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 Терористи відмовилися проводити завтра відеоконференцію з питання обміну полоненими, але вона може відбутися в понеділок

Слова представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми про необхідність провести відеоконференцію 20 грудня пособники окупантів назвали піаром.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на підконтрольні окупантам ЗМІ.

Так званий "міністр закордонних справ" незаконного збройного формування "ДНР" Наталія Ніконорова заявила, що відеоконференція з підготовки процесу обміну полоненими може відбутися в понеділок, 23 грудня.

При цьому вона додала, що заява представника України в ТКГ Леоніда Кучми про необхідність 20 грудня провести переговори є "яскравим підтвердженням прагнення української сторони до піару".

Також вона зазначила, що в Мінську українська сторона продемонструвала неготовність до обміну полоненими.

"Проводити відеоконференцію завтра не є доцільним і ефективним, оскільки навряд чи українські представники могли за один день прийняти якісь серйозні рішення у даному напрямку", - зазначила Ніконорова.

Зі свого боку, так званий "міністр закордонних справ" НЗФ "ЛНР" Владислав Дейнего заявив, що Україна не підтверджує здатність повноцінно підготувати до обміну всіх, хто включений в актуальні списки підтверджених утримуваних осіб.

Крім того, "омбудсмен" незаконного збройного формування "ДНР" Дарина Морозова заявила, що їхня сторона готова до обміну полоненими з українською стороною за новою формулою. За її словами, українська сторона нібито підтвердила готовність передати 88 осіб, у відповідь сили, які контролюють Донецьк, мають віддати 53 особи.

Напередодні в Мінську сторони не погодили дату обміну утримуваними, не визначили дату нового перемир'я, заявивши про прихильність встановленню "режиму тиші", який був оголошений у липні 2019 року.

За словами представника України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Валерії Лутковської, сторони погодили безліч технічних деталей обміну. Але "в останній момент всі домовленості зруйнували представники Луганська".

Представник України в ТКГ Леонід Кучма заявив, що 20 грудня сторони спробують домовитися про обмін на скайп-конференції.

Як повідомлялося раніше, за даними СБУ у полоні в окупантів на Донбасі перебувають 250 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166422
 
 
 Топ коментарі
 
путін вирішив що треба бикувати, тепер потрібно повернути артилерію ЗСУ на фронт і повернути відведені війська на минулі позиції і підтягувати резерви до Криму та ОРДЛО! Потрібно готувати операцію зі звільнення Криму від терористично-російських загарбників!
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самое время провести ракетные стрельбы на 1200км. по надводным и наземным целям.
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Та там по скрєпном обичаям, вони вже почали «праздновать старьій новьій гот.»
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Нє! Ви шо! Вони ж шахтарі з історією в 4 тищі років! Новий рік - то "нє па скрєпам"! Террористы отказались проводить завтра видеоконференцию по вопросу обмена пленными, но она может пройти в понедельник - Цензор.НЕТ 8987 То вони готують документи, що полонених набагато більше, адже в них, по їхньому закону, територія "республік" займає повністю і Донецьку, і Луганську області. То ж там людей набагато більше! От їм і треба час на перерахунки. А без мізків це робити важко Террористы отказались проводить завтра видеоконференцию по вопросу обмена пленными, но она может пройти в понедельник - Цензор.НЕТ 8987
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путін вирішив що треба бикувати, тепер потрібно повернути артилерію ЗСУ на фронт і повернути відведені війська на минулі позиції і підтягувати резерви до Криму та ОРДЛО! Потрібно готувати операцію зі звільнення Криму від терористично-російських загарбників!
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Ага. В понедельник следующего года 13 месяца 32 числа. Сьездили на переговоры в Парыж? Посмотрели ***** в глаза? Постояли на коленях и пожали руки? Взяли домашнее задание? А теперь засуньте себе руку в одно место и сделайте себе фистинг.
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Знову дружина? На Миколая комусь іншому подарунок зробила? Чого оце свої проблеми на люди виносити? Людям до них і так діла немає
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то ж не їхні діти в наших СІЗО за сепаратизм сидять.
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Питання,навіщо Членограй їздив до Парижу?
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Что тут сказать ? Лугандоны так обнаглели, что даже сам ХУ не может с ними справиться(( Может пусть тогда украинские партизаны попробуют...
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Ключове - "може пройти". А може і не пройти. Миротворчі таланти Зєлєнского закінчила ся на моряках, яких кацапи і так повинні були звільнити і на Сєнцов з декількома іншими в'язнями. Зєлєнскій отримав недовгі і не зовсім заслужені аплодисменти, пуцин - ключового свідка Цемаха. І фсьо! Розведення. Лохів і Нелохів.
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наши заложники как предмет шантажа
ибо свои им нах не надо... а вот за наших можно торговаться-кочевряжиться-выеживаться
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Это потому что с террористами видеоконференции нужно проводить только через видеокамеры тепловизионных прицелов.
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самое время провести ракетные стрельбы на 1200км. по надводным и наземным целям.
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" зради " не відбулось вчергове . Нажаль продовжиться все надалі .
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Кажись, Кучма получил от Зели втык! Поезд ушел... Суши, Данилыч, весла, т.е. пиши Данилыч заяву по собственному... А ведь парни из застенок так хотели к Новому году быть дома!
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гения переговоров нагибают даже сепары
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