 Повідомлено про підозру в хабарництві екс-першому заступнику голови Міграційної служби, - САП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Підозру колишній Першій заступниці Голови ДМС повідомлено у кримінальному провадженні, де восени 2017 році було зірвано операцію агентів НАБУ під прикриттям, які виконували спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи в системі органів ДМС України, пов’язаної з впровадженням корупційної схеми незаконного документування іноземців паспортами громадян України та посвідками на постійне чи тимчасове проживання на її території за обов’язкової умови надання службовим особам вказаного державного органу неправомірної вигоди", - говориться в повідомленні.

За даними САП, досудовим розслідуванням встановлено, що вказана службова особа запропонувала організувати оформлення громадянину В’єтнаму посвідки на тимчасове проживання в Україні на один рік, з можливістю подальшого її продовження до трьох років. "При цьому службова особа висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за забезпечення нею відповідного процесу оформлення документів у сумі 1800 доларів США, яку в подальшому одержала", - сказано в повідомленні.

Крім того, колишня Перша заступниця Голови ДМС України запропонувала організувати процес набуття громадянином Ірану громадянства України за нібито територіальним походженням, яке мало підтверджуватись завідомо неправдивими офіційними документами, подальшого отримання ним паспорту громадянина України і паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Водночас, вказана особа, діючи повторно, висловила прохання надати їй неправомірну вигоду за забезпечення нею відповідного процесу оформлення та видачі документів у сумі $30 тис.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - сказано в повідомленні.

У САП не називають імені та прізвища ексчиновниці, якій повідомлено про підозру, але швидше за все йдеться про експершу заступницю глави Міграційної служби Діну Пимахову.