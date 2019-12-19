EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Економіка
  6589  75
Матеріали за темою:
Все про:газ (1105) Росія (14621) транзит газу (120)

 Україна, Росія і Єврокомісія "досягли принципової угоди" з транзиту газу

Переговори, на яких обговорювалося питання транзиту газу територією України з 2020 року, тривали в Берліні більш ніж 7 годин. Деталі угоди буде доопрацьовано 20 грудня.

Про це на брифінгу заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, переговори по газу в Берліні були дуже інтенсивними, а сторонам вдалося досягти угоди. При цьому він зазначив, що угода досягнута за всіма елементами.

Він додав, що угоду буде доопрацьовано 20 грудня.

Читайте також: Транзит газу через Україну збережеться, це зручний маршрут, - Путін

"Я дякую міністру економіки та енергетики Німеччини за те, що прийняв нас сьогодні і допоміг у виробленні принципової угоди", - додав Шефчович.

Вказується, що зустріч тривала більше семи годин. Консультації провели, зокрема, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель і міністр економіки й енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.

До складу української делегації увійшли міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко і глава нового "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон. Росію представляли глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики Олександр Новак.

31 грудня 2019 закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії про умови транспортування російського природного газу українською територією в Європу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166425
 
 
 Топ коментарі
 
Хотят ли русские войны? 88% россиян готовы воевать, особенно если есть возможность присоединения новых территорий. Превратить свою страну помоек и уличных сортиров в процветающее государство они не хотят. Они хотят превратить в помойки другие страны
(C)
@Vitauskas_A
Украина, Россия и Еврокомиссия "достигли принципиального соглашения" по транзиту газа - Цензор.НЕТ 7011
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Неужели жулика барыжного коблева вместе с его прокладками оторвали от воровства денег украинцев. Наперсточник коблев с каждой тысячи кубов газа крал 50-70 долларов расказывая сказки про чешский газ пропуская только бумажки через прокладки.а это миллиарды! А ""чешский"" газ кончился бы мгновенно как только кацапы перекрыли бы задвижку.КОГДА ЖЕ МЫ ПОУМНЕЕМ???!
 показати весь коментар
 
 
За аонкретиеу можуть бити таки в АЕРОПОРТУ Жуляни, чи в Борисполі, це вже не суттєво.
 показати весь коментар
 
 
а кто Вам сказал что с выгодой для Украины мы еще не знаем
 показати весь коментар
 
 
биомаса я тобы выдповім квартплату встановлює місцева влада
 показати весь коментар
 
Ух ті прАсвЄШШонний... А тріХВи на газ тожЭ місцева влада?
 показати весь коментар
 
После смерти киевского правителя , приведшего к власти представителей еврейского капитала , потерпевшего несколько поражений в войне на востоке страны и серьезно ухудшившего экономическую ситуацию , во время восстания в Киеве была свергнута партия власти. Это если что 1113 год.(C)
@Rooftop564

 показати весь коментар
 
1223 г. на реке Калька (Донецкая обл.) состоялась битва в которой татары разбили княжеское войско и Орда поработила свободный народ. эта аналогия точнее отражает историческую и географическую суть происходящих процессов.
 показати весь коментар
 
нихто никому ничего не должен. хочет раша газ транспортировать - ладно, рассмотрим. А там праздники. НЕХАЙ ВАМ ЛЕГИТИМНЫЙ ПОМОЖЕТ, ОН ЖЕ ВАМ ТАК ПРИГОДИЛСЯ Украина, Россия и Еврокомиссия "достигли принципиального соглашения" по транзиту газа - Цензор.НЕТ 1812
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Да уж... Есть чем гордиться. То есть агрессор и дальше будет качать свой агрессивный, пахнущий кровью газ через Украинушку??? Зарабатывая кровавые деньги Путину и его камарилье убийц и захватчиков??? Не, не верю. Не может быть
 показати весь коментар
 
 
отрышка так ты же тоже кацап?как тебя приняли в порохоботы если ты мовы не знаешь?))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Щас петики расскажут, что при Пете такого не было! Украина, Россия и Еврокомиссия "достигли принципиального соглашения" по транзиту газа - Цензор.НЕТ 4993
 показати весь коментар
 
Малоросс, переговоры длились 7 часов, значит Европе газ нужен и тебе об этом "петики" пять лет говорили..
 показати весь коментар
 
 
Конечно намного лучше чтоб это газ пошел в обход и Украина лишалась миллиардов долларов за транзит.))
 показати весь коментар
 
 
Не будет такого. Невозможно технически. Есть целый ряд стран, Болгария, Молдавия, Приднестровье, частично Греция и Румыния, куда газ не доставить никак, кроме как УКРГТС. Транзит в любом случае будет, вопрос объемов.
 показати весь коментар
 
 
Там Турецкий поток тянут, этим страним как раз хватит, плюс там еще ТАНАР протянули недавно.
 показати весь коментар
 
Турецкий поток поможет не всем. Молдавии никак не поможет, например. Болгарии- в отдаленной перспективе, как и Балканам. Пока еще всю инфрастуктуру построят
 показати весь коментар
 
Хотят ли русские войны? 88% россиян готовы воевать, особенно если есть возможность присоединения новых территорий. Превратить свою страну помоек и уличных сортиров в процветающее государство они не хотят. Они хотят превратить в помойки другие страны
(C)
@Vitauskas_A

 показати весь коментар
 
 
Не готовы эти неандертальцы воевать. Основная масса - сцикливое быдло, которое смелое только толпой на одного. Они хотят чтоб за них армия фсб и всякие вагнеры воевали.
 показати весь коментар
 
то на які поступки та уніженія пішли ожель з макогоном?
 показати весь коментар
 
 
Это хорошо, что договорились. Так и по остальным вопросам надо порешать на благо всех народов.
 показати весь коментар
 
 
Согласен, и первым делом неплохо было бы порешить путлера.
 показати весь коментар
 
 
Новина ні про що. Втім не буде нічого дивного, якщо зебіли знов якусь фігню вткнули на догоду ***** і каламойші 😕
 показати весь коментар
 
 
Украина буде торговать в врагом и оккупантом? Крым уже продали. Долг роССии списали за газ? Кто бы сомневался.
 показати весь коментар
 
 
Конечно будет. Что бы мы с тобой тут не замёрзли.
 показати весь коментар
 
рузке я не знаю какая там у вас, на вашей мокшании, погода.
 показати весь коментар
 
так все знают что вы прячете свой IP ты думаешь что если флажок поменяло то уже не на рашке и мы тебе верим? рузке швайны вы наивные Україна, Росія і Єврокомісія "досягли принципової угоди" з транзиту газу - Цензор.НЕТ 4705
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Россия И ЕСТЬ основной торговый партнер Украины, что по импорту, что по экспорту. И с тенденцией к росту по обоим показателям
 показати весь коментар
 
 
Пока десятками тысяч убивают украинцев предатели торгуют с врагом, стыдно очень стыдно и совсем не смешно.
 показати весь коментар
 
 
Я думаю, что если бы НЕ торговали, было бы не смешно всему населению Украины. Посмотри структуру экспорта Украины, хотя бы на википедии. Не забывай, так или иначе, это валютная выручка в страну, рабочие места и налоги. Что теперь, всем лечь и умереть что ли?
 показати весь коментар
 
 
Ага, счас... Подробности, которые на сто процентов не в пользу Украины, будем получать по чайной ложке в месяц.
 показати весь коментар
 
 
ні... це віра в професіоналізм молодої команди Зе Україна, Росія і Єврокомісія "досягли принципової угоди" з транзиту газу - Цензор.НЕТ 7311
 показати весь коментар
 
Сев-поток 2 должен был заработать с 2020г---но как бы технически пробно. Потом и этот срок переместили на позже. А полная нагрузка с 2022г. Сразу было ясно что подпишут по любому. Просто тянули каждый своё одеяло---что всегда и было логично. Мне казалось что вообще подпишут за день до конца срока предыдущего договора. Знать бы сколько нам за транзит положат?
 показати весь коментар
 
 
Рад я таким цифрам---но. Но в каких уе и за сколько тонно-км?
 показати весь коментар
 
Это имеется в виду объем прокачки в млрд м3. А ставка тарифа сейчас в районе 2,5 долларов за 1000 м3 за 100 км маршрута. Дальше все легко считается
 показати весь коментар
 
 
Судя по отсутствию конкретики , наша власть , как всегда , всё ******** .
 показати весь коментар
 
 
Когда нам говорят что переговоры прошли успешно, хочется только спросить, что на етот раз Украина про*бала?
 показати весь коментар
 
 
Дай Бог, чтобы решили вопрос ещё с прямыми закупками у кацапов. Без их дешёвого газа ни о каком снижении тарифов и речи не может быть. А снижать надо, иначе будет социальный взрыв.

 показати весь коментар
 
 
Про соглашения или договор с Рашкой желательно сразу подписывать на туалетной бумаге, чтобы потом не было мучительно больно етими договорами подтираться.
 показати весь коментар
 
 
Тот случай когда узнав про новые соглашения с кремлем больше находишься в тревоге чем когда узнаешь что стороны не договорились.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас главное узнать сроки и обьем, думаю сошлись на середине, 5 лет и 40-50 млрд в год.
 показати весь коментар
 
Думаю чуть поболее, 60. Интересна ставка транзита. Сейчас 2.5 доллара 1000 кубов
 показати весь коментар
 
Ну сам обьем не самое главное если оговорились поднять тариф, у Газпрома просто нет покупателей на обьемы чтоб загрузить все свои трубы, можно качать меньше но деньгам как и было.
 показати весь коментар
 
Вот и я об этом, качать можно меньше, вопрос по какой ставке! По старому контракту было 2,5 примерно, а что сейчас?
 показати весь коментар
 
Ну говорилось о 3,5 а как оно будет посмотрим, но судя по молчанию Коболева с Витренко особых побед нет.
 показати весь коментар
 
Особисто я "вертів на держаку усі договори з кацапією укупі з Львом Толстим, конєчно ето в смислє пєрєносном", допоки не побачу текст договору (С) Лесь.
 показати весь коментар
 
Если министр экономики и энергетики Германии очень помог, то дела очень плохи и опять Украину кинули.
 показати весь коментар
 
 
зеля сдал пасередине, вместо 10 лет контракта сделает 3 или год
 показати весь коментар
 
 
Ну хоть одно сегодня положительное событие. Здравый ум победил
 показати весь коментар
 
ну если эти переговоры были такие же успешные как встреча в норманди то да....жди бяды
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору