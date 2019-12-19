 Від початку доби 19 грудня ворог порушив перемир'я 1 раз. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч із населеним пунктом Троїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Внаслідок ворожих обстрілів, сьогодні, 19 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".