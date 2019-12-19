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Все про:ВР (5507) бурштин (353)

 Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про врегулювання питання видобутку бурштину

Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт проголосували 279 народних депутатів.

Згідно з текстом законопроєкту, спеціальні дозволи на видобуток бурштину надаватимуть на п'ять років. Передбачається, що такі спецдозволи продаватимуть на онлайн-аукціонах. Подати документи на отримання дозволу можна буде через електронний кабінет користувача на офіційному сайті Держслужби геології і надр. Площа ділянки надр, на яку надається спеціальний дозвіл, має бути не більше 10 гектарів. У документі встановлена ​​початкова ціна за 1 га - дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. грн)

Читайте також: Рада підтримала за основу законопроєкт про врегулювання питання видобутку бурштину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166383
 
 
 Топ коментарі
 
34 тисячі за гектар лісу який стане марсом...
Вигідно блін... На дрова порізати... А де ще бурштин...
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Зачем мне разрешение?! Дайте два гектара земли что мне положены! Можно как раз там на Полесье!
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при пете в "марс" превращали за взятки ментам и сбушникам! эти хоть делают, в отличии от тех, что нам пять лет только пи@дели про "реформы"!
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шо за полумеры?в казино спецразрешения будут достаточно кошерными ...
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34 тисячі за гектар лісу який стане марсом...
Вигідно блін... На дрова порізати... А де ще бурштин...
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є мобільні подрібнювачі на щепу....прямо в лісі
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це стартова аукціонна ціна, але погоджуся, що надто мало
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при пете в "марс" превращали за взятки ментам и сбушникам! эти хоть делают, в отличии от тех, что нам пять лет только пи@дели про "реформы"!
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про пєтю пора забувати...
І демонструвати свої здобутки, а то ми таким шляхом прийдемо до, а при Зєлі...
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кто не помнит прошлого, не имеет будущего! твоего пэтю еще долго в Украине будут вспоминать как барыгу балобола брехуна и труса!
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в мене про нього абсолютно ідентична думка...
Але от слова про минуле... Варто осмислити теперішньому президенту... а не пєті...
Згадати про Емський Указ і Валуєвський циркуляр... Про кріпацтво... Про Березневі статті... Про сталіна... Про кгб... Про Голодомор... Про Сибір... Про розстріляне відродження... Запитати себе і свого батька історика... Чому це все відбулось і яка країна це вчинила...
А тоді, вигнати братішок з квартала з сбу, прокуратури, мвс, кабміну... Набрати пацанів 25-35 років з рядових.. з досвідом безпосередньої роботи... Перестати роліки в інтернеті знімати і почати танки будувати, не красити, а будувати...
Бо інакше буде біда...
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"плачь еримии"! "Набрати пацанів 25-35 років з рядових" - а КТО набирать будет? "свобода"? билецкий? или комиссары от пети??
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не важливо... Важливо, щоб людина мала поняття в своїй справі...
Інакше буде біда.
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після бурштину потрібно врегулювати видобуток піску
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Зачем мне разрешение?! Дайте два гектара земли что мне положены! Можно как раз там на Полесье!
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Что-что тебе положено? 2 гектара? С какой такой радости.
Совсем люди ум потеряли с этими мифическими двумя гектарами.
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А что скажет начальник транспортного цеха?
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И шо, теперь мародеры-копачи офіційно станут "старатєлямі", як вони себе гордо ******* називати.
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