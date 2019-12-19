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 "Ісконно руські" болота можуть легко вміститись в одну Московську область, - Турчинов про заяву Путіна

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов прокоментував висловлювання російського президента про "ісконно руські землі".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Турчинов заявив у коментарі журналістам.

Він зазначив: "Якщо від Росії відділити території, які були приєднані до неї через кров, насилля, зраду і брехню, то "ісконно руські" болота, що залишаться після цього, можуть легко вміститись у межі однієї Московської області".

Так Олександр Турчинов прокоментував нинішню заяву В. Путіна про те, що до складу України входять "ісконно руські землі і з цим треба щось робити".

За словами Турчинова, імперський реваншизм Путіна з маніакальним прагненням до перегляду кордонів європейських держав, які сформувалися після Другої світової війни, "є реальною загрозою миру і безпеці в Європі".

"Аналогічні прагнення Гітлера призвели в минулому столітті до багатомільйонних жертв і жахіть найкривавішої війни в історії людства. Історія Європи минулого століття і новітня історія нашої держави доводять непорушну істину - з агресором не можна домовлятися, його потрібно жорстко зупиняти і перемагати", - резюмував Олександр Турчинов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166427
 
   
 Топ коментарі
 
Турчинов мой любимый русофоб. Дай Бог ему здоровья.
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Пастор вернись, зелибобы страну добивают.
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не слышал, но мысль понятна и очень актуальна в наших реалиях..
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пастор красава и никакие кацапские песни про "сдал" меня не переубедят..
не в каждой стране есть такой пастор, но вы же слепые и по приколу разом - глухая стена.
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фашистская Московия еще гнилым болотом была, Киевская Русь уже государством была и родственные отношения со всей Европой строила. Как ни крути, но нам украинцам надо держать достойную дистанцию и прочную оборону с этим гибридным вонючим болотом лжи, агрессии и наглости.

"Ісконно руські" болота можуть легко вміститись в одну Московську область, - Турчинов про заяву Путіна - Цензор.НЕТ 1293
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пастор тут НА ГОЛОВУ ВЫШЕ, чем зепрезидент засунувший язык в задницу когда твою страну нагло унижают и угрожают её целостности на прямую...
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Украине надо ядерное оружие и ОТРК. И все на цырлах ходить будут. Что бы никто на наши земли не базарился.. агрессоры, всякие епнутые путины, возможно будущем и другие страны. И Раша, и германия, и пр.
И привести в действие один портативный ядерный чемоданчик где-нибудь в рашке для ясности дела.)

Я думаю,китайцы тоже так думают,когда отжимали Байкал и многие другие территории,которые ещё отожмут у Рашки)
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