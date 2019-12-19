 Зеленський прийняв вірчі грамоти у нових послів Греції і Канади. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Під час розмови з послом Грецької Республіки Володимир Зеленський підкреслив значний потенціал двостороннього співробітництва у торговельно-економічній сфері. Також було відзначено важливість розвитку співпраці у сфері туризму.
Під час зустрічі з послом Канади Ларисою Галадзою Президент наголосив, що поглиблення відносин особливого партнерства з Канадою має пріоритетне значення для України. Зеленський також відзначив необхідність подальших кроків з метою розвитку двосторонньої торгівлі та інвестиційної співпраці, зокрема розширення дії українсько-канадської Угоди про вільну торгівлю.
Крім того, під час розмови була підкреслена важливість лібералізації режиму поїздок громадян України до Канади та готовність української сторони втілювати необхідні для цього реформи. Зеленський підтвердив запрошення прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо відвідати Україну з офіційним візитом.
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