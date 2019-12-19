EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  6408  34
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5507) депутат (971)

 День святого Миколая, "Потураєв - п#дор" і "коли ти фізично зможеш бути в салоні", - з листування нардепів 19 грудня. ФОТОрепортаж

У робочий день 19 грудня народні депутати ухвалювали закони про "злодіїв у законі" і видобутку бурштину, листувалися і займалися особистими справами.

День роботи ВР 19 грудня. Верховна Рада в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 01

Депутатське звернення

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 02

Вадим Новинський з колегою

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 03

Опальний Богдан Яременко

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 04

Нарада в президії ВР

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 05

Замислений спікер Разумков

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 06

Подарунки депутатам від святого Миколая


День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 07
День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 08

"Коли ти фізично зможеш бути в салоні" - листування нардепа Олександра Кабанова з "СН"

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 09

У звязку із прийняттям вчора Верховною Радою Кошторису Верховної ради на 2019 рук, прохання сьогодні написати заяву на імя Першого заступника керівника Апарату керуючого справами Боднара ПО, з проханням здійснити виплати коштів на компенсацію транспортних витрат та витрат на житло.


День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 10

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 11

Давид Арахамія і Святослав Вакарчук


День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 12

Сектор фракції СН

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 13
День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 14

"Потураєв - п#дор" - переписка нардепа Сергія Шахова


День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 15

Конфіденційне спілкування нардепів

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 16

Глава "енергетичного" комітету ВР Андрій Герус

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 17
День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 18

"Теж сайдьот" - переписка нардепа Марченка

День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 19

Вадим Рабинович і Юлія Тимошенко


День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 20
День святого Миколая, Потураєв - п#дор і коли ти фізично зможеш бути в салоні, - з листування нардепів 19 грудня 21

За трибуною - Андрій Герус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166397
 
 
 Топ коментарі
 
Потураєв косить під радикального патріота. А насправді він дійсно - пітор продажний. Зневага.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Потураєв косить під радикального патріота. А насправді він дійсно - пітор продажний. Зневага.
 показати весь коментар
 
 
Радикальний патріот з прізвищем Потураєв? 😁 Та він буде потурати всім і вся і в усьому.
 показати весь коментар
 
В принципі да, він навіть закликав москалів розвішати по кордону.
 показати весь коментар
 
Такое чувство гляда на него что не продажный а самый что ни наесть натуральный
 показати весь коментар
 
Потураев - п"дар.. А кто там не п"дар? Там же селекция.
 показати весь коментар
 
 
Рабинович только с поля. В чём сапал, в том и пришёл
 показати весь коментар
 
 
Так он не только Зеленый , еще и Голубой?
 показати весь коментар
 
 
герус, справь косой глаз, а то прямь микитка придурошная
 показати весь коментар
 
Колись і на місці Московії болота були. А потім там ви завелись і тепер сюди лізете.
 показати весь коментар
 
 
А відшкодування депутатам-то в першу чергу, бо гроші закінчуються. А якісь медики в якомусь Дрогобичі можуть ще три місяці без зарплати сидіти. Тільки на думку приходить, що голодний хірург може вирізати крім хворої нирки і здорову печінку, щоб з голоду не померти.
 показати весь коментар
 
 
"Когда ты физически сможеш быть в салоне" - переписка нардепа Александра Кабанова из "СН" Источник: https://censor.net.ua/n3166397

І що ж він так поспішає взяти автівку в кредит?
Щось знає?
 показати весь коментар
 
 
Сквозное шифрование на практике! Сквозит по полной!
 показати весь коментар
 
должность то надо обмыть.да и первая зарплата подоспела
 показати весь коментар
 
я просто рядом постою, в надежде испортить тебе вечер, Петя!
 показати весь коментар
 
 
То то к ней сегодня вадик-гадик в спортивной курточке причалил с сурово-озабоченым взглядом----морда провокаторская!
 показати весь коментар
 
 
Чё не так? Кива, как и положено старшему менеджеру, продвигает и пиарит возглавляемую им Территорию сумрачного релакса - пространство за колоннами сессионного зала Рады. Надо ж бороться за клиента - расширять круг платёжеспособных любителей невинных расслабонов: погонять «лысого», задуть забористого коксу, ширнуться, бухнуть, пыхнуть, накатить перорально, поконнектиться с подонками, поперекидываться месагами с лахудрами, да мало ли ещё?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору