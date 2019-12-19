 Рада ухвалила закон про реєстр педофілів

За відповідне рішення проголосувало 325 народних депутатів, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Документ передбачає створення реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочини проти малолітніх. Цей реєстр перебуватиме у віданні Міністерства юстиції.

У нього вноситимуть відомості про прізвище, ім'я, по батькові засудженого, дату народження, місце проживання або перебування, злочин, за який він був засуджений, вигляд кримінального покарання, який до нього був застосований, а також інформацію про фактично відбуте ним покарання і дані про порушення правил адміністративного нагляду.

Виключатися з реєстру інформація про особу буде в разі скасування обвинувального вироку або постанови суду.

Користувачами реєстру стануть керівники прокуратур і органів попереднього розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

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Право на отримання інформації про факт перебування конкретної особи в реєстрі матимуть керівники органів місцевого самоврядування - щодо осіб, які претендують на зайняття посади керівника, його заступника, навчального закладу, закладу охорони здоров'я або іншої установи і організації, зобов'язаною здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального та соціального характеру малолітнім особам.

Крім того, дані з реєстру зможе отримувати будь-яка фізична особа щодо інформації про себе чи будь-яка інша людина за дорученням.

Як повідомлялося, 11 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який передбачає створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини сексуального характеру проти малолітніх.

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В редакції закону до першого читання передбачалося введення хімічної кастрації педофілів, проте з їхньої згоди. До другого читання цю норму прибрали з документа.