 Росії направлено ​​ноту протесту через відправку чергового "гумконвою" на окупований Донбас, - МЗС

Про це в Твіттері повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Реагуючи на чергове порушення Росією суверенітету України - направлення так званого "гуманітарного конвою" у тимчасово окуповані райони українського Донбасу, російській стороні передано ноту протесту", - написала Зеленко.

Нагадуємо, 19 грудня російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення 96-го "гуманітарного конвою" через пункти пропуску "Матвєєв Курган" і "Донецьк". З 05:00 до 06:00 19 грудня через російські пункти пропуску пройшли дві колони "гумконвою" загальною чисельністю 17 вантажівок.