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 Від початку доби 19 грудня ворог порушив перемир'я 1 раз. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч із населеним пунктом Троїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Внаслідок ворожих обстрілів, сьогодні, 19 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166387
 
 
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С начала суток 19 декабря враг нарушил перемирие 1 раз. Потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2177

тихої ночки, синочки
(косоокого ворога.... та далекоглядного побратима)
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Резать кацапских оккупантов,как свиней вонючих,вот что должны мы с Вами делать ,чтобы спасти нашу Любимую ,Родную УКРАИНУ !!!
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А чем ответили ВСУ?Уничтожил ЗЕ,ой ротировал тех кто давал адекватный ответ на тех кто ему удобный и рабски верен не взирая на гибель их сослуживцев,язык не поворачивается ПОБРАТИМОВ.Вот и гибнут как бараны ни за что.
Что отвоевали наши ВСУ за правления ЗЕ?Да только сдали то за что пролито море кровьи наших солдат.
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ти дурень....більше не пиши до мене
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