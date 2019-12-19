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Все про:Київ (6703) ялинка (33)

 Головну ялинку України відкрили на Софійській площі в Києві. ФОТО

Сьогодні, 19 грудня, в Києві на Софійській площі запалили головну ялинку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Головну ялинку України відкрили на Софійській площі в Києві 01

Висота ялинки - понад 20 метрів. Цього року її прикрасили 800 новорічними іграшками та понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмиконечная зірка з яскравих гірлянд.

У День Святого Миколая, 19 грудня, також урочисто запалять вогні на ялинці на Контрактовій площі.

Дивіться також: Головну ялинку країни почали встановлювати в центрі Києва. ФОТОрепортаж

На Софійській площі кияни та гості столиці можуть відвідати казкове містечко "Чотири королівства", а на Контрактовій площі - етнічне містечко з українськими народними традиціями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166411
 
 
 Топ коментарі
 
Зі Святим Миколаєм усіх порохоботів!
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Йолка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Где петики? Йолка для них - святое!
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якщо гілки вставні, то нікуда не годітса
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Владим Владимыч! Это Нина Егоровна, 65 лет, из Костромы! У нас горячей воды нет, сортир на улице, пол-пенсии отдаю за ЖКХ, больницу закрыли, скорая к нам не едет! У меня вопрос: почему Зеленский не способствует имплементации минских соглашений? Спасибо, дай Вам бог здоровья!
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Вибачте, що не по темі, але:

22 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбудеться марафон на підтримку музиканта Андрія Антоненко, якого поліція звинувачує в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=92191&fbclid=IwAR1xcABJxTBrQV7CLGcCWKzI5ks1hHDTiYEqqK_RKa94IR0XiBaJ4t7K81M
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Зі Святим Миколаєм усіх порохоботів!
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А ось цей подаруночок від Святого Миколая, зєлюкам. Бєлєнькій пухнастенький. Головну ялинку України відкрили на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 7638

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Ага. Ти ото в ватнку і хустці, на картінкє. На двері показуєш.


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а далье покажут, может, сколько она обошлась и мы от щастья оуеем. гарантия, что цифра с шестью нулями будет а может и с семи
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У меня пригорает от фразы "католическое Рождество". Множество людей уверены, что католики отмечают Рождество 25 декабря, а православные - 7 января.
Нет, б.... Все отмечают 25 декабря - и католики, и православные, и протестанты, и баптисты, и мормоны.
(C)
@Tukishvill_UA
🤔
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Бо наші учониє гараццкіє селюкі, з ДИПЛОМАМИ «нєгосударствєнного образца», ніяк не второпають, що таке Юліанський КАЛЕНДАР, і що таке Григоріанський КАЛЕНДАР.
І у чому між ними РІЗНИЦЯ.
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Авже ж... Одні "кацапи"-"большевики" вважають, що саме для них Ісус 26 грудня залазить назад, і народжується повторно, 7 січня - для їх "вялікарусскай утехи"... (Особливо смішно це виглядить, коли ВСІ православні Європи, а також "Російська православна церква" в США і Канаді, святкують Різдво 25 грудня, і в Російській імперії це свято відмічали в цей же день...).
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25 грудня Різдво Світа Божого - давнє дохристиянське православне свято, коли наши предки жили за сонячним календарем. Різдво Коляди. Зимове сонцестояння.
З 25 грудня світовий день збільшується. В прадавніх калядках співали:

Добрий вечір тобі, пане господарю! Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!

Застелай же столи, та все килимами. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!

Та клади калачі ярої пшениці. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три свята у гості. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!

А першеє свято: Різдво Колядове. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!

А другеє свято: Різдво Місяченька. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!

А третєє свято: Святе Водохреща. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!

Коляда - зимове сонце, Ярило - весняне, Купала - літнє, Миробог - осіннє.
Кому цікаво про нашу давню культуру православіє - дивись сайт /svit.in.ua/.

Християнство прийшло пізніше і на кожне продавнє православне свято
поставило свої персонажі. Зараз у нас діє мішане православне християнство і дати продавніх свят православних перенесли на два тижні пізніше.

А український Великдень святкували 25 березня, коли день стає більше ночі - великий день - (сонячний календар). Різдво весняного Сонця - Ярила. Весняне рівнодення: день стає більше ночі. Дух Світла благословляє Землю і все живе на ній. Освячення калачів, крашанок, писанок та інших страв.
Різдво літнього Сонця - Купалбога - 24 червня . Літнє сонцестояння.
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В основному я згоден з Вашими ствердженнями... "Землеробські" культи Північної півкулі, по більшості - тотожні... Просто християнство їх "підігнало" під свої вірування... Рекомендую почитать Фрейзера, ""Фольклор в Ветхом Завете", "Золотая ветвь". Там непогано все це "розкладено", з наукової точки зору... (Рекомендую почать з першої книги... На неї у мене витрачено близько трьох тижнів... Другу я читав, приблизно, півроку... Хоча деякі книги такого об"єму, я читаю за два-три дні...).
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поставьте рядом стенд с фото- погибшими за этот год (хотя бы).
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овощь не только йолку не ставит, а и в еловый лес до конца жизни теперь не зайдет Головну ялинку України відкрили на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 7273
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« -Пароль - ЙОЛКА !
- Отзив - РОСТОВ !
-Прахаді.»
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ЗЕбилы а почему по Г+Г уже пол года молчат про цену борщевого набора??? Раньше до усрачки визжали ..как борщевой набор дорожает, и как барига устроил геноцид. Шо то пол года даже не пикают про борщевой набор. Так шо там с борщевым набором Скоты Урода???
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Мабуть, СНОВА вияснілось, шо борщ ето єсть русскій напіток.
(Весною 2014, коли команда полковника Кривоноса покрошила роту супєрпупєр «Альфи» в ДАПі, то в Мацковскіх столовках МО РФ, рєзко зник «борщ» і появився «суп із корєньєв») Головну ялинку України відкрили на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 7639
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Ну, якби тобі назвать рецепт "старовинного" "борщу", часів Русі Київської, то у тебе-б, "очі на лоб полізли"... "Монастирська" кухня : "шти борщовые"". "шти борщовые с затиркою", і так далі... Не "махай шаблею" там, де ти не "впевнений"...
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Та ми грамотні.

«Кіно це мистецтво для люмпена»
В.І. Ульянов-Лєнін-Бланк.
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Зовсім шлимазл? Ну хто з притомних людей буде витрачати час на відео від зебіла? Тим більш тривалістю більше 38 хвилин? Лише задрочери можуть так бездарно гаяти свій час. Хоча... своє життя і майбутнє своїх дітей зедрочери вже бездарно змарнували.
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По поводу тупости у петиков вопросов нет? Ожидаемо.
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Чукча не читатель, чукча пісатєль? Часом не ти розписав партитуру Хабанери Ж. Бізе з опери "Кармен" для двох пенісів?
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Актуально было бы украсить ялинку гильзами и осколоками от снарядов т.н. стрелкового вооружения - такого добра у нас предостаточно.
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"Шнурки" вже "примайстрачили"? ПДСники, справа за вами... Стропи зі списаних парашутів - за вами... Пора "Йолку" "прикрашать"...
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А шо з катком?! Авакянівські мусора по ночах тренуюцця... Треба ж якось нациків в тулупі чєтвєрном зловити, шоб за шонебудь заарештувати! Бо бубочка нєрвнічає! А то ж *уйло трєбуєт. І папо шура також рекомендує!)
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Ну зеленые гении - гении во всем.
При +12 заливать каток только они могли придумать. До такого даже Ялынкович не додумался бы.
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Ну, спочатку "мордою повозять" по "катку", а потім - повісять - на "Йолці"...
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Ця йолка найкраща у віках! Я під неб зустрічав Новий 2014.
Головну ялинку України відкрили на Софійській площі в Києві - Цензор.НЕТ 3938
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А йолка 2004/2005 була у синьо-білій кольоровій гамі. Це коли янушеско прокотили.
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красивіше за помаранчеве на синьому є тільки помаранчеве на зеленому...
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