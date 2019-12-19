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Все про:ВР (5536) законопроект (890) Арахамія (182) ринок землі (77)

 Розгляд правок до законопроєкту про ринок землі може затягнутися до лютого, - Арахамія

У проєкт закону про відкриття ринку землі внесли 2,5 тисячі поправок. На їхній розгляд Аграрному комітету ВР необхідно 10-12 робочих днів. За вчора і сьогодні комітет розглянув лише 208 правок.

Про це глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми отримали 2,5 тисячі правок, і ми їх зараз намагаємося розглянути в робочому режимі в аграрному комітеті. Але є деякі опозиційні сили, які намагаються зірвати процес. За вчорашні день і ніч, і нинішній ранок це було 208 правок. Схоже на те, що комітет має засідати 10-12 робочих днів, і потім це може бути винесено в зал. Це оптимістично...", - заявив Арахамія.

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За його підрахунками, за такого стану справ, голосування Ради щодо законопроєкту зможе відбутися не раніше лютого.

Напередодні під час засідання Аграрного комітету парламенту депутати від ОПЗЖ і "Батьківщини" заблокували розгляд поправок до законопроєкту, захопивши крісло глави аграрного комітету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166424
 
 
 Топ коментарі
 
І Дніпро широкополий, і сади і кручі стануть вам поперек горла зебіли вонючі.
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Гончарук поставил на очередь статьи бюджета. В последний раз это было при Масоле 26 лет назад. В бюджете дыра - 50 млрд. грн.
Бубочкина распальцовка на таможне, 100 000 зарплаты Юзиков, зарплата в конвертах "Слуг народа" привело к этому.
Ви зробили це разом.

Рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли может затянуться до февраля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7104

(C)
@TylerfromMU
Рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли может затянуться до февраля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2594
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Никакого рынка земли ,землю родную продавать НЕЛЬЗЯ !!!
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І Дніпро широкополий, і сади і кручі стануть вам поперек горла зебіли вонючі.
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АРАХАМИЯ!Если будете способствовать созданию латифундий то этот закон вам поперек горла станет!
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А коли це у нас комітети Ради поночі працювали? Такого розгляду не було з жодного Закону. І як це так, що партія яка йшла на вибори під гаслом народовладдя, не те що не влаштовує референдум з стратегічного і доленосного рішення для країни, а навіть не пускає на комітет представників громадськості та експертів?
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Закони треба приймати вночі, коли нарід спить.
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Риги з петьками так тільки бюджет приймали. А тут країну на продаж виставляють.
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А знаєш чому твій ****** принишк зараз? Бо він теж хотів протягнути отакий же ринок землі. І йому б це в пику любий діпутат зе тицьнув. Вибори були за рік, тому і голосували мораторій.
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На сєкундочку - тобто ти допускаєш що бубочка - такий же барига як і Порошенко. Тоді чому ви так конали - вова нє такой, он чєстньій. Моя порада - ви або дивіться серіали, або зарийтесь в диван і ніколи! Ніколи не голосуйте! .... не хочу справедливо називати вас тими, хто ви є.
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Це хто? Мого голосу за зе не було ні в першому турі ні на парламентських виборах. Проти мальдівського інкогніто - так, у другому турі було таке.
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Це досвід. Зламали хребта і відігнали від корита одних, тепер в турборежимі полетять інші, з таким розкладом. Головне не дати укріпитись і пустити коріння. Бо ще багато паразитів-будяків навіть з місця не зрушили.
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Тоді, коли приймалися рпгаррі речі в інтересах вузького кола осіб за непогану винагороду.
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Это примерно 65 декабря? Ну то нехай....
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Гончарук поставил на очередь статьи бюджета. В последний раз это было при Масоле 26 лет назад. В бюджете дыра - 50 млрд. грн.
Бубочкина распальцовка на таможне, 100 000 зарплаты Юзиков, зарплата в конвертах "Слуг народа" привело к этому.
Ви зробили це разом.

Рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли может затянуться до февраля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7104

(C)
@TylerfromMU

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Эта система рассмотрения и принятия правок такая архаичная что писец всему! Ну разве нельзя внедрить какую-то систему контроля версий? Зачем голосовать за правки одновременно? Набрал коммит н-е количество электронных подписей на сайте в определенные сроки, правка принята. А сейчас начнеться... один хвост отрезал, другой пришил но не хвост, третий пришил хвост но не на зад...
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Никакого рынка земли ,землю родную продавать НЕЛЬЗЯ !!!
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Це ти, паскуда, зробив разом. Так що замаж кормоприймач!
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Не ,я тебя не делал Рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли может затянуться до февраля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6522тебя сделал какой-то идиот после литрухи сивухи ..
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Тебе всі тут пам"ятають, не виляй собакою, лисий звіст.
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Ну так бы и сказал ,что тебя сделал не пьяный идиот а убитый наркоман Рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли может затянуться до февраля, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2373
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Сьогодні вранці на кавоперекурі один зебіл вибачився пердімною - сказав що Вова розчарував. А ще дуже здивувався що я служив і постійно перечисляю гроші на армію. "Тупа бидломаса" набирає обертів - прийде весна - будемо саджати...зебілів. Слава Україні!
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"Конечно вся глупость состоит в том..., вот зачем начинать историю с землей, когда у тебя идет война? Ну зачем это делать?! На самом деле только для одного - чтобы разрушить страну.
Хорошо, реши одну проблему, в принципе в стране идет война, страна находится в состоянии распада - ты берешь и начинаешь еще одну историю, которая до конца может добить страну."
(К. Ш.)
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Мы, украинцы, очень толерантны к нац меньшинствам. Но наша толерантность имеет подчас абсурдную форму. Мы отдаем нац меньшинству полную власть над собой. В результате получилась наихудшая власть.
У нас уже очень давно не было ни президента ни премьера этнического украинца. Это абсолютно непорядок. В какой еще стране такой абсурд. Подозреваю, что как раз это влечет главные наши проблемы. Необходимо неотложно исправлять нашу оплошность путем замены президента.
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Землю трогать нельзя, понимание придет не сразу. Предприятия уничтоженные проглотили, а вот за землю могут начать вешать.
Сначала надо раздать землю, а потом вводите рынок земли.
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https://www.youtube.com/watch?v=***********
Цю шпану чекає трибунал, - Степан Хмара про ЗЕвладу та її майбутнє / Палка промова у Верховній Раді.
Все посмотрите обязательно. К Хмаре не все относятся положительно, но сказал он очень точно.
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А чого не пишуть, що в правках, які повинні голосуватись комітетом, вже стояли ухвали "відхилити" та "прийняти"? Хто це такі резолюції всупереч Регламенту і Закону намалював?
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2 нерешенных проблемы села

1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.

2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.

Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
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Не спешите поперед батька в Пекло! Чем дольше будете затягивать , тем больше проживете.
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Как правило, слуг держат подальше от ценных вещей!
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В таком деле нельзя торопиться, надо все очень тщательно проработать, и привлечь к этому американцев и европейцев. К тому же надо ограничить количество земли в одни руки - для начала например 10 или 20 гектар, года три посмотреть как все работает и потом возможно увеличить до 50 или 100, но не больше. Также надо сделат прогрессивный налог - больше земли - больше налогов, чтобы не появились царьки которые просто скупят всю землю и будут жировать
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Купите кто-нибудь этому питекантропу бритву и научите пользоваться.
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Антон Поляков, [19.12.19 17:49]
Оказывается, у Слуги народа, растёт рейтинг))). Соцгруппа «Рейтинг» на днях провела опрос, и оказалось,что, по сравнению с ноябрем, в СН получили больший кредит доверия граждан.
Это после законопроектов о рынке земли? После того, как Яременко оставили в кресле главы комитета? Или после отсутствия реакции на криворожский зашквар? Кстати, журналисты должны публиковать заказчика согласно как законодательству Украины, так и международным актам, в частности Совета Европы. Очень бы хотелось увидеть заказчиков «Рейтинга». Что-то слабо верится, что поддержка слуг Народом возросла. Хотя, может быть, обещанный бесплатный каток возле ОП так повлиял на благосклонность избирателей?
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А потом снова введут мораторий на продажу земли.
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"Рынок земли" маниакально проталкиваемый олигархом через зебобиков это не политика, а АФЕРА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, о которой вскоре будут писать на первых страницах учебников всего мира описывающих аферы.
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продолжение.
Объектом аферы является государство Украина и украинский народ.
Участники АФЕРЫ (то есть полноценные аферисты) это вся фракция "Слуг народа" и другие, кто вместе с ними голосуют ЗА в этой афере.
Участниками аферы являются и полицейские, которые сносят палатки протестующих.
Некоторые из участников аферы являются сознательными участниками, а некоторые не понимают, что они творят. Ну что там может понимать профессиональный спортсмен борец, которого взяли во фракцию для кнопкодавства.
Но непонимание не будет являться смягчающим обстоятельством для участников аферы, когда их будут садить на пожизненно. Поэтому каждой мрази из "слуг..." надо думать, когда нажимает кнопку.
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еще продолжение. Нельзя идти на поводу у аферистов и ни одна из редакций "рынка земли" не должна вступить в силу. Так как при любой редакции они обманут.
Но они будут маниакально проталкивать аферу и дальше. Договариваться бессмысленно. Поэтому вряд ли будет иной выход как тот, что будет необходимость майдана с сотен тысяч людей, который выбросит эту власть с их кабинетов.
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