 Головну ялинку України відкрили на Софійській площі в Києві. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Висота ялинки - понад 20 метрів. Цього року її прикрасили 800 новорічними іграшками та понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмиконечная зірка з яскравих гірлянд.
У День Святого Миколая, 19 грудня, також урочисто запалять вогні на ялинці на Контрактовій площі.
На Софійській площі кияни та гості столиці можуть відвідати казкове містечко "Чотири королівства", а на Контрактовій площі - етнічне містечко з українськими народними традиціями.
22 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбудеться марафон на підтримку музиканта Андрія Антоненко, якого поліція звинувачує в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=92191&fbclid=IwAR1xcABJxTBrQV7CLGcCWKzI5ks1hHDTiYEqqK_RKa94IR0XiBaJ4t7K81M
Нет, б.... Все отмечают 25 декабря - и католики, и православные, и протестанты, и баптисты, и мормоны.
(C)
@Tukishvill_UA
🤔
І у чому між ними РІЗНИЦЯ.
З 25 грудня світовий день збільшується. В прадавніх калядках співали:
Добрий вечір тобі, пане господарю! Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!
Застелай же столи, та все килимами. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!
Та клади калачі ярої пшениці. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три свята у гості. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!
А першеє свято: Різдво Колядове. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!
А другеє свято: Різдво Місяченька. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!
А третєє свято: Святе Водохреща. Радуйся!
Ой радуйся земле! Світ Божий народився!
Коляда - зимове сонце, Ярило - весняне, Купала - літнє, Миробог - осіннє.
Кому цікаво про нашу давню культуру православіє - дивись сайт /svit.in.ua/.
Християнство прийшло пізніше і на кожне продавнє православне свято
поставило свої персонажі. Зараз у нас діє мішане православне християнство і дати продавніх свят православних перенесли на два тижні пізніше.
А український Великдень святкували 25 березня, коли день стає більше ночі - великий день - (сонячний календар). Різдво весняного Сонця - Ярила. Весняне рівнодення: день стає більше ночі. Дух Світла благословляє Землю і все живе на ній. Освячення калачів, крашанок, писанок та інших страв.
Різдво літнього Сонця - Купалбога - 24 червня . Літнє сонцестояння.
- Отзив - РОСТОВ !
-Прахаді.»
(Весною 2014, коли команда полковника Кривоноса покрошила роту супєрпупєр «Альфи» в ДАПі, то в Мацковскіх столовках МО РФ, рєзко зник «борщ» і появився «суп із корєньєв»)
«Кіно це мистецтво для люмпена»
В.І. Ульянов-Лєнін-Бланк.
При +12 заливать каток только они могли придумать. До такого даже Ялынкович не додумался бы.