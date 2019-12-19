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 Автором української ідентичності був граф Потоцький, - Путін

Президент РФ Володимир Путін на пресконференції 19 грудня заявив, що "автором української ідентичності" був польський граф Станіслав Потоцький.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент видання "ГОРДОН".

"Ось у нас суперечки з Україною йдуть і так далі. Є українська ідентичність. Так, вона сформована. Хто був автором? Граф Потоцький - відомий дослідник, вчений і письменник, який вперше заговорив про українців як про окремий етнос. Потім окремо були інші польські дослідження, які взагалі віднесли українців, навіть викреслили їх з числа слов'ян. Вони вважали, стверджували, що це нащадки якихось кочових народів. Але це все - повна нісенітниця, а ми маємо знати істину. Ми повинні розуміти, що на якомусь етапі пройшли такі елементи реальної ідентичності, ми повинні ставитися до цього з повагою. Ми робимо і будемо це робити", - сказав Путін.

Граф Станіслав Потоцький (1751-1805 роки) - державний і військовий діяч Речі Посполитої, Російської імперії, магнат і меценат.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166423
 
 
 Топ коментарі
 
Кипит наш ботокс возмущенный...
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Коли Володимир Хрестив Київську Русь Україну,кацапи ще жили у дуплах дерев,та хвостами чиплялись за гілляки))
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боже, такой талант, - в таком навозе..., он еще и великий историк..., а может вяликий...
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Ущерб от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" составил 95 млрд рублей. Это полтора миллиарда долларов. И это почти равно нынешней стоимости крейсера Автором украинской идентичности был граф Потоцкий, - Путин - Цензор.НЕТ 4135 Автором украинской идентичности был граф Потоцкий, - Путин - Цензор.НЕТ 3463
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Так это же он не для украинцев бредни рассказывает. Он это для внутреннего кацобыдла все озвучивает...
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мапа 1548р - дещо про "тартарію" і про "русію".
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когда то мокшане хотели примазаться корнями к...Риму, а вот ихний историк карамзин утверждал - "поскреби русского найдешь татарина" и я почему то склонен ему верит!
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что этот у#бок недоношеный вообще несет?!
хвитит постить цитаты этого куйла шизанутого!
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Это они целую пресс-конференцию, посвященную Украине, собрали? Или это у них все проблемы в ********* закончились, что "че там у хохлов?"
Ну киздит и киздит за Украину, и язык не отсохнет...
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На расее всё просто так «хорошо» что больше как об Украине не о чём ...и у этой шизы ещё и чемоданчик - ядерный
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У ***** паника. Украина ускользает окончательно, и он понял, что ему не удержать её.
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Так они там в России пусть определятся, кто придумал украинцев.... Толи австровенгры, толи граф Потоцкий....

А то как-то это все на ситуацию с Боингом смахивает .... толи украинские сушки, толи украинские буки сбили.... а судить собираются Россию....
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После всего что наговорил сегодня *****, становится очевидным полный провал политики зеленского в отношении рашки.
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что-то путина сегодня понесло, столько перлов повысыр*ал...
Будем надеется, на трындеже только и закончится.
Боже, когда кацапы от нас от*******??
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Всегда думал, что австрийский генштаб во время первой мировой. А оказывается Украина постарше. Может со временем Путин до Грюнвальдской битвы доберется, где наши сражались с трезубом и своим флагом.
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У х#и́ла ментальныи́ уровень, меньше чем у Кивы.
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Полуторометровый вождь опять угрожает оккупацией новых территорий. Всё, что получила Украина от СССР-Голодомор и ГУЛАГ, в обмен на Слобожанщину, Стародубщину, Таганрожье, Кубань. А псковская и рязанская десантура вместе кадыровцами от ДАПа до Киева уже дошли. С грунтовыми водами
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Это точно! Кива вообще умница, только словарный запас слабый, поэтому он больше жестами изъясняется.
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Мало того что в школе плохо учился, ещё и маразм наступает. Ху.ло оно и есть ху.ло
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Киевская Русь существовала полторы тысячи лет назад, когда на месте Мааасквы были одни лишь болота, и это метровое ***** что-то вякает... Теперь я видел всё.
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Россиянам на новый год придет не дед Мороз, а дед Маразм.
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На конторском корпоративе боярышника перебрал?
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мапа 1655
Красномовні надписи Ukrainie і Czar Moskovie
а нижче ресурс і ще більше сотні подібних мап з Московією і Тартарією

https://www.raremaps.com/category/Maps/Europe/Central_&_Eastern_Europe/Ukraine
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*****, документы в руки, и внимательно читаем- об единстве Малороссов, великороссов и белоруссов написал господин Могила, когда ваш Царь Московский, Астраханский тьмутараканский и еще какой то и с какого то хера Всея Руси, вдруг решил переименовать твою конченную Московское Царство в Ымперыю, и с какогото перепугу назвал ее Калькой с греческой и латинской транскрипции слова " Роусь"- "Ла Русия" - Россия или Российская Ымперыя". И стал Ымпыратором! А ЛВП еще никто не отменял! Так вот первое упоминание " Украина" относится к 12 веку. *****!Ты "не русь" и "нелюдь", может "Росыяны" и едят твое дерьмо круглосуточно, только не те люди, которые даже считают себя "Руськими" людьми ,а не " Русскими". Русский- это имя прилагательное, вы те кто был присоединен ,когда то Русами, к территории Руси- силовым путем, или жобровольным- как Новгород. Вам в обратную сторону- к Чингизидам! Там ищите свои " иконные земли"!
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Отакої, а як же Володька Лєнін? Кацапи, аж всирались, стверджуючи, що то Лєнін українців придумав. І тут гоп... Ху№ло взяв і відмотав на 200 років назад. Цікаво буде почути з часом якусь нову версію, де будуть говорити про 1500-ті роки. Почекаємо.
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Меря, весь, вепсы, чудь, пермь, мордва... Просто акуеть, какая "русская" идентичность.
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- Владимир Владимирович! Это Нина Егоровна, 65 лет, из Костромы! У нас горячей воды нет, сортир на улице, школа развалилась, дороги никудышние, фабрика сгорела, работать негде, половину пенсии отдаю за ЖКХ, больницу закрыли, скорая к нам не едет. У меня вопрос: почему Зеленский не способствует имплементации минских соглашений? Спасибо, дай вам Бог здоровья!
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Когда в кармане ядрёна бомба, можно пытаться доказать миру, что даже королева Великобритании Елизавета произошла от простой уличной девки.
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Антропологический тип славян - брахицефалы, финно-угров - долихоцефалы. Померьте этому кремлевскому дураку башку и убедитесь, что у него долихоцефальный череп. Чистый финно-угр, до всерачки рвущийся в славяне.
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Ну так ясно же, украинцы и поляки - один народ, а русские - это совершенно левые люди, потомки ордынских насильников и болотных мокшанских баб Автором української ідентичності був граф Потоцький, - Путін - Цензор.НЕТ 1546
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