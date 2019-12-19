 Зеленський підписав закон про доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, узятих під варту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста побачення з особами, взятими під варту, надається адміністрацією місця попереднього ув'язнення безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості у випадках і на умовах Женевської конвенції 1949 року "Про захист жертв війни", - йдеться в повідомленні.

Так, побачення із затриманими представникам МКЧХ надаються у вільний від виконання слідчих дій і проведення судових засідань час.

Закон набирає сили з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Нагадуємо, 12 грудня Рада схвалила законопроєкт, що відкриває безперешкодний доступ представників Міжнародного комітету Червоного хреста до взятих під варту. "За" проголосували 335 народних депутатів.

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