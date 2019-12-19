 Колишній глава "Укртрансбезпеки" Ноняк судиться з главою ОП Богданом, оскаржуючи своє звільнення

Відповідне провадження відкрив Окружний адміністративний суд Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Серед вимог позову - визнати протиправними дії Андрія Богдана щодо ініціювання питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення Михайла Ноняка з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті та направлення відповідного листа прем'єр-міністру України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ноняк також просить суд встановити відсутність компетенції у керівника Офісу президента про ініціювання зазначених вище питань.

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"Суд прийняв до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін", - повідомили в ОАСК.

Раніше Ноняк вже подав у цей самий суд позов до Кабміну про скасування свого звільнення.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 18 липня повідомив про відсторонення Ноняка від обов'язків керівника Держслужби з питань безпеки на транспорті. 25 вересня уряд звільнив Ноняка з посади голови "Укртрансбезпеки".

Міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував, що після відставки Ноняка в "Укртрансбезпеки" змінять весь колектив. Мета таких заходів - боротьба з корупцією.

На початку грудня був представлений новий керівник "Укртрансбезпеки" Андрій Погорілий. Він обійняв цю посаду за результатами відкритого конкурсу.