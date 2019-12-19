 Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про врегулювання питання видобутку бурштину

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт проголосували 279 народних депутатів.

Згідно з текстом законопроєкту, спеціальні дозволи на видобуток бурштину надаватимуть на п'ять років. Передбачається, що такі спецдозволи продаватимуть на онлайн-аукціонах. Подати документи на отримання дозволу можна буде через електронний кабінет користувача на офіційному сайті Держслужби геології і надр. Площа ділянки надр, на яку надається спеціальний дозвіл, має бути не більше 10 гектарів. У документі встановлена ​​початкова ціна за 1 га - дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. грн)

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