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Все про:ВР (5507) закон (800) законопроект (887) кнопкодавство (44)

 Рада ухвалила закон про кнопкодавство

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".

За проголосували 261 народний депутат, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Проєктом закону пропонується встановити кримінальну відповідальність за вчинення народним депутатом України будь-яким способом голосування на засіданні Верховної Ради України замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння каратиметься штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - сказано в пояснювальній записці.

При цьому передбачено, що відеофіксацію голосування народних депутатів здійснює Апарат Верховної Ради.

"У разі виявлення на пленарному засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні встановлює наявність відповідного народного депутата в залі засідань Верховної Ради, а в разі його відсутності повідомляє Верховну Раду про виявлений факт порушення вимог щодо особистого голосування і доручає Лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засіданні і проводить повторне голосування за пропозицією, яка ставилася на голосування останньою. Після проведення повторного голосування головуючий надає доручення Апарату Верховної Ради невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення народним депутатом", - сказано в тексті законопроєкту.

Таке повідомлення разом із протоколом, стенограмою пленарного засідання і його відеозаписом надається голові Верховної Ради для направлення до Державного бюро розслідувань.

Фіксувати кнопкодавства також мають право акредитовані у Верховній Раді журналісти. Журналіст має право подати заяву до Апарату Верховної Ради про виявлений факт разом із відповідними матеріалами фотозйомки чи відеозапису.

Розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органи Державного бюро розслідувань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166393
 
   
 Топ коментарі
 
Сумма штрафа неплохая. Ну-ка, кого журналисты вычислят первым
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та ну на...смишно Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 7290.эти тоже галасавали?

Справа Громад‏ @SpravaHromad 2 ч.2 часа назад

Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 777 Нардепи від ОПЗЖ вигадали "пристрій" для кнопкодавства. Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 777 Ось ви всі сварите ОПЗЖ. А у них такі талановиті нардепи!

Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 6457
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Сумма штрафа неплохая. Ну-ка, кого журналисты вычислят первым
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и не вернуть отрезанное, чтобы гарантированно не кнопкодавили. Каждому депутату-оставить по 1 пальцу Рада ухвалила закон про кнопкодавство - Цензор.НЕТ 2062
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Каждый раз отрезать тот палец которым кнопкодавил. Если будет носом нажимать- нос и отрезать.
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Напомнило старый анекдот про цыгана, который хотел собаке купировать хвост. Но человек был сердобольный, и решил не резать всё и сразу, отчекрыживал в день по кусочку Рада ухвалила закон про кнопкодавство - Цензор.НЕТ 5015
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Да наплевать им на такие штрафы. Выгонять нужно из Рады кнопкодавов и тех кто с проститутками беседует вместо работы за бюджетные деньги. Рептилоиды.
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Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан", - говорится в пояснительной записке. Источник: https://censor.net.ua/n3166393

Вы думаете, что это не очень большая сумма даже для них?Сейчас 1 НДМГ это 961 грн, согласно гуглу.
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Учитывая, что они получают зарплаты ни одну тысячу долларов, плюс олигархи им в конвертах дают по 10 тыс долларов ежемесячно, то этот штраф для них тьфу.
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Если они и правда столько получают, то чего скиглят, мол мало, не хватает и так далее?Недавно даже министры вон плакались, дескать не хватает и хоть ты тресни. Тут что-то не так Рада ухвалила закон про кнопкодавство - Цензор.НЕТ 8158
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Брешут и очки втирают, чтоб народ не верил, что у олигархов берут.)
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Я, конечно, готов поверить, что вчерашний свадебный фотограф готов взять любую сумму, но зачем она тем, кто и без того не бедствует?
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Да и не будет хватать, а почему, да по тому, что чем больше есть, тем ещё больше хочется.
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Ойойой. При їхніх зарплатах та плюс конверти...
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461тысячная нулёвка-шоколадка переживает за зарплаты депутатов?Это слишком смешно, чтобы комментировать.
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Мне за правильное голосование дают ,к примеру $10 тыс или 240 тыс грн. Максимальный штраф ,который я получу 5000×17=85 тыс грн. Как вы думаеие,в чью пользу складывается математика?
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А почему 17?Разве не 961?

Необлагаемый минимум НМДГ, идентичный налоговой социальной льготе, составляет 50% от месячного прожиточного минимума трудоспособных лиц. В начале 2019 г. прожиточный минимум для трудоспособных лиц равен 1921 грн. - соответственно, налоговая социальная льгота для граждан Украины составляет 961 грн.29 июн. 2019 г.
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кнопкодавы накнопкодавили закон о кнопкодавстве
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Надо отключить кнопки , на входе выдавать три вида карточек - "за" , "против" , воздержался" . Вид карточек менять каждый день . Да , и интернет отключить , пусть работают .
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так самое смешное что там простаивает лет 5 (еще яйценюк тестировал) система "Рада " номер какой-то, где голосование сенсорное только по отпечатку (как в банке) приложил свой пальчик - сработало... приложил кто-то другой - загудело на весь зал....
и не надо было бы что-то мудрить...но..кому-то не выгодно...кому????
а интернет...так точно отключать или ограничивать (как для школьников))))
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Они наши избранники . Они так думают .
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та ну на...смишно Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 7290.эти тоже галасавали?

Справа Громад‏ @SpravaHromad 2 ч.2 часа назад

Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 777 Нардепи від ОПЗЖ вигадали "пристрій" для кнопкодавства. Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 777 Ось ви всі сварите ОПЗЖ. А у них такі талановиті нардепи!

Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 6457
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А для чого вони козирьки над моніторчиками поробили? Як у банкоматів? Рада ухвалила закон про кнопкодавство - Цензор.НЕТ 9106
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написано "любьім способом", так что книжньій тоже способ, раз привел к положительному результату, т.е. нажатию кнопки.
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ну хоть что то путное наконец приняли....
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Нифига. Ты ж из этих, ты просто обязан всех оповестить об очередной зраде!
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начало положено! Что же так поздно, Володя, аж на 8-м месяце???
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видимо поняли что соц. исследования от группы "Рейтинг" туфта полная и надо что то делать
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Платить им просто будут теперь с учетом суммы штрафа. Пальцы рубать им надо.
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Ну Петя за 5 лет ничего не сделал, только территории сдал и гривну обвалил.Тут хоть что-то
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Рада начала работать, считайте в начале сентября - сейчас - декабрь - итого 3,5 месяца.
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Когда космические корабли бороздят просторы Вселенной , в Раде не могут придумать , как технически исключить кнопкодавство .
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А тепер потрібно внести закон про рукоблудство, переписку з повіями та обпльовування фекаліями під час засідань мандатованих!
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То треба було приймати ще при овочі і мародері. Тепер потрібно ще ввести відповідальність за голосування за попередньою змовою. Бо у деяких діпутан питають, що саме вони проголосували, а ті навіть не знають - так їм сказали на фракції. І заодно Закон про відкликання депутатів прийняти.
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Побольше картинок, и у Зе будет и дальше рейтинг расти.
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Мандат депутата забирать надо, только это остановит их от кнопкодавства.
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«Олена Монова
37 mins ·
Когда в бюджете дыра величиной в рот Лены Бондаренко;

Когда в парламенте стадо диких абізян;
Когда с одной стороны *****, с другой благодарный нарід с платежками за коммуналку и ценой на картоплю, а к жопе пристроился и ерзает один беспокойный олигарх;
Когда у балалаек покупают электроэнергию, аж шуба заворачивается;
Когда рейтинг начинает подвисать так, что его надо приподнять;
Когда даже the папа пи#дит странное.
Тогда надо срочно расследовать продажных блогеров Порошенко, звеня бабинцами.
Дуже помічне. Но это не точно.»
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Так овоч і мародер це ж сіамські брати рігоанали...
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Так це всі крім ботоферми знають. Але зараз не краще. Той же чечетов з відмашкою. Не читали, не розуміють проте голосують.
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Рада приняла закон о кнопкодавстве

Шоу для народа..
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Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан", - говорится в пояснительной записке. Источник: https://censor.net.ua/n3166393\\\\\\\\

А Вася, заменил на складе Витю, а начальник узнал, и это карается вышвырыванием двоих друзей на мороз.
А депутатам - посмеяться. Я таких "службовцев" видеть бы хотел.... ну, там где молчат, а потом чтобы были пулеметчики, и так два раза.
А вот возможно после этого мы будем иметь реальных "слуг народа"(к "партии" это не относится, ибо смешно... хотя... ну да, смешно реально)
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При Порошенко такого не было, давили всеми пальцами и даже палкой.
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Ну навіщо нам усім знати, як ви вдома боролися з тарганами та плюсквою?
По-перше, це неприємно.
По-друге, Порох був повинен до вас особисто прийти і принести дихлофос?
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Рада приняла закон о кнопкодавстве . Как это было . .
Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 5827 .
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як що з кнопкодавами так важко боротися, то уявляю скільки часу треба до боротьби з кумами і сватами Рада приняла закон о кнопкодавстве - Цензор.НЕТ 2149
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а що песики? під час голосування в бухветі отоварювались?!
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Т.е. ПЕСы и ОПЗЖ не дали ни одного голоса ЗА
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Кримінальна відповідальність передбачає відсидку,адміністративна - штраф...Буває накладка,звичайно,але чому не назвати відповідальність за кнопкодавство адміністративною,як за порушення ПДР,наприклад...Та тому що все це бутафорія і голімий піар...
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А вообще, если есть возможность, нужно уезжать из этого болота. В Украине ещё много лет будет бардак, хаос и нищета. Страна в которой законы пишут Кива и Королевская, обречена.
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