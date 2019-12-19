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 Політика України
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 Верховна Рада спростила систему фінансової звітності для політичних партій

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №2336 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії політичній корупції".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідний документ підтримали 319 народних депутатів.

Згідно із законопроектом, грошовий внесок на підтримку політичних партій здійснюється фізичною особою особисто або юридичною особою шляхом перерахування суми внеску на відповідний банківський рахунок. Зазначається, що якщо грошовий внесок здійснений фізичною особою, то обраний спосіб здійснення банківської операції повинен забезпечувати можливість ідентифікації цієї особи.

Після створення та запуску Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) електронної системи звітності уповноважені представники партій отримають можливість заповнювати фінансові звіти партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру онлайн безпосередньо на сайті НАЗК і подавати їх в агентство через електронну систему.

Законопроект також пропонує виключити із закону "Про політичні партії України" положення, яке забороняє здійснювати внески на підтримку партій особами, які мають непогашений податковий борг - незалежно від його розміру.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166406
 
 
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Это правильно. А то столько парикмахеров миллионеров в спонсорах у слуг, что неудобно про зубожіння вєщать.
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как только журналисты, не гбр, не набу и не гпу а именно журналисты сказали о незаконном финансировании СН, в ВР слуги пальчик на кнопку и все, можно не отчитываться. зашибись. все для народа
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