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Все про:житло (193) Міноборони (2965) військовослужбовці (2605)

 Україна відмовиться від практики роздачі квартир військовослужбовцям, - Міноборони

У черзі на отримання житла перебуває понад 47 тисяч військових. Для того, щоб вирішити це питання, всі процеси переведуть в електронну форму, а замість роздачі квартир введуть депозитно-монетарну програму.

Про це розповів на пресконференції заступник міністра оборони Олексій Марцинюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Марцинюка, забезпечення житлом є одним із найкритичніших напрямків і в оборонному відомстві відповідально беруться за цю справу.

"Підходимо комплексно. Працюємо як з попитом, так і пропозицією. Що мається на увазі? Є черга більше 47 тисяч на постійне житло. Є службове житло, службові комісії... Все відбувається непрозоро, неефективно, величезна кількість корупції. Отже, в першу чергу ми переводимо в облік усе житло і процеси видачі житла в електронну централізовану форму", - сказав він.

Чиновник зауважив, що це також стосується компенсацій за піднайом житла.

"Для нових військовослужбовців ми відмовлятимемося поступово від роздачі квартир, тому що ця практика, яка дуже несправедлива і неефективна, і з пострадянських країн вона залишилась тільки в Україні, - вона, скажімо так, не працює. Натомість ми будемо переходити на депозитно-монетарну програму", - зазначив заступник міністра.

Він наголосив, що "цей перехід дозволить нарешті позитивно вирішити питання квартирної черги протягом найближчих років".

Окрім того, вже почав формуватися єдиний земельно-об'єктний банк Міноборони, який буде направлений на будівництво житла.

Також розглядатиметься концепція державно-приватного партнерства для незавершених об'єктів будівництва, для довгобудів.

Марцинюк додав, що за рахунок житлового фонду закриватиметься квартирна черга і формуватиметься фонд штатного посадового житла, де військовослужбовці перебуватимуть впродовж служби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166384
 
 
 Топ коментарі
 
Господа военные, а помните, как при мародере и барыге к новому году платили оздоровительные и на покращення материального стану? И повышали оклад? Вот кому это мешало? Накуя было трогать, если работало? Зато зробили разом.
(C)
@Sir_T_Lawrence
Украина откажется от практики раздачи квартир военнослужащим, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5847
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ти з окопа зебіл видно строчиш
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Может некоторые оставались в армии только из-за квартирной перспективы.
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Будуть роздавать депутатам? Украина откажется от практики раздачи квартир военнослужащим, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4752
Може вони ще й від практички видачі зброї відмовляться?
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Савок до сих пор рулит, может ещё где-то памятник какой остался.
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В Украине возникли серьезные проблемы с финансами. Наличие проблем с наполнением бюджета признали и в Кабмине.
Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить Госказначейству финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета (зарплаты, пенсии). Запрещено принимать любые казначейские документы. По информации источника, причина такого решения - "дырка" в бюджете 70 миллиардов гривен.
Гончарук среди причин сложившейся ситуации назывпет укрепление гривни, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на 2019 год.
Также принято решение о внеплановом заимствовании до конца года 10 млрд гривеь в бюджет.(с)

Держитесь там, денех нет...
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Від цієї практики та пережитку совка, потрібно було відмовитися ще років 15 назад. Бо не може бути такого, що хтось горбатиться все життя щоб купити невелику квартиру, а комусь за якісь такі заслуги, а бачачи наші реалії, то абсолютно зрозуміло, що заслуг не має, а тільки злодійство дають безкоштовно житло та ще й з площами що не відповідають здоровому глузду. І єдиним житлом безкоштовним мало б бути тільки надана камера з загратованими вікнами. А в нас ще є касти, яким чомусь має бути надана безкоштовна квартира. І цим злодії у владі користуються безбожно. Так не має бути. За що давали квартири судям, прокурорам, сбушникам, якщо повністю зруйнований державний устрій за їх безпосередньої участі!
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Сначала откажитесь от практики раздачи квартир работникам СБУ.
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Сразу всем - и сбушникам, и прокурорским, и судьям и тд - всем нужно прекратить раздачу квартир.
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Первому заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, адмиралу Игорю Кабаненко жилищная комиссия гарнизона города Киева выделила квартиру в элитном доме в центре столицы,это уже пятая квартира, которую один из самых влиятельных людей в Минобороны получает за госсчет. Три - в Крыму. Первые две - адмирал подарил дочерям. Третью, по документам, он вернул государству, но там живет его родственник.
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Похоже, что Зе и его команда ещё быстрее бюджет растринькали, чем шоколадные.
Гончарук сказал, что денег нет вообще, все программы кап. строительства свернуты.
Если ещё и ВСУ квартирами не обеспечить, будет вообще полный триндец!
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Єдина форми оплати праці має бути в монетарній формі. Платіть гідну зарплату якої має військовому вистачати на придбання житла, а не встроюйте вояків в квартирну чергу. Іншими словами, не перетворюйте військових на квартиро-залежних холуїв начальства! Як бачите, у жидівської влади завжди жидівсько-кібуцні методи і одне тупе бадання - розподіляти суспільне багатство і через перерозподіл тримати за горло військовослужбовців. То ж не дивуйтесь коли "Беркут" або якась "Альфа" буде Вас вбивати лише тому що стоїть в квартирній черзі... Україна відмовиться від практики роздачі квартир військовослужбовцям, - Міноборони - Цензор.НЕТ 11
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В армии должен быть свои строительные войска. Контрактные, конечно. Которые строят, в т. ч. и жилье для военных вместе с военными городками. И на время службы предоставлять его бесплатно, только за коммунальные. Допустим, старшим офицерам - коттеджи, младшим - многокомнатные квартиры, сержантам - однокомнатные, рядовым - комнаты в общаге. И предоставлять по выходу на пенсию целевую помощь на приобретение жилья, за каждый год службы.
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Одна вода!!!! Що значать ці ваші розумні і нікому не зрозумілі слова??? Зараз із 47 тис в/сл та частина що служить повинна мучатися, тому що з боку держави умови контракту не виконуються!!!! Де справедливість!??!! Де наше житло!?? Де наша земля??? Чому для застройщиків і олігархів є місця для застройки та бізнесу, а для військових немає навіть 1 кв. м.!!?????
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в США все военные живут в военных городках - по всему миру
количество квартир и кубриков соответствует численности личного состава
собственного жилья военные не имеют, однако накануне окончания службы ( определённое количество лет) получают от государства бесплатный кредит на покупку апартаментов/строительство коттеджа в избранном ими месте на всей территории страны
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предприятия строили жильё своим рабочим /совок/
теперь хозяева строят виллы по миру
яхты за$ 120 млн.сколько можно квартир построить
причём 10% отдавалось жилья в горисполком
плохо это или хорошо?
а награбить 30 миллиардов 3 бросить как собаке кость
и все дружно кричат. слава благодетелю
это пропогандируется на всех ТВ каналах
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Пусть генералы вернут "лишние" квартиры, которые они прихватизировали.
И почему только военные.... Есть еще судьи, прокуроры....
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