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Все про:ВР (5507) закон (800) педофіл (80) реєстр (89)

 Рада ухвалила закон про реєстр педофілів

Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №0887 про посилення кримінальної відповідальності за сексуальні злочини проти малолітніх і створення реєстру осіб, засуджених за відповідні правопорушення.

За відповідне рішення проголосувало 325 народних депутатів, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Документ передбачає створення реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочини проти малолітніх. Цей реєстр перебуватиме у віданні Міністерства юстиції.

У нього вноситимуть відомості про прізвище, ім'я, по батькові засудженого, дату народження, місце проживання або перебування, злочин, за який він був засуджений, вигляд кримінального покарання, який до нього був застосований, а також інформацію про фактично відбуте ним покарання і дані про порушення правил адміністративного нагляду.

Виключатися з реєстру інформація про особу буде в разі скасування обвинувального вироку або постанови суду.

Користувачами реєстру стануть керівники прокуратур і органів попереднього розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

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Право на отримання інформації про факт перебування конкретної особи в реєстрі матимуть керівники органів місцевого самоврядування - щодо осіб, які претендують на зайняття посади керівника, його заступника, навчального закладу, закладу охорони здоров'я або іншої установи і організації, зобов'язаною здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального та соціального характеру малолітнім особам.

Крім того, дані з реєстру зможе отримувати будь-яка фізична особа щодо інформації про себе чи будь-яка інша людина за дорученням.

Як повідомлялося, 11 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який передбачає створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини сексуального характеру проти малолітніх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада скасувала закон про примусову хімічну кастрацію педофілів

В редакції закону до першого читання передбачалося введення хімічної кастрації педофілів, проте з їхньої згоди. До другого читання цю норму прибрали з документа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166413
 
   
 Топ коментарі
 
А що до цих реєстр теж зроблять чи просто усіх з моно-більшості запишуть... Рада приняла закон о реестре педофилов - Цензор.НЕТ 2221
Рада приняла закон о реестре педофилов - Цензор.НЕТ 2184
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будуть! проблема в тому хто і як буде вносити прізвища в цей реєстр.
Можуть бути маніпуляції (і від них треба запобіжники), коли людину внесуть в цей реєстр помилково або умисно і людина буде зганьблена на все життя.
Так, як у нас все це робиться маніпуляції з різними реєстрами , то це цілком можливо.
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В переліку "користувачів" закралась неточність, "користувачами" реестру будуть не тільки всякі там прокурори і органи досудового розслідування, а і "користувачі" ринку "Петрівка"...
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А составлять его будет правящая фракция?
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Не правящая фрАкция, а правящая фрИкция и не составлять, а представлять!.. Рада ухвалила закон про реєстр педофілів - Цензор.НЕТ 9464
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А що до цих реєстр теж зроблять чи просто усіх з моно-більшості запишуть... Рада приняла закон о реестре педофилов - Цензор.НЕТ 2221
Рада приняла закон о реестре педофилов - Цензор.НЕТ 2184
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А почему п*дарасов оберегают? Сами все ктакие?
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Даже с трибуны госдумы россии на весь мир трубят, что путин - предводитель партии пeдoфилов: https://www.youtube.com/watch?v=0lfmCvCkSW8Ежегодно от действий пeдoфилов в России страдает 150 тысяч
детей: https://www.bnkomi.ru/data/interview/67228/ За 10 лет - 1,5 миллиона детишек.

Такими темпами скоро все новое поколение россиян будет yблюдкaми.
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Враховуючи це:
Пользователями реестра станут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.Источник: https://censor.net.ua/n3166413

В мене питання: а як батьки дізнаються, що десь поряд педофіл? Чи поки з його дочкою чи сином не трапиться біда їм так і не скажуть? То кого ж захищають? Педофілів чи дітей?
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Захищають прокурорів, слідчих, уповноважених осіб, багато з яких і є педофілами... Нафіга це батькам знати!?..
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Нарешті "слуги урода" разом з Вофкою Сцикуном можуть спати спокійно. Вони вже в реєстрі 😁
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И тут же химическую кастрацию проголосуйте и пи доров туда внести не забудьте.
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А реестр коррупционеров?
А реестр взяточников?
А реестр ...

тьфу пля...
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Рада в реестре сексуально озабоченных на первое место поставило "Слугу народу"
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Интересно , а ***** туда попадёт или как ?!
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***** там вписаний як почесний педофіліще
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