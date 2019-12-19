 Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про врегулювання питання видобутку бурштину

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За відповідний законопроєкт проголосували 279 народних депутатів.
Згідно з текстом законопроєкту, спеціальні дозволи на видобуток бурштину надаватимуть на п'ять років. Передбачається, що такі спецдозволи продаватимуть на онлайн-аукціонах. Подати документи на отримання дозволу можна буде через електронний кабінет користувача на офіційному сайті Держслужби геології і надр. Площа ділянки надр, на яку надається спеціальний дозвіл, має бути не більше 10 гектарів. У документі встановлена початкова ціна за 1 га - дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. грн)
Вигідно блін... На дрова порізати... А де ще бурштин...
І демонструвати свої здобутки, а то ми таким шляхом прийдемо до, а при Зєлі...
Але от слова про минуле... Варто осмислити теперішньому президенту... а не пєті...
Згадати про Емський Указ і Валуєвський циркуляр... Про кріпацтво... Про Березневі статті... Про сталіна... Про кгб... Про Голодомор... Про Сибір... Про розстріляне відродження... Запитати себе і свого батька історика... Чому це все відбулось і яка країна це вчинила...
А тоді, вигнати братішок з квартала з сбу, прокуратури, мвс, кабміну... Набрати пацанів 25-35 років з рядових.. з досвідом безпосередньої роботи... Перестати роліки в інтернеті знімати і почати танки будувати, не красити, а будувати...
Бо інакше буде біда...
Інакше буде біда.
Совсем люди ум потеряли с этими мифическими двумя гектарами.