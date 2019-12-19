 Росії направлено ​​ноту протесту через відправку чергового "гумконвою" на окупований Донбас, - МЗС

Про це в Твіттері повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Реагуючи на чергове порушення Росією суверенітету України - направлення так званого "гуманітарного конвою" у тимчасово окуповані райони українського Донбасу, російській стороні передано ноту протесту", - написала Зеленко.
Нагадуємо, 19 грудня російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення 96-го "гуманітарного конвою" через пункти пропуску "Матвєєв Курган" і "Донецьк". З 05:00 до 06:00 19 грудня через російські пункти пропуску пройшли дві колони "гумконвою" загальною чисельністю 17 вантажівок.
А если серьезно- из окопа пишешь, воин?
поздней ночью в одной маленькой вонючей ленинградской коммуналке, не произошло
случайное семяизвержение на матрац или побеленную стенку…А ведь это такая же
цепь событий и причинно-следственной связи, когда от взмаха крыла бабочки в
Амазонских джунглях, через цепь событий образовался гигантский тайфун над
штатам Флорида. Для всего Мира в данном случае, этот взмах-эякулят безвестного
человека, принёс в тысячу раз большие разрушения и потрясения. Увы.
(...Plebis Ukraynen Dux)
" Ущерб, нанесённый во время пожара авианосцу «Адмирал Кузнецов» оказался практически равен стоимости корабля
Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в штабе Северного флота. Предварительно ущерб оценили в 95 миллиардов рублей. Собеседник издания добавил, что названная сумма вызвала большое возмущение у командования ВМФ, дальнейшая судьба авианосца неизвестна. Стоимость корабля такого класса и с аналогичным сроком службы с учётом износа каркаса и без вооружения - 110 миллиардов. Пожар произошёл на прошлой неделе. Его тушили сутки. Погибли 2 человека".
Порошенко настаивал на подписях главарей ЛДНР, чтобы разжечь очаг войны еще сильнее и использовать это для укрепления власти своего режима
В'ячеслав Кириленко
@KyrylenkoVyach
·5 ч
Дехто рапортував: дивіться, як путін, мовляв, поважає Зеленського, який він стриманий тому був у Парижі і тд. Сьогодні він почав новий виток ескалації заявою про «ісконно рускіє зємлі». Росія ніколи не змінить ставлення до нашої Незалежності. Зеленський нарешті має це зрозуміти!