 Коломойський очолить Наглядову раду телеканалу "1+1"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "1+1 медіа".
"Ігор Коломойський, як головний акціонер групи, очолить Наглядову раду ТОВ "ТРК "Студія 1+1"", - сказано в повідомленні.
Новим головою правління і генеральним директором "1+1 медіа" призначено Ярослава Пахольчука. Олександр Ткаченко, який обіймав цю посаду до того, як стати депутатом ВР від партії "Слуга народу", залишиться почесним президентом "1+1 медіа".
Таким чином компанія повідомляє про завершення процесу децентралізації і представляє оновлену структуру управління групою, зазначили в пресслужбі.
Війни БєЗє.
Але Україні від цього краще не буде.
А поки мосійчук-скабєєва ловить оргазми від "найвеличнішого лідера" це все дешевий спектакль.
Вот спрашивают, чейэто Сранаюэй бубочку жидко обосрала, выпустив без купюр вьюху с папО егойным.
А вы давно Богдана возле бубочки видели? а Богдан был от Бени приставлен.
Нервничает бабушка, как бы колобок не укатился
Пічалисько. Плак-плак
Есссссно. Сегодняшнего зебильно-придурочного поца выбрали...»
Пане Виктор Потоцкий c0ec5c80, поправте свій текст, там у Вас пропущено дуже важливе:
«Есссссно. Сегодняшнего зебильно-придурочного поца выбрали 73,22% ...»
Децентралізація по Коломойські.
Львовский метрополитен
@natohawks
·1 ч
Пока пацифист бубочка отводил войска, поехавший кремлевский карлик объявил что все Причерноморье и восток Украины это "исконные русские территории" с которыми РФ "разберется".
Минские соглашения все.
Будет война.
А наш лохторат поставил у руля КВНщиков
мізки по всіх медіаканалах розбомблені начисто
Простые 2 вопроса тебе:
1. кто взял на своё предприятие работать директором Свинарчука - старшего (известного мародёра), да ещё и после того как тот был пойман за руку на воровстве ?
2. ты дурак ?
твои вопросы примитивны и не по теме....
не напрягай свой мозжечок... - засоси стакан, снимай лапти и бухайся спать уже на свою обоссанную кровать...
пшел вон короче..
И когда слышу от порохоботов, что они не смотрят г+г, но при этом знают весь репертуар/программу канала, то возникают интересные вопросы
Mark Savchuk
Министерство энергетиков и газированных напитков у Демократична Сокира
19 Декабря 12:23 60
0
То что сделал Коломойский с ПриватБанком - это самая настоящая катастрофа, которая стоила украинцам, на сегодняшний момент, почти 200 млрд грн!
Ну, поехали:
ЭТАП 1 "Начало шторма" (2014г - начало 2016г)
Наша история начинается, как не странно с Евромайдана. В стране происходила перезагрузка власти и в июне 2014 года главой Национального Банка Украины становится Валерия Гонтарева. Гонтарева получает банковский сектор в состоянии "свободного падения". В стране идет война, денег в бюджете нет, ******** девальвация, банки в очереди к НБУ просят рефинанс, все говорят "или вы дадите нам сейчас деньги или мы лопнем и всему ******".
В НБУ понимают что Украина проходит через тяжелейший финансовый кризис, а это означает две вещи:
* Банки будут просить рефинанс
* Какие-то банки нужно будет выводить с рынка.
Соответственно, нужно:
а) Разработать методологию стресс-тестирования банков, чтобы понимать их "актуальное здоровье" и как кризис скажется на стабильности банков.
б) Иметь очень четкую законодательную базу, которая предусматривает ответственность акционеров за свои банки (потому что, как я уже сказал - какие-то будут выводить с рынка. И если не иметь законной дубинки которой можно "*******" акционеров, то они с собой унесут вообще все и даже больше).
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ДО ЭТОГО МОМЕНТА - АКЦИОНЕРЫ БАНКОВ МОГЛИ ДЕЛАТЬ С НИМИ ВСЕ ЧТО УГОДНО И ВЫХОДИТЬ СУХИМИ ИЗ ВОДЫ. Хер докажешь что конкретно "Вася" конечный бенефициар (а не какой-то киприот), а залоги по займам можно оставлять какие угодно, всем похер. Любые "справки из НБУ" решаются за денюжку.
Как мне сказал один топ-чиновник - "банки создавались чтобы выкачать деньги из населения, отдать эти деньги своим предприятиям, затем банк банкротился, и опять все по новой - создал банк, выкачал деньги, обанкротил".
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Соответственно, новая команда НБУ начинает разгребать эти "Авгиевы конюшни". Практически сразу начинается разработка методологии стресс тестирования банков. Уже в марте 2015 года принимается закон (№2085) об Увеличении ответственности акционеров и связанных с банком лиц. Месяцем позже Правление НБУ принимает постановы №260 (диагностика банков) + 314, 315 (идентификация связанных лиц).
НБУ разделяет банки на три группы (большие, средние, маленькие) и в мае 2015 начинает проводить стресс тесты 20 самых больших банков Украины (самый большой - Приватбанк).
НБУ получает предварительные результаты стресс тестирования (по привату) в конце августа 2015. Окончательные результаты - в декабре 2015 года. Проверка показывает что у банка дыра в 106 млрд грн!
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Небольшое отступление:
Когда банк выдает кредит, есть два ключевых показателя:
1) Качество заемщика (богатая компания, типа "Apple inc" или ООО "рога и копыта" с нулевым оборотом)
2) Качество залога (Кусок золота или "честное слово")
В зависимости от этих показателей, банку необходимо сформировать резервы, когда он выдает кредит. Если мы занимаем $100 млн компании Apple Inc, и залог у нас гос.облигации США, то, очевидно, нам не нужен большой резерв. Если же мы занимаем $100 млн ООО "Рога и копыта", "под честное слово", то банк, фактически должен сформировать резерв в те же $100 млн, потому что вероятность того что ему отдадут этот кредит нулевая.
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Что означает "дыра в 106 млрд грн" в контексте ПриватБанка? А то что банк выдал десятки миллиардов гривен сотням компаний типа "Рога и Копыта". Так как эти компании все были связаны с собственниками банка (Беня и Боголюбов), то менеджменту привата было плевать какие там у них залоги. Банк все устраивало. Нужно было только дурить нормативы НБУ и покупать "правильных" аудиторов. Никаких резервов создано не было.
После проверки НБУ, которую провели в 2015ом году, такая лафа закончилась. Теперь официально, у ПриватБанка был "отрицательный капитал" и если акционеры не вольют деньги в банк - он будет национализирован.
ЭТАП 2 - Программа Финансового Оздоровления (январь 2016 - ноябрь 2016).
В феврале 2016 года НБУ подписывает итоговый вариант "Плана финансового оздоровления" предоставленный менеджментом Привата (прошлые версии отвергались, так как НБУ счел их недостаточно хорошими).
ПФО предусматривала комплексную реструктуризацию кредитного портфеля + акционеры должны были внести живые деньги в банк. Под этим всем подписываются акционеры банка, которые ручаются своим собственным имуществом за процесс ПФО.
Естественно такую БОЛЬШУЮ реструктуризацию никто не собирался "оставлять без внимания". НБУ определил две критические точки:
К 1.04.2016 приват должен был увеличить капитал на 20 млрд грн. К 1.10.2016 - донести ЕЩЕ 74,5 млрд грн в банк (саму программу расписали до 2019 года).
Начиная с весны 2016 года и до октября, Приват проводит совершенно "номинальную" работу над ошибками. Реальные деньги акционеры вносят, но это капля в море. По большому счету не делается абсолютно ничего, хотя на словах "вот сейчас все будет, нужно только чуть чуть подождать, вы же понимаете - деньги большие, нужно время".
Начало октября 2016, Боголюбов и Коломойский приносят письма в НБУ, где просят о добровольной национализации. Была такая процедура еще по старому законодательству, когда банк национализировали, но бывшие акционеры сохраняли за собой часть акций. Для этого нужно было вывести капитал "в ноль". Иными словами, акционерам все равно нужно было внести в банк большое количество денег. Под это и подписались Коломой с Боголюбовым.
То есть они УЖЕ В ОКТЯБРЕ фактически были согласны на национализацию!
Процесс докапитализации должен был кто-то верифицировать. НБУ обязал Приватбанк нанять стороннего аудитора, который бы оценил УЖЕ НОВЫЙ кредитный портфель банка. Этим аудитором стал Ernst & Young (EY). Результаты проверки должны были прийти 15 ноября 2016. И они пришли…. Эрнсты показали что дыра ЕЩЕ БОЛЬШЕ чем была во время первой проверки. Теперь это уже было 146 млрд грн!
22 ноября Правление НБУ изучает отчет Эрнстов. На этот момент для ВСЕХ участников процесса уже очевидно - национализации не миновать, и она будет проходить В БЛИЖАЙШЕЕ время.
ЭТАП 3 - Национализация (22.11.2016 - 18.12.2016)
Никто не хотел национализировать приват. НИКТО. У Бени была красная кнопка которая могла подорвать всю финансовую стабильность страны. Он был словно обезьяна, прыгающая с гранатой посреди арсенала боеприпасов. С другой стороны оттягивать уже было нельзя. Впереди новый год - в приват упадет большое количество денег (пенсии, зарплаты, премии). Беня все это выведет и дыра станет еще больше. Национализировать нужно ДО нового года, желательно в выходные когда банк закрыт.
НБУ во всю работает чтобы собрать новую команду "спецназа" которая должна будет высадиться в Днепре и СРАЗУ включиться в работу. Времени на раскачку не будет.
Сама национализация готовится на основании отчета проверяющих НБУ (она шла параллельно с аудитом EY). Инспектора подготовили первый отчет 12 декабря. На его основе был запущен процесс национализации.
16 декабря (пятница) Коломойского ставят перед фактом - решение о национализации принято. Коломойский и Боголюбов пишут Гройсману письмо (скрин внизу) с просьбой о национализации. В сми просачивается информация о том что принято решение о национализации (тот пятничный вечер я не забуду никогда).
17 декабря - идет работа над документами.
18 декабря утром, правление НБУ принимает 2 решения -> Приватбанк решено отнести к неплатежеспособным + предложение к Кабмину национализировать Банк.
Днем - заседание рады фин.стабильности (техническая деталь)
Вечером - заседание СНБО (техническая деталь)
Поздний вечер - заседание кабмина. Кабинет министров принимает постанову №961 о национализации Приватбанка.
Утром в понедельник 19 декабря, в днепровский офис Приватбанка входят сотрудники Фонда Гарантирования Вкладов - они теперь временная администрация.
За несколько дней назначают правление и наблюдательный совет банка. В четверг минфин за 1 грн покупает Приватбанк. Дальше, идет процесс докапитализации банка.
Вот так это произошло.... Как видите, процесс национализации был очень сложным и был сделан ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО УЖЕ НЕ БЫЛО ДРУГОГО ВЫХОДА.
Альтернатива - остановка Приватбанка и обрушение всей финансовой системы страны.
НО! Наша история, к сожалению, еще не закончена...
Через полгода после национализации Коломойский и Боголюбов подают в суд на кабмин и говорит что национализация была совершена незаконно. Два года дело пылится на полках и только после победы Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов, у Коломойского "пошла масть".
Завтра Беня постарается забрать банк обратно. Он ждал этой возможности несколько лет. Он хочет чтобы МЫ ВСЕ отдали ему почти 200 млрд грн. А я считаю что мы ему нихуя не должны. Наоборот - это ОН должен нам гору денег.
Лайк, репост, приходите завтра под суд, это наши с вами деньги!
Оно тебе надо?
Спи спокойно