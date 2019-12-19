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Все про:Беркут (307) суд (5678) злочини проти Майдану (54)

 Суд замінив екс-беркутівцю Марінченку утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт

Святошинський райсуд Києва відпустив екс-"беркутівця" Олександра Марінченка з-під варти, попри наявний ризик його втечі.

Про це повідомив прокурор у справі п’ятьох колишніх "беркутівців", обвинувачених у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року, Ігор Земсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, суд, змінивши Марінченку запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, аргументував своє рішення тим, що зменшено обсяг підозри, тобто, що сторона обвинувачення не здобула доказів про те, що Марінченко стріляв у потерпілих. Також суд констатував, що автомат Марінченка не зник і нині перебуває на обліку в поліції.

Земсков додав, що головним чином суд керувався тим, що не здобуто доказів провини Марінченка за статтею 258 Кримінального кодексу (терористичний акт). Разом з тим, як зазначив прокурор, в ухвалі суду зазначається, що ризик переховування Марінченка від слідства залишився.

Окрім того, як зазначають і адвокати потерпілих, і прокурори, наразі невирішеною є ще одна юридична колізія. З огляду на слова головуючого у справі судді Сергія Дячука про те, що вирок екс-"беркутівцям" суд виноситиме не менше року, не відомо, як і хто розглядатиме питання щодо подовження запобіжних заходів обвинувачуваним кожні два місяці, з огляду на те, що суд рік перебуватиме у нарадчій кімнаті.

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За словами адвоката потерпілих Євгенії Закревської, в українському судочинстві ще не було прецедентів, коли суд писав вирок понад два місяці, тобто понад максимальний термін, на який може бути обрано запобіжні заходи обвинувачуваним. Нагадаємо, що якщо суд не продовжує запобіжний захід обвинувачуваному або підозрюваному, то після закінчення терміну, на який був обраний запобіжний захід, він втрачає чинність, й особа стає вільною у пересуванні.

Марінченко - вже другий з п’ятьох обвинувачених у справі екс-"беркутівців", яким впродовж поточного року суд змінив запобіжний захід тримання під вартою на більш м’який. При цьому Сергію Тамтурі суд спочатку пом’якшив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, на згодом - на нічний.

Нагадуємо, Святошинський районний суд Києва розглядає справу проти екс-"беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Марінченка, Тамтури й Олега Янішевського, яких обвинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року. Цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166398
 
 
 Топ коментарі
 
Арахамия зовет сторонников Зеленского выйти на улицы в защиту обиженного преЗЕдента👏😂
Арахамия - феерический долбодятел. Это как бы уже и не новость, и не обсуждается. Ибо факт. Предатель и долбодятел.
Арахамия зовет сторонников Зеленского выйти на улицы в защиту обиженного преЗЕдента
Какой-то идиот в окружении Зеленского (вряд ли сам Бубочка) поставил дятла рулить фракцией. И Арахамия всеми своими силами топит президентский рейтинг регулярными скандалами, утечками и коррупцией в стане "слуг урода".
На этот раз Арахамия Суд заменил экс-беркутовцу Маринченко содержание под стражей на круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 594 призвал сторонников Владимира Александровича выйти на улицы и поддержать позицию Зеленского по продаже земли, дабы продемонстрировать неверным настоящую мощь пропрезидентских сил.
Честно? Очень хочется, чтобы вышли. Пора уже, пора…😎😂
Где-то мы это уже видели. Давайте, пацаны, завозите в Киев криворожский Антиймадан. И тогда последняя точка в этой пьесе будет поставлена.
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подзвони партнову і трубі, якщо маєш якісь факти, бо їм вже в голову ніяка маячня не приходить Суд заменил экс-беркутовцу Маринченко содержание под стражей на круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 4854
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Арахамия зовет сторонников Зеленского выйти на улицы в защиту обиженного преЗЕдента👏😂
Арахамия - феерический долбодятел. Это как бы уже и не новость, и не обсуждается. Ибо факт. Предатель и долбодятел.
Арахамия зовет сторонников Зеленского выйти на улицы в защиту обиженного преЗЕдента
Какой-то идиот в окружении Зеленского (вряд ли сам Бубочка) поставил дятла рулить фракцией. И Арахамия всеми своими силами топит президентский рейтинг регулярными скандалами, утечками и коррупцией в стане "слуг урода".
На этот раз Арахамия Суд заменил экс-беркутовцу Маринченко содержание под стражей на круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 594 призвал сторонников Владимира Александровича выйти на улицы и поддержать позицию Зеленского по продаже земли, дабы продемонстрировать неверным настоящую мощь пропрезидентских сил.
Честно? Очень хочется, чтобы вышли. Пора уже, пора…😎😂
Где-то мы это уже видели. Давайте, пацаны, завозите в Киев криворожский Антиймадан. И тогда последняя точка в этой пьесе будет поставлена.
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За продажу землі не виходитиму......
А от якщо потрібно буде виявити підтримку в питанні арешту бариги і підбарижників - піду обов'язково.
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подзвони партнову і трубі, якщо маєш якісь факти, бо їм вже в голову ніяка маячня не приходить Суд заменил экс-беркутовцу Маринченко содержание под стражей на круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 4854
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для этого нужны судебные решения.. например - Лондонского суда, или суда в Делавере
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.

а так - зебилов УЖЕ позвали на корпоратив - обещали блины с лопат и оливье в карман:D

Суд заменил экс-беркутовцу Маринченко содержание под стражей на круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 2290
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Тож бо., яке файне місце і РПЦхрам поряд))
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Так Г+Г настроює на позитив Зе виборців
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Скоро всех отпустят а активистов посадят. Портнов ведь об этом писал когда вернулся в страну...
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Все вірно.
Пора вже арештовувати справжніх вбивць та їхніх замовників.
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шото непонятно...кому мыдаль вручать первому?рыгосуду чы беркутне?
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...мабудь ця тварюка мусорська теж зебілоід...клоуну зараз такі паскуди потрібні...
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Свой человек. Это не патриотов преследовать.
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потом бубочка настругает диссертацию -"истоки антисемитизма на отдельно взятой территории".
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Вы имеете в виду дисСЕРтацию?Меня гложут смутные сомнения...В баночку смог, а тут ...
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сомнения это нормально....сомнения меняют вылупков у руля...
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феєричний кацап євгєній смірнов, ну дуже смішне фото..... тільки одне питання - на фуя зєлі така велика клітка?
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быдло соевое для того чтобы в эту клетку вместилось много порохосвиней
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Только посадка Пороха как раз и является пределом мечтаний для быдла.
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дятел а кто такой порох?Это мразь которая во время котлов платила десятки миллиогов налогов в бюджет рф да выводила бабло в офшоры!Пэця эще долго сможет содержать армию ботов за наварованные у государства деньги.
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свыню на убой готовят
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Як відпустили??? В нього ж борода є! Хоча... Він же не волонтерив і на "передку" не був... Тоді все сходиться
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убийц выпускают, воинов сажают.....докерувались зеленые шмаркли
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Твари, специально сделали, чтоб мог спокойно дрыснуть за бугор.
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Він сидить вже 5 років! Генпридурок 3-го тисячоліття та його нікчемні жополизи не змогли надати доказів вини! То може йому пожиттєво сидіти, поки ряботряпка щось знайде?!
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