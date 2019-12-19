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Все про:конвой (76) нота протесту (66) Донбас (12790) Зеленко (48)

 Росії направлено ​​ноту протесту через відправку чергового "гумконвою" на окупований Донбас, - МЗС

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту в зв'язку з черговою відправкою вантажівок "гуманітарного конвою" на окуповану частину Донбасу.

Про це в Твіттері повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Реагуючи на чергове порушення Росією суверенітету України - направлення так званого "гуманітарного конвою" у тимчасово окуповані райони українського Донбасу, російській стороні передано ноту протесту", - написала Зеленко.

Нагадуємо, 19 грудня російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення 96-го "гуманітарного конвою" через пункти пропуску "Матвєєв Курган" і "Донецьк". З 05:00 до 06:00 19 грудня через російські пункти пропуску пройшли дві колони "гумконвою" загальною чисельністю 17 вантажівок.

Росії направлено ​​ноту протесту через відправку чергового гумконвою на окупований Донбас, - МЗС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166418
 
 
 Топ коментарі
 
Та похер. Пока начнете не "нотами" а "точками-У" возмущение выражать - конвои и дальше будут ехать.
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А де нота про "ісконно русскіе терріторіі на юге Ураиньі"? Чи то не суттєво і не на часі?
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Та похер. Пока начнете не "нотами" а "точками-У" возмущение выражать - конвои и дальше будут ехать.
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В ответ на точки У полетят Искандеры и что дальше?
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Уверен? А если не полетят, подштаники свои от страха обделанные, съешь?
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Ми щотижня бачимо як у вас в раше що то падає, тоне, горить і вибухає. Ваші Іскандери може і полетять, тільки не долетять.
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Нотами У
А если серьезно- из окопа пишешь, воин?
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Жалко, что когда-то шестьдесят с лишним лет назад, однажды
поздней ночью в одной маленькой вонючей ленинградской коммуналке, не произошло
случайное семяизвержение на матрац или побеленную стенку…А ведь это такая же
цепь событий и причинно-следственной связи, когда от взмаха крыла бабочки в
Амазонских джунглях, через цепь событий образовался гигантский тайфун над
штатам Флорида. Для всего Мира в данном случае, этот взмах-эякулят безвестного
человека, принёс в тысячу раз большие разрушения и потрясения. Увы.
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спасибо за правду. Осторожно! сейчас нападут прохановы, сурковы и др. плесень. ДУСТОМ ИХ, ДУСТОМ России направлена нота протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД - Цензор.НЕТ 8921
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А Богдан Хмельницький НАРОДУ УКРАЇНСЬКОГО КНЯЗЬ!
(...Plebis Ukraynen Dux)


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"Ради посмеяться"... "Русский еврей", сегодня:
" Ущерб, нанесённый во время пожара авианосцу «Адмирал Кузнецов» оказался практически равен стоимости корабля
Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в штабе Северного флота. Предварительно ущерб оценили в 95 миллиардов рублей. Собеседник издания добавил, что названная сумма вызвала большое возмущение у командования ВМФ, дальнейшая судьба авианосца неизвестна. Стоимость корабля такого класса и с аналогичным сроком службы с учётом износа каркаса и без вооружения - 110 миллиардов. Пожар произошёл на прошлой неделе. Его тушили сутки. Погибли 2 человека".
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Насправді Кузя давно потонув. Останнім часом замість нього в море виходив плавучий док. А димів він навмисно щоби ніхто не роздивився.
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Поосто нужно составить такую речь что б ***** не обиделось.
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А де нота про "ісконно русскіе терріторіі на юге Ураиньі"? Чи то не суттєво і не на часі?
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Опущенные музыканты отсылают свои ноты.
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Надеюсь нота, как и просила российская сторона, была на туалетной бумаге?
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А кто сомневался-Путин заявил, что Украина сама признала террористические группировки «ЛНР» и «ДНР», поскольку на этом настаивал экс-президент Петр Порошенко.

Порошенко настаивал на подписях главарей ЛДНР, чтобы разжечь очаг войны еще сильнее и использовать это для укрепления власти своего режима
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Было два мнения :зебанатов папа из сраки рожает, а потом им лоботомию делают или просто сразу лоботомию... все в конце концов склоняются к первому)))
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Не могу присоединится) я вашим кацапским папамамам привет передаю только когда к ним жмур с Донбасса едет...
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А шо каксцапам уже подтираться нечем?! Нота их спасет!
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А вы поинтересуйтесь, шо зечмо натворило в Париже, что пуйло сегодня охамело в конец...
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В'ячеслав Кириленко

@KyrylenkoVyach

·5 ч

Дехто рапортував: дивіться, як путін, мовляв, поважає Зеленського, який він стриманий тому був у Парижі і тд. Сьогодні він почав новий виток ескалації заявою про «ісконно рускіє зємлі». Росія ніколи не змінить ставлення до нашої Незалежності. Зеленський нарешті має це зрозуміти!
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Для "розуміння" треба мізки мать... А зідки у "ретранслятора" мізки?!... "Воно" здатне лише бубнить те, що підказують у навушник....
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Да уже можите сыграть не одну песню на своих нотах капитулянты х*евы. В нормальной стране уже давно бы вражеское посольство в шею выгнали бы из страны.
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а про заявление ху..ла про "расиянское причерноморье" утёрлись?? ссыкотно?? слугу народа не пустят в прокат в РФ??
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Интересно, те кто сейчас раздают направо и налево ноты протеста по поводу вторжения иностранных войск в Украину, как бы себя повели если бы к ним в дом залезли грабители и начали насиловать и убивать их жен и детей? Тоже бы сидели под кроватью и Тору читали бы?
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Подотрутся они вашими нотами. Границу надо ЗАКРЫТЬ!!!
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Предлагаю очередную ноту протеста прикрепить на Ольху и доставить прямо "гумконвою" лично под роспись!
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