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Все про:лікарня (259) діти (1756) Київська область (1087) Олена Зеленська (38) Зоряна Скалецька (57)

 Зеленська і Скалецька відвідали дитячу лікарню в Боярці. ФОТОрепортаж

Перша леді і міністр охорони здоров'я в день Святого Миколая відвідали пацієнтів Київської обласної дитячої лікарні в місті Боярка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Перша леді Олена Зеленська відвідала відділення неонатології та неврологічне відділення.

Зеленська і Скалецька відвідали дитячу лікарню в Боярці 01

"З дозволу адміністрації лікарні для старших пацієнтів, у яких немає протипоказань, було влаштовано анімовану виставу. Дітей розважали казкові персонажі і фокусник. Малюки також не залишилися без подарунків - перша леді привезла для них книжки, набори для творчості і фрукти", - повідомили в пресслужбі.

Зеленська і Скалецька відвідали дитячу лікарню в Боярці 02

"У такий світлий добрий день радісно повинно бути скрізь. Тому святий Миколай просив передати вам свято. А для батьків найбільший подарунок - ваше здоров'я. Тому одужуйте скоріше!" - цитує пресслужба слова Олени Зеленської, звернені до пацієнтів дитячої лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська. ФОТОрепортаж

Зеленська і Скалецька відвідали дитячу лікарню в Боярці 03

Зеленська і Скалецька відвідали дитячу лікарню в Боярці 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166416
 
   
 Топ коментарі
 
Оказывается, жена Лысого из Квартала и для Кима шьет:

Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке - Цензор.НЕТ 7651

Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке - Цензор.НЕТ 9404
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Как трогательно. Для онкобольных детей волонтёры с миру по нитке собирают, зато вот - шоу с вазелиновой женой Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке - Цензор.НЕТ 1434
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Луиза Чкалова‏ @4kalova_luiza 4 часа назад

А в кардиологию наше чучелко наведалось?
Проведало детишек, которым на эту неделю были назначены операции у Кузьменко?
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нифигассэ...то теперь даже супруга зеленского дедушку мороза св.николаем обзывает?
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Оказывается, жена Лысого из Квартала и для Кима шьет:

Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке - Цензор.НЕТ 7651


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Святий Миколаю! Пошли Україні президентом назад Порошенка, а Зеленського забери собі в олені.
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В торбу. І подари назад Коломойському.
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Та ти що?! Уявляєш куди приїде Святий Миколай якщо у нього буде ЛОХ в оленях?! Зеленська і Скалецька відвідали дитячу лікарню в Боярці - Цензор.НЕТ 902
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Одни петики в комментах, а комменты как на подбор. Ничего нового словом.
Надо будет завтра спросить у своих на работе кто с Боярки, как там всё было.
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- Коррупцию победили?
- Победили!
- Барыг прогнали?
- Прогнали!
- Никто не ворует больше?
- Никто!
- А где тогда деньги?!
- Хз))))00)0)0)))
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Причина пустой казны, по мнению Гончарука- это "не идеально спроектированный бюджет 2019", который, кстати, был принят с профицитом. Но не в него не внесли гулянки Вовы по Парижам, броне-окна, личные дороги и повышение зарплат вовиным друзьям до сотен тысяч
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Тут как бы тема о Зеленской и Скалецкой и о их визите в больницу в Боярку. Бюджет это немного другое, не находите?
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Ти краше поясни тут людям - Куди Вофка Зєбіл разом з "слугами урода" державні кошти з державного бюджету протринькав?
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і сєпарського моста в Золотому теж в бюджеті не було.....але найбільша помилка цих придурків - забава з облігаціями займу і падіння курсу долара....експортери не виживуть
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В бюджете 2019 были заложены средства для:
- строительства амбулаторий, больниц, программы "Доступные лекарства", развития мед ВУЗов, телемедицины, повышения зарплат медработникам; - повышения пенсий и соцвыплат, в т.ч по больничным;
Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке - Цензор.НЕТ 5289 - строительства школ, дорог, развития инфрастр
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Зара розжену "зраду" Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке - Цензор.НЕТ 2260
Шо ж це коїться? Невже в бюджеті все настільки пагано, що навіть не вистачило придбати матеріалу на штани для "першої леді", а вистачило лише на спідницю? Ой, "бяда-бяда-огорчение!" (с) м/ф
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Всьо під контролем. Каканомісти працюють
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Ваш преЗЕрватив здується при першому наступі москалів на Сході. І чим вам Порох був поганий?
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Нікому не цікавий дешевий балаган з клоунами і клоунессами. Одним словом - зє-мерзота 🐸
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Два дебила. Впрочем они волде и разные, дебили, но оттенок у них один- зеленый.
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Тур по місцям "легендарної слави жидобільшовизму" - "Боярська вузькоколійка - дрова для Києва!" - "пророк" Микола Островський там осліп, а ці бабехи чомусь хотіли "прозріти"... От дурепи...
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Ты против Майдана? А на Ростов не пора ли тебе к твоему бате?
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Раз лікар тобі сказав до психіатра, значить до психіатра. І нічого тут носом бульки пускати
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Кого ты тут считаешь лекарем? Абу или 30 серебрянников?
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За что ты так не любишь Майдан, Свободу и Европейский выбор?
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Опять барига приехал пиарица за бюджетные деньги!!! А не.... постойте.это уже не барига...а кто же это такой????
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большинство местных депутатов либо от петьки, либо от жульки. Про мэров вообще помолчу. Но виноват во всем Зеленский!
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Ну так иди нс Майдан, как ты выше написал.
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Я уже там! Голосю! Только нарид инертный, когда слышит, что я против Зеленского бить собирается! Зеленська і Скалецька відвідали дитячу лікарню в Боярці - Цензор.НЕТ 5163
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Не, ну к мальчикам в трусиках, это ж святое дело.
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Молодець 1 Леді!
Не те що мародерова - із мальдів і балів не вилазило
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чому, вона ще борщ варила, гречку з котлетою, військових на камеру особисто барига пригощав! І взагалі, не потрібно свою нікчемність проектувати на дружин ненависних легітимних!
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Ай какофф маладец! Ну хоть обдовбаний в хлам по фонтанам не гасав і на тому зашибісь! Дітворі не казав ..убєрі ігрушку..мнє 42 года і я нєлох какойта..
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Советский цирк конечно самый лучший в мире Зеленська і Скалецька відвідали дитячу лікарню в Боярці - Цензор.НЕТ 4272
Интересно а траву покрасили в белый цвет имитируя зиму или нет ?
А как ****** мозг всем десятками подготовительный комиссий
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И рассказала, что деньги на их лечение украл ее муж?
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