие другие территории,которые ещё отожмут у Рашки)