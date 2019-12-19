 Рада ухвалила закон про кнопкодавство

За проголосували 261 народний депутат, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Проєктом закону пропонується встановити кримінальну відповідальність за вчинення народним депутатом України будь-яким способом голосування на засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння каратиметься штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - сказано в пояснювальній записці.

При цьому передбачено, що відеофіксацію голосування народних депутатів здійснює Апарат Верховної Ради.

"У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює наявність відповідного народного депутата в залі засідань Верховної Ради, а в разі його відсутності повідомляє Верховну Раду про виявлений факт порушення вимог щодо особистого голосування і доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування за пропозицією, яка ставилася на голосування останньою. Після проведення повторного голосування головуючий надає доручення Апарату Верховної Ради невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення народним депутатом", - сказано в тексті законопроєкту.

Таке повідомлення разом із протоколом, стенограмою пленарного засідання і його відеозаписом надається голові Верховної Ради для направлення до Державного бюро розслідувань.

Фіксувати кнопкодавства також мають право акредитовані у Верховній Раді журналісти. Журналіст має право подати заяву до Апарату Верховної Ради про виявлений факт разом із відповідними матеріалами фотозйомки чи відеозапису.

Розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органи Державного бюро розслідувань.