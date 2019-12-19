 Розгляд правок до законопроєкту про ринок землі може затягнутися до лютого, - Арахамія

Про це глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми отримали 2,5 тисячі правок, і ми їх зараз намагаємося розглянути в робочому режимі в аграрному комітеті. Але є деякі опозиційні сили, які намагаються зірвати процес. За вчорашні день і ніч, і нинішній ранок це було 208 правок. Схоже на те, що комітет має засідати 10-12 робочих днів, і потім це може бути винесено в зал. Це оптимістично...", - заявив Арахамія.
За його підрахунками, за такого стану справ, голосування Ради щодо законопроєкту зможе відбутися не раніше лютого.
Напередодні під час засідання Аграрного комітету парламенту депутати від ОПЗЖ і "Батьківщини" заблокували розгляд поправок до законопроєкту, захопивши крісло глави аграрного комітету.
Бубочкина распальцовка на таможне, 100 000 зарплаты Юзиков, зарплата в конвертах "Слуг народа" привело к этому.
Ви зробили це разом.
(C)
@TylerfromMU
Хорошо, реши одну проблему, в принципе в стране идет война, страна находится в состоянии распада - ты берешь и начинаешь еще одну историю, которая до конца может добить страну."
(К. Ш.)
У нас уже очень давно не было ни президента ни премьера этнического украинца. Это абсолютно непорядок. В какой еще стране такой абсурд. Подозреваю, что как раз это влечет главные наши проблемы. Необходимо неотложно исправлять нашу оплошность путем замены президента.
Сначала надо раздать землю, а потом вводите рынок земли.
Цю шпану чекає трибунал, - Степан Хмара про ЗЕвладу та її майбутнє / Палка промова у Верховній Раді.
Все посмотрите обязательно. К Хмаре не все относятся положительно, но сказал он очень точно.
1-ая проблема - миллионы бабок-рантье, которые готовы продать землю за любые деньги. Легко пришло - легко ушло.
2-ая проблема - очень мало фермеров. За 28 лет государство им ничем не помогло. У нас всего лишь 40,000 фермеров, а должно быть 1 миллион.
Что должно сделать государство: сначала выкупить землю у бабок, а потом отдать его в долгосрочную аренду существующим и новым фермерам, чтобы те смогли наростить свои участки до 200 га. Вот и вся земельная реформа на ближайшие 10 лет, пока крупнейшими землеобработчиками в Украине не станут кооперативы, вместо сегодняшних латифундий.
Оказывается, у Слуги народа, растёт рейтинг))). Соцгруппа «Рейтинг» на днях провела опрос, и оказалось,что, по сравнению с ноябрем, в СН получили больший кредит доверия граждан.
Это после законопроектов о рынке земли? После того, как Яременко оставили в кресле главы комитета? Или после отсутствия реакции на криворожский зашквар? Кстати, журналисты должны публиковать заказчика согласно как законодательству Украины, так и международным актам, в частности Совета Европы. Очень бы хотелось увидеть заказчиков «Рейтинга». Что-то слабо верится, что поддержка слуг Народом возросла. Хотя, может быть, обещанный бесплатный каток возле ОП так повлиял на благосклонность избирателей?
Объектом аферы является государство Украина и украинский народ.
Участники АФЕРЫ (то есть полноценные аферисты) это вся фракция "Слуг народа" и другие, кто вместе с ними голосуют ЗА в этой афере.
Участниками аферы являются и полицейские, которые сносят палатки протестующих.
Некоторые из участников аферы являются сознательными участниками, а некоторые не понимают, что они творят. Ну что там может понимать профессиональный спортсмен борец, которого взяли во фракцию для кнопкодавства.
Но непонимание не будет являться смягчающим обстоятельством для участников аферы, когда их будут садить на пожизненно. Поэтому каждой мрази из "слуг..." надо думать, когда нажимает кнопку.
Но они будут маниакально проталкивать аферу и дальше. Договариваться бессмысленно. Поэтому вряд ли будет иной выход как тот, что будет необходимость майдана с сотен тысяч людей, который выбросит эту власть с их кабинетов.