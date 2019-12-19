 На ремонті моста в Станиці Луганській розікрали гроші, - прокуратура

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

19 грудня проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи про проведення капбудівництва моста в Станиці Луганській, зазначили у відомстві.

"За матеріалами слідства, посадові особи одного з управлінь Луганської обласної державної адміністрації ймовірно увійшли в змову з посадовими особами низки комерційних структур з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт об'єктів інфраструктури області", - сказано в повідомленні.

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Обсяги і вартість робіт із капітального ремонту моста були значно завищені, вважають у ГПУ.

Досудове розслідування ведеться за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, спочатку зруйнований міст у Станиці Луганській відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об'єкт можна відновити упродовж місяця.

На Луганщині діє лише один пункт перетину через лінію розмежування - КПВВ "Станиця Луганська". Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015-му моста через Сіверський Донець.

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5 жовтня на мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід, поки відновлюють основний міст.

20 листопада, за тиждень до запланованого терміну, в Станиці Луганській відкрили новий міст. Церемонію відкриття відвідали президент України Володимир Зеленський і представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.