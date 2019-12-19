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Все про:Укртрансбезпека (31) Ноняк (13) Богдан Андрій (231) Окружний адмінсуд Києва (37)

 Колишній глава "Укртрансбезпеки" Ноняк судиться з главою ОП Богданом, оскаржуючи своє звільнення

Михайло Ноняк спробує довести в суді, що глава Офісу президента Андрій Богдан не мав права ініціювати його відставку з посади глави "Укртрансбезпеки".

Відповідне провадження відкрив Окружний адміністративний суд Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Серед вимог позову - визнати протиправними дії Андрія Богдана щодо ініціювання питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення Михайла Ноняка з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті та направлення відповідного листа прем'єр-міністру України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ноняк також просить суд встановити відсутність компетенції у керівника Офісу президента про ініціювання зазначених вище питань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін після заяви Зеленського відсторонив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка

"Суд прийняв до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін", - повідомили в ОАСК.

Раніше Ноняк вже подав у цей самий суд позов до Кабміну про скасування свого звільнення.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 18 липня повідомив про відсторонення Ноняка від обов'язків керівника Держслужби з питань безпеки на транспорті. 25 вересня уряд звільнив Ноняка з посади голови "Укртрансбезпеки".

Міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував, що після відставки Ноняка в "Укртрансбезпеки" змінять весь колектив. Мета таких заходів - боротьба з корупцією.

На початку грудня був представлений новий керівник "Укртрансбезпеки" Андрій Погорілий. Він обійняв цю посаду за результатами відкритого конкурсу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166404
 
 
 Топ коментарі
 
Тем лучше. Может тогда Богдан фотошопом и шуточками не отделается.
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Така важка та майже не оплачувана робота у цих нещасних чиновників..але хрін вижинеш..
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Как же всех дармоедов тяжело отрывать от корыта.
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Така важка та майже не оплачувана робота у цих нещасних чиновників..але хрін вижинеш..
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Чего судиться? Пусть лучше подеруться...Божий суд самий праведний.Ставлю на Ноню..у него фейс шире.
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Тем лучше. Может тогда Богдан фотошопом и шуточками не отделается.
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Как же всех дармоедов тяжело отрывать от корыта.
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богдан, а ты случайно рамсы не попутал? ну какое ты имеешь отношение к безпековым и охранным структурам? шо от собственной значимости пучить начало? видимо этот чувак послал тебя (кстати очень правильно сделал) а ты решил отомстить. богдан , ты же начальник офиса и тем более как вы с яремой говорили что вам даже допуск до держтаемныци не нужен поскольку вы патронажники! я же помню эти интервью. ну вот и сиди богдан на попе ровно - твое дело заточка карандашей, приготовление бумаги и блокнотов, водички и стаканов для совещаний! ну чего ты во все дыры лезешь? блин понабирал зельц неадекватов....
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Так он же привык свой шнобель, сунуть во все дыры, за что уже и получал по своей бурятской харе, да видать мало, что так и не понял ни хрена.
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Вы хоть знаете,чем занимается укртрансбезопасность? И кокое она имеет отношение к "безпековым и охранным структурам". Или сделать высер и все? Изучайте вопрос перед поносом.
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и чем же она таким занимается и какое отношение имеет к богдану? ну давай уолись компетентный наш! главное в этом объяснении мне некомпетентному не забудь богдана.....
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шо компетентный сдулся? или впадлу ответить при чем богдан к этой самой безопасности?
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ОПа (колишня АПУ) наче ж призначена для забезпечення діяльності Голови держави.. Яким чином "завхоз" презедента робить державну політику? До того ж той "завхоз" незаконно призначений... Їй-Бо скоро цих турборежимних діджиталізаторів тре буде відстрілювать як худобу, що захворіла на свинячий грип чи ще якусь небезпечну недугу, щоб зараза не росповсюджувалась... Моє ІМХО саме таке.
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а Ноняк бесстрашный, есле на главное Украинское ХУ,,ЛО замахнулсяя
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дійсно, ноняк "безстрашне" ху@ло! а чому безстраше? кому воно потрібно, щоб його лякати!!
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ноняка не відстороняти, а судити потрібно! як і засірова (насрало) та багатьох інших! по ним в'язниця давно плаче!!! а богданка поки тільки термін ув'язнення набирає! своєю продажністю портянкі та лобіюванням інтересів бєні!!!
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"Я хренею вашей ботве пушнина!!!" "Завхоз" "рулит" назначениями ключевых должностей государства!!! Охренеть... Вернулись ко временам Распутина, когда государством "рулил" полубезумный развратник... Последствия помните?...
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«Глава ОП Богдан» - глава организованной преступности Богдан?!
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богдан це людиноподібна монголоморда мавпа!
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