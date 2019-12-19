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 Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Греції і Канади. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у посла Грецької Республіки Васіліоса Борноваса та посла Канади Лариси Галадзи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Греції і Канади 01

Під час розмови з послом Грецької Республіки Володимир Зеленський підкреслив значний потенціал двостороннього співробітництва у торговельно-економічній сфері. Також було відзначено важливість розвитку співпраці у сфері туризму.

Під час зустрічі з послом Канади Ларисою Галадзою Президент наголосив, що поглиблення відносин особливого партнерства з Канадою має пріоритетне значення для України. Зеленський також відзначив необхідність подальших кроків з метою розвитку двосторонньої торгівлі та інвестиційної співпраці, зокрема розширення дії українсько-канадської Угоди про вільну торгівлю.

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Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Греції і Канади 02

Крім того, під час розмови була підкреслена важливість лібералізації режиму поїздок громадян України до Канади та готовність української сторони втілювати необхідні для цього реформи. Зеленський підтвердив запрошення прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо відвідати Україну з офіційним візитом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166426
 
 
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Шо, абыдно, да? Раньше ж порося был гетьманом, а теперь уже всьо
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І коли ж цей недоумкуватий байстрюк порноактриси з німецьких фільмів для дорослих нарешті запам'ятає просте правило етикету - Жінка першою при зустрічі подає руку для привітання.
😕
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Ваші інтимні справи не по темі статті. Прохання не флудити.
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