 Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про приведення військових звань ЗСУ до стандартів НАТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Законопроєкт у першому читанні підтримали 267 народних депутатів.
Документ вносить зміни до статутів Збройних Сил України та адаптує їх під норми армій країн-членів Північноатлантичного альянсу.
Зокрема, тепер зі списку звань Збройних Сил пропаде генерал-полковник і генерал армії України: першого називатимуть "генерал", друге зникне з переліку зовсім. Наступним після полковника у військовій ієрархії буде введено нове звання бригадного генерала, по старшинству після якого буде генерал-майор.
У Військово-морських силах звання бригадного генерала відповідатиме чину командор-адмірала, також введеного законопроєктом №2247.
Как по мне - сначала экономика,потом армия.
Но мєдлєнно.
Дядько у 62 роки висадився з гелікоптера, і з повною викладкою на рівних з молодими десантниками здійснив марш-бросок на 5км.
Тож пузаті генерали це лише в твоїй уяві піддиванного ховрашка.
Генерал-майор з генерал-полковником розпили пляшку коньяку 5-річної витримки. Скільки зірок можна було побачити у кімнаті?