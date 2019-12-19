EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  2653  43
Матеріали за темою:
Все про:армія (2644) ВР (5507) звання (65) НАТО (2197)

 Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт №2247 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців", яким передбачається приведення діючої системи військових звань Збройних сил України у відповідність зі стандартами НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт у першому читанні підтримали 267 народних депутатів.

Документ вносить зміни до статутів Збройних Сил України та адаптує їх під норми армій країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Зокрема, тепер зі списку звань Збройних Сил пропаде генерал-полковник і генерал армії України: першого називатимуть "генерал", друге зникне з переліку зовсім. Наступним після полковника у військовій ієрархії буде введено нове звання бригадного генерала, по старшинству після якого буде генерал-майор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закон про нову систему звань у ЗСУ: Загороднюк пояснив, що тепер зміниться в армії

У Військово-морських силах звання бригадного генерала відповідатиме чину командор-адмірала, також введеного законопроєктом №2247.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166401
 
   
 Топ коментарі
 
з економікою вже спробували - ні фуя не вийшло, тепер пробують з армією
 показати весь коментар
 
Вам дебілам не звання треба встановлювати по стандартах НАТО а вступати туди чим по швидше поки хуйло всю Україну не "проковтнув". А судячи по його останніх заявах він це готується зробити.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Интересно , что по этому поводу думают бойцы в окопах по колено в грязи ? Рада в первом чтении поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 7511
 показати весь коментар
 
 
те ж саме, що й всі водії, після указу ЗЕ про приведення всіх українських доріг до європейського рівня, до 1 листопада 2019 року
 показати весь коментар
 
 
Любой младший солдат мечтает стать старшим солдатом.
 показати весь коментар
 
Рада в первом чтении поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Как по мне - сначала экономика,потом армия.
 показати весь коментар
 
з економікою вже спробували - ні фуя не вийшло, тепер пробують з армією
 показати весь коментар
 
 
Та Зє і Грищенко вважають, що економка за часів Порошенка йшла вгору.
Но мєдлєнно.
 показати весь коментар
 
колличество гынералов к подъмам переворотом нияк низзя привязать?
 показати весь коментар
 
 
Поцікався У Генерала Кривоноса, Забродського, та й у того ж Муженка.
 показати весь коментар
 
 
До речі у 2014, при роблокування Лугансткого аеропорту штурмовою групою командував особисто Муженко (нікому більше командувати було, всі зассяли).
Дядько у 62 роки висадився з гелікоптера, і з повною викладкою на рівних з молодими десантниками здійснив марш-бросок на 5км.
Тож пузаті генерали це лише в твоїй уяві піддиванного ховрашка.
 показати весь коментар
 
 
в моїй уяві чітко розмежовуються бойові генерали всу і вилупки радянської армії,які доять бюджет збройних сил.
 показати весь коментар
 
І саме тому ти обрав президентом Коломойського, який призначив начгенштабу боягуза і зрадника Хосчака?
 показати весь коментар
 
 
найди хоч один мій висер чи за беню,чи за паскуду зелену...думай, що пишеш...
 показати весь коментар
 
Еще одна доза кокса и Жагун начнет вопить, что той группой командовал сам Парашенка. Сейчас услышу в ответ ватные вопли "Знающиелюдирассказали... имнетусмыслуврать... гуглитепалноиноформациии ... хахлы пачимувытакиеннидаверчивые... абыр абыр"
 показати весь коментар
 
Це факт, який дуже незручний для зє!білів, бо руйнує таку комфортну для них картинку світу, яку їм Г+Г та інші єврейські пропагандони намалвали.
 показати весь коментар
 
 
Почитай Калинчука, знайдеш. Дуже вже ви. євреї, керувати любите. Сам напружся.
 показати весь коментар
 
Ну вот, как я и предсказывал, услышал в ответ "Знающиелюдирассказали... имнетусмыслуврать... гуглитепалноиноформациии ... хахлы пачимувытакиеннидаверчивые... абыр абыр". Собственно, что еще можно услышать от %у"лопорошенковского говномета.
 показати весь коментар
 
Пять адмиралов на один кораблик не много? Кто тянет армию майоры выше то балласт .
 показати весь коментар
 
а шо нам порохнявая ботва расскажет про "красные линии"??)))))))))))))))))))) Рада в первом чтении поддержала законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 457
 показати весь коментар
 
 
Вам дебілам не звання треба встановлювати по стандартах НАТО а вступати туди чим по швидше поки ***** всю Україну не "проковтнув". А судячи по його останніх заявах він це готується зробити.
 показати весь коментар
 
 
мольфар местный думу думає...не наезжай.
 показати весь коментар
 
А окрім "титулів" більш нічим до НАТО тих хенералів прирівняти? Може фізо, чи (прости Боже) IQ? А чи не пора вже відмінити "пожиттєвий" статус генералів? У решти офіцерів є максимальний віковий ліміт, а генерали - поки від маразму не здохнуть. Я ні в якому разі не хочу образити бойових генералів, але їх у нас одиниці, а решта? Най служать до маразму чи альцгеймера (чи як воно там)?
 показати весь коментар
 
Нехай хтось із зебілів попросить головноуклоніста розв'язати таку задачку:
Генерал-майор з генерал-полковником розпили пляшку коньяку 5-річної витримки. Скільки зірок можна було побачити у кімнаті?
 показати весь коментар
 
что то я не понял о стандартах НАТО ! если слуги в этот евраатлантический союз не собираются!!! помните богдан говорил что надо будет по поводу НАТО всеукраинский референдум проводить и т.д. я думаю что эти слуги каломыйского нас быстрее в ТС ЕаЭС и в ШоС к путлеру затащат! они же об этом только и мечтают.... ну так зачем тогда этот цирк?
 показати весь коментар
 
 
Самое украинское звание - прапорщик, изничтожил... изверг! Отобрали у украинских военных стимул. Ведь стать прапорщиком - эта была мечта любого украинца . Прапорщик- это не звание, это образ жизни! Раньше, год отслужил и пошёл в школу прапорщиков, всё! Жизнь удалась! А теперь? А какой перспективе тут говорят? Легче отучиться на лейтенанта, чем стать, каким то там сержантом. Прапорщик, "кусок", на том и армия стояла. Я думаю, что прапорщики в ВСУ - были единственные, кто понимал, что происходит в армии.. Зе удалил из ВСУ становой хребет, и теперь организованное воровство перейдёт в бесконтрольный хапок... Ой, беда
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору