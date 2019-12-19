 Україна відмовиться від практики роздачі квартир військовослужбовцям, - Міноборони

Про це розповів на пресконференції заступник міністра оборони Олексій Марцинюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Марцинюка, забезпечення житлом є одним із найкритичніших напрямків і в оборонному відомстві відповідально беруться за цю справу.

"Підходимо комплексно. Працюємо як з попитом, так і пропозицією. Що мається на увазі? Є черга більше 47 тисяч на постійне житло. Є службове житло, службові комісії... Все відбувається непрозоро, неефективно, величезна кількість корупції. Отже, в першу чергу ми переводимо в облік усе житло і процеси видачі житла в електронну централізовану форму", - сказав він.

Чиновник зауважив, що це також стосується компенсацій за піднайом житла.

"Для нових військовослужбовців ми відмовлятимемося поступово від роздачі квартир, тому що ця практика, яка дуже несправедлива і неефективна, і з пострадянських країн вона залишилась тільки в Україні, - вона, скажімо так, не працює. Натомість ми будемо переходити на депозитно-монетарну програму", - зазначив заступник міністра.

Він наголосив, що "цей перехід дозволить нарешті позитивно вирішити питання квартирної черги протягом найближчих років".

Окрім того, вже почав формуватися єдиний земельно-об'єктний банк Міноборони, який буде направлений на будівництво житла.

Також розглядатиметься концепція державно-приватного партнерства для незавершених об'єктів будівництва, для довгобудів.

Марцинюк додав, що за рахунок житлового фонду закриватиметься квартирна черга і формуватиметься фонд штатного посадового житла, де військовослужбовці перебуватимуть впродовж служби.



