 Україна продовжила угоду з Нідерландами у справі про катастрофу MH17

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на сайт ВР, відповідне рішення підтримали 324 нардепи.
Зокрема, нардепи проголосували за законопроєкт, який дозволить ратифікувати угоду (у формі обміну нотами) щодо катастрофи MH17 між Україною та Нідерландами. Таким чином, сторони продовжать дію Міжнародної місії захисту розслідування до 1 серпня 2020 року.
Цей закон сприятиме подальшому практичному залученню Нідерландів до розслідування причин авіаційної катастрофи рейса МН17.
Зазначимо, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин і наслідків авіаційної катастрофи, яка сталася на Донбасі 17 липня 2014 року.
наєобманулі:
«Судебное дело по уголовной ответственности за крушение рейса MH17 Malaysia Airlines, часть которого была официально передана в суд Гааги, начнется 9 марта 2020 в особо охраняемом судебном комплексе в аэропорту Схипхол.
Также слушания пройдут 23-27 марта 2020 года, 8 июня - 3 июля 2020 года, 31 августа - 13 ноября 2020 года, 1 февраля - 26 марта 2021 года. Источник: https://censor.net.ua/n3162718»
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html