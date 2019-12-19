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Все про:ГПУ (3248) міст (344) розтрата (115) зловживання (32) Станиця Луганська (107)

 На ремонті моста в Станиці Луганській розікрали гроші, - прокуратура

За версією слідства, посадові особи Луганської ОДА вступили в змову зі структурою, яка проводила ремонт моста. Подільники хотіли привласнити понад 10 млн грн бюджетних коштів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

19 грудня проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи про проведення капбудівництва моста в Станиці Луганській, зазначили у відомстві.

"За матеріалами слідства, посадові особи одного з управлінь Луганської обласної державної адміністрації ймовірно увійшли в змову з посадовими особами низки комерційних структур з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт об'єктів інфраструктури області", - сказано в повідомленні.

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Обсяги і вартість робіт із капітального ремонту моста були значно завищені, вважають у ГПУ.

Досудове розслідування ведеться за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, спочатку зруйнований міст у Станиці Луганській відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об'єкт можна відновити упродовж місяця.

На Луганщині діє лише один пункт перетину через лінію розмежування - КПВВ "Станиця Луганська". Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015-му моста через Сіверський Донець.

Дивіться також: Міст у Станиці Луганській відкрили на кілька днів раніше запланованої дати, - Зеленський (оновлено). ФОТОрепортаж

5 жовтня на мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід, поки відновлюють основний міст.

20 листопада, за тиждень до запланованого терміну, в Станиці Луганській відкрили новий міст. Церемонію відкриття відвідали президент України Володимир Зеленський і представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166419
 
   
 Топ коментарі
 
мало того...сепары еще и лавку стырили...
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Украинский Приватбанк вчинил иск Коломойскому и израильскому банку "Дисконт" в окружной суд Тель-Авива на сумму около 600 миллионов долларов. Коломойского обвиняют в мошенничестве и отмывании капитала, приведших к банкротству Приватбанка.
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А як буде "Мустафа Свинарчук" афганською?На ремонте моста в Станице Луганской разворовали деньги, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7155
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да хоть еврейский вьетнамец ! дело то не в этом а в бабле! где бы мне такую зарплату надыбать! а как этот халяльный свинарчук объясняет этот факт?
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Я про ""Мустафа Свинарчук" афганською?" На ремонті моста в Станиці Луганській розікрали гроші, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9209
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Ну так если воровство ненаказуемо то результат известен заранее
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Фокус пройдет и в этот раз.. и в многие другие разы каждый месяц когда Наем будет получать подобные зарплаты. Что то кто то ему сделает????????!!!!!!!!
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Ему з/плату 310 тыс.грн за 10 дней, а нам мустафу с трех пальцев!
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Приблизительно так : "Шокладное брехло прикрывшее от тюряги Свинарчуков - на нары "
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Назовите, где и на чем в Украине не воруют?
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Пів року клоунократії переконують,що не існує таких національних інтересів ,яких Зеленський не міг би зрадити. Буде продано та зраджено ВСЕ-армія,віра,мова, земля,Нафтогаз,НБУ, ПриватБанк,тобто ВСЕ що можливо.
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если семья зеленских думают что они Бога за бороду схватили то они ошибаются.... некоторые быстро в ростов едут! или в Хайфу.....а папе скромнее быть надо! а зельцу почаще своих родатоков инструктировать что бы они не зарывались и скромнее были! не в рашке живём!
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никогда такого не было и вот опять На ремонті моста в Станиці Луганській розікрали гроші, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2647 На ремонті моста в Станиці Луганській розікрали гроші, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2647
интересно сколько бабла сперли на киевских мостах - их строят так долго что можно полкиева посторить-))))
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сам факт выделения денег из бюджета Украины на комфортную жизнь лугандонрвской ваты уже сам по себе является воровством! я думаю что инициатором этого воровства являються слуги каломыйского кторые придумали лозунг тамженашилюди!!! вот пусть теперь в складчину внесут это бабло назад в бюджет страны! может я не прав? а земляки!
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а о чем новына?выж доверились кловану...ну и хавай-ТЕ
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И даже веб-камеры возле моста не помогли. Зеле надо было не отрываясь смотреть видео оттуда, а он видать отвлекался на подготовку к нормандской встрече и прочую такую ерунду.
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на ремонте шулявского моста минимум своровалі 600 млн так цена била 500млн когда проваділся тендер а стала 1 млд - да мавпи порохоботской ферми і подольский мост с рибацкой кузней от пороха
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Так почему этим не занимаеца на 100% свой прокурор?? А ты только скулишь жалостливо.? Ну так делайте что нибудь ЗЕбилы..у вас вся власть в руках..,а ты тут просто на форуме в муку пердишь..
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на ремонте шулявского моста минимум своровалі 600 млн так цена била 500млн когда проваділся тендер а стала 1 млд
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Пнах обізяна зебілоідна і твій путін-х@йло ботоксне!
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А зешобла думала, что только марзота со слуг урода будет казну, и все что им, чморинам, попадет на зеньки,грабить, а все на них смотреть
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То что своровано на мосту, дорогах и переходах ведущих в ОРДЛО и крым ето еще цветочки. Представьте когда после капитуляции и выдаче даунбасу автономии, какой гешефт ожидается на раздеребане сотен миллиардов на восстановлении даунбаса. Вот поетому и Беня и Ахметка и прочая нечисть из Жопоблока рвут и мечут так хотят капитуляции Украины по ихнему сценарию.
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Різниця між Пєцею і Зелею в тому, що Зєля худкіше Україну знищує
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Наверное, 5 млн заробитчан, что уехали за границу, чтобы прокормить свои семьи не от хорошей жизни, об этих успехах Петра не слышали! А может и слышали, и на выборах его послали "сад"...
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А скільки поляків виїхало на ТИМЧАСОВУ роботу в Німеччину? А німців в Англію? А англійців в Норвегію? Австралію? Канаду? США?

Ви, взагалі щось чули, що таке ******* трудова міграція?
У вік широкофюзеляжних лайнерів, і інших засобів сполучення?
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Только почему-то ни поляки, ни немцы, ни английцы своих президентов и премьеров так позорно на выборах не опускают!
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Пєцю і Зєлю на нари! Дострокові президентські! На ремонті моста в Станиці Луганській розікрали гроші, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7311
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Украли но не поделились потому и дельце сварганил на 100% свой прокурор. Нужно делица жадины..
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Рад за прокуроров, судей, адвокатов станут ещё чуточку богаче!
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У нас есть хоть одна построенная остановка автобусная без воровства? На всём воруют, а на Трампа обиделись за правду...
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порохоботье и сами это о себе знают
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Папой шуро - взяточник с какой-то крыворожской типо учебной помойки, будет нас учить ЖЫТЬ! Ты свою бубочку научи себя в обществе вести! Воспитали хамло закомплексованное,
так пусть оно в квн-е совдэповском и живёт! Зебилы убогие,мля...!
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Тоді питання, до тебе, а ти НЕ согласєн с ідєямі порохоботов, що Україна це: Армія. Віра. Мова ?
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...ля, - если зебыли воруют прямо под видеонаблюдением шо говорить за Кабмин, ОП и т.д....
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еще одна одна суперновость ...так 2 недели назад на Цензоре видос выложили как лыныровцы у нас лавочку украли
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Интересно клоун в доле Или опять как лоха кинули
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Зебильная власть- ЗЕРО! Надеюсь, что ХУНТА будет УКРАИНСКОЙ! Беня , свали нах! И буратину своего захвати на израэль! Вместе с его совдэповскими мамой риммо и папой шуро!
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А мамо?! А квартал с этими идиотами?! За что нам этот 95-й бордель им. *уйла?!
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Это не проект зели. Он просто идиот с "образованием" из папкиной крыворожской бурсы. Это проект *уйла.
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