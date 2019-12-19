 Україна відмовиться від практики роздачі квартир військовослужбовцям, - Міноборони

Про це розповів на пресконференції заступник міністра оборони Олексій Марцинюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами Марцинюка, забезпечення житлом є одним із найкритичніших напрямків і в оборонному відомстві відповідально беруться за цю справу.
"Підходимо комплексно. Працюємо як з попитом, так і пропозицією. Що мається на увазі? Є черга більше 47 тисяч на постійне житло. Є службове житло, службові комісії... Все відбувається непрозоро, неефективно, величезна кількість корупції. Отже, в першу чергу ми переводимо в облік усе житло і процеси видачі житла в електронну централізовану форму", - сказав він.
Чиновник зауважив, що це також стосується компенсацій за піднайом житла.
"Для нових військовослужбовців ми відмовлятимемося поступово від роздачі квартир, тому що ця практика, яка дуже несправедлива і неефективна, і з пострадянських країн вона залишилась тільки в Україні, - вона, скажімо так, не працює. Натомість ми будемо переходити на депозитно-монетарну програму", - зазначив заступник міністра.
Він наголосив, що "цей перехід дозволить нарешті позитивно вирішити питання квартирної черги протягом найближчих років".
Окрім того, вже почав формуватися єдиний земельно-об'єктний банк Міноборони, який буде направлений на будівництво житла.
Також розглядатиметься концепція державно-приватного партнерства для незавершених об'єктів будівництва, для довгобудів.
Марцинюк додав, що за рахунок житлового фонду закриватиметься квартирна черга і формуватиметься фонд штатного посадового житла, де військовослужбовці перебуватимуть впродовж служби.
Може вони ще й від практички видачі зброї відмовляться?
Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить Госказначейству финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета (зарплаты, пенсии). Запрещено принимать любые казначейские документы. По информации источника, причина такого решения - "дырка" в бюджете 70 миллиардов гривен.
Гончарук среди причин сложившейся ситуации назывпет укрепление гривни, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на 2019 год.
Также принято решение о внеплановом заимствовании до конца года 10 млрд гривеь в бюджет.(с)
Держитесь там, денех нет...
Гончарук сказал, что денег нет вообще, все программы кап. строительства свернуты.
Если ещё и ВСУ квартирами не обеспечить, будет вообще полный триндец!
количество квартир и кубриков соответствует численности личного состава
собственного жилья военные не имеют, однако накануне окончания службы ( определённое количество лет) получают от государства бесплатный кредит на покупку апартаментов/строительство коттеджа в избранном ими месте на всей территории страны
теперь хозяева строят виллы по миру
яхты за$ 120 млн.сколько можно квартир построить
причём 10% отдавалось жилья в горисполком
плохо это или хорошо?
а награбить 30 миллиардов 3 бросить как собаке кость
и все дружно кричат. слава благодетелю
это пропогандируется на всех ТВ каналах
И почему только военные.... Есть еще судьи, прокуроры....