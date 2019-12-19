 Від початку доби 19 грудня ворог порушив перемир'я 1 раз. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч із населеним пунктом Троїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Внаслідок ворожих обстрілів, сьогодні, 19 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".
тихої ночки, синочки
(косоокого ворога.... та далекоглядного побратима)
Что отвоевали наши ВСУ за правления ЗЕ?Да только сдали то за что пролито море кровьи наших солдат.