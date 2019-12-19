 Зеленська і Скалецька відвідали дитячу лікарню в Боярці. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
Перша леді Олена Зеленська відвідала відділення неонатології та неврологічне відділення.
"З дозволу адміністрації лікарні для старших пацієнтів, у яких немає протипоказань, було влаштовано анімовану виставу. Дітей розважали казкові персонажі і фокусник. Малюки також не залишилися без подарунків - перша леді привезла для них книжки, набори для творчості і фрукти", - повідомили в пресслужбі.
"У такий світлий добрий день радісно повинно бути скрізь. Тому святий Миколай просив передати вам свято. А для батьків найбільший подарунок - ваше здоров'я. Тому одужуйте скоріше!" - цитує пресслужба слова Олени Зеленської, звернені до пацієнтів дитячої лікарні.
С февраля закрывают киевскую детскую туб.больницу.
А в кардиологию наше чучелко наведалось?
Проведало детишек, которым на эту неделю были назначены операции у Кузьменко?
Надо будет завтра спросить у своих на работе кто с Боярки, как там всё было.
- Победили!
- Барыг прогнали?
- Прогнали!
- Никто не ворует больше?
- Никто!
- А где тогда деньги?!
- Хз))))00)0)0)))
- строительства амбулаторий, больниц, программы "Доступные лекарства", развития мед ВУЗов, телемедицины, повышения зарплат медработникам; - повышения пенсий и соцвыплат, в т.ч по больничным;
- строительства школ, дорог, развития инфрастр
Шо ж це коїться? Невже в бюджеті все настільки пагано, що навіть не вистачило придбати матеріалу на штани для "першої леді", а вистачило лише на спідницю? Ой, "бяда-бяда-огорчение!" (с) м/ф
Не те що мародерова - із мальдів і балів не вилазило
Интересно а траву покрасили в белый цвет имитируя зиму или нет ?
А как ****** мозг всем десятками подготовительный комиссий