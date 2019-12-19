 Рада ухвалила закон про кнопкодавство

За проголосували 261 народний депутат, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Проєктом закону пропонується встановити кримінальну відповідальність за вчинення народним депутатом України будь-яким способом голосування на засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння каратиметься штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - сказано в пояснювальній записці.
При цьому передбачено, що відеофіксацію голосування народних депутатів здійснює Апарат Верховної Ради.
"У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює наявність відповідного народного депутата в залі засідань Верховної Ради, а в разі його відсутності повідомляє Верховну Раду про виявлений факт порушення вимог щодо особистого голосування і доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування за пропозицією, яка ставилася на голосування останньою. Після проведення повторного голосування головуючий надає доручення Апарату Верховної Ради невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення народним депутатом", - сказано в тексті законопроєкту.
Таке повідомлення разом із протоколом, стенограмою пленарного засідання і його відеозаписом надається голові Верховної Ради для направлення до Державного бюро розслідувань.
Фіксувати кнопкодавства також мають право акредитовані у Верховній Раді журналісти. Журналіст має право подати заяву до Апарату Верховної Ради про виявлений факт разом із відповідними матеріалами фотозйомки чи відеозапису.
Розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органи Державного бюро розслідувань.
Вы думаете, что это не очень большая сумма даже для них?Сейчас 1 НДМГ это 961 грн, согласно гуглу.
Необлагаемый минимум НМДГ, идентичный налоговой социальной льготе, составляет 50% от месячного прожиточного минимума трудоспособных лиц. В начале 2019 г. прожиточный минимум для трудоспособных лиц равен 1921 грн. - соответственно, налоговая социальная льгота для граждан Украины составляет 961 грн.29 июн. 2019 г.
и не надо было бы что-то мудрить...но..кому-то не выгодно...кому????
а интернет...так точно отключать или ограничивать (как для школьников))))
Справа Громад @SpravaHromad 2 ч.2 часа назад
Нардепи від ОПЗЖ вигадали "пристрій" для кнопкодавства. Ось ви всі сварите ОПЗЖ. А у них такі талановиті нардепи!
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Когда в бюджете дыра величиной в рот Лены Бондаренко;
Когда в парламенте стадо диких абізян;
Когда с одной стороны *****, с другой благодарный нарід с платежками за коммуналку и ценой на картоплю, а к жопе пристроился и ерзает один беспокойный олигарх;
Когда у балалаек покупают электроэнергию, аж шуба заворачивается;
Когда рейтинг начинает подвисать так, что его надо приподнять;
Когда даже the папа пи#дит странное.
Тогда надо срочно расследовать продажных блогеров Порошенко, звеня бабинцами.
Дуже помічне. Но это не точно.»
Шоу для народа..
А Вася, заменил на складе Витю, а начальник узнал, и это карается вышвырыванием двоих друзей на мороз.
А депутатам - посмеяться. Я таких "службовцев" видеть бы хотел.... ну, там где молчат, а потом чтобы были пулеметчики, и так два раза.
А вот возможно после этого мы будем иметь реальных "слуг народа"(к "партии" это не относится, ибо смешно... хотя... ну да, смешно реально)
По-перше, це неприємно.
По-друге, Порох був повинен до вас особисто прийти і принести дихлофос?
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