 Автором української ідентичності був граф Потоцький, - Путін

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент видання "ГОРДОН".
"Ось у нас суперечки з Україною йдуть і так далі. Є українська ідентичність. Так, вона сформована. Хто був автором? Граф Потоцький - відомий дослідник, вчений і письменник, який вперше заговорив про українців як про окремий етнос. Потім окремо були інші польські дослідження, які взагалі віднесли українців, навіть викреслили їх з числа слов'ян. Вони вважали, стверджували, що це нащадки якихось кочових народів. Але це все - повна нісенітниця, а ми маємо знати істину. Ми повинні розуміти, що на якомусь етапі пройшли такі елементи реальної ідентичності, ми повинні ставитися до цього з повагою. Ми робимо і будемо це робити", - сказав Путін.
Граф Станіслав Потоцький (1751-1805 роки) - державний і військовий діяч Речі Посполитої, Російської імперії, магнат і меценат.
мапа 1548р - дещо про "тартарію" і про "русію".
хвитит постить цитаты этого куйла шизанутого!
Ну киздит и киздит за Украину, и язык не отсохнет...
А то как-то это все на ситуацию с Боингом смахивает .... толи украинские сушки, толи украинские буки сбили.... а судить собираются Россию....
Будем надеется, на трындеже только и закончится.
Боже, когда кацапы от нас от*******??
мапа 1655
Красномовні надписи Ukrainie і Czar Moskovie
а нижче ресурс і ще більше сотні подібних мап з Московією і Тартарією
https://www.raremaps.com/category/Maps/Europe/Central_&_Eastern_Europe/Ukraine