 День святого Миколая, "Потураєв - п#дор" і "коли ти фізично зможеш бути в салоні", - з листування нардепів 19 грудня. ФОТОрепортаж

День роботи ВР 19 грудня. Верховна Рада в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ
Депутатське звернення
Вадим Новинський з колегою
Опальний Богдан Яременко
Нарада в президії ВР
Замислений спікер Разумков
Подарунки депутатам від святого Миколая
"Коли ти фізично зможеш бути в салоні" - листування нардепа Олександра Кабанова з "СН"
У звязку із прийняттям вчора Верховною Радою Кошторису Верховної ради на 2019 рук, прохання сьогодні написати заяву на імя Першого заступника керівника Апарату керуючого справами Боднара ПО, з проханням здійснити виплати коштів на компенсацію транспортних витрат та витрат на житло.
Давид Арахамія і Святослав Вакарчук
Сектор фракції СН
"Потураєв - п#дор" - переписка нардепа Сергія Шахова
Конфіденційне спілкування нардепів
Глава "енергетичного" комітету ВР Андрій Герус
"Теж сайдьот" - переписка нардепа Марченка
Вадим Рабинович і Юлія Тимошенко
За трибуною - Андрій Герус
І що ж він так поспішає взяти автівку в кредит?
Щось знає?
Негодяи
Мародер
ОпАнальный Богдан Яременко