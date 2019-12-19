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Все про:держбюджет (254) митниця (637) Гончарук_Олексій (380)

 Нова митниця виконала план надходжень на 100,1%, - Гончарук

За останні 3 місяці (вересень-листопад) надходження до Держбюджету становлять $3.87 млрд, що на 1% більше, ніж за аналогічний період в 2018 році.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, плідна робота митниці за останні місяці призвела до збільшення податкового навантаження на кожен 1$ імпорту - з $0,26 в 2018 році до $0,27 в 2019-му.

"Позитивну тенденцію має також митна вартість несировинного імпорту (зростання з $1,5/кг до $1,6/кг), що свідчить про зменшення "сірого імпорту"", - зазначив Гончарук.

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Нова митниця виконала план надходжень на 100,1%, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166381
 
 
 Топ коментарі
 
и брешут - больше... совсем недавно нефьодов жаловался что СНОВА недоборы по плану.. причем общие недоборы в районе более 15%...
Новая таможня выполнила план поступлений на 100,1%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 602
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больше) объемы-то завоза выросли...а поступления от них на 0,1%)))
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То есть.
Воруют ровно столько, сколько предшественники.
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больше) объемы-то завоза выросли...а поступления от них на 0,1%)))
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Вообще зеленые очумели, планы у них. Да эти планы можно элементарно занижать и завышать в любую сторону. Новая таможня дала план, а старые чего?
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В них план тільки дозріває ще у вазонках
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Нет. Если работают плодотворно, реально собирают все в налоги, без шахер махера, и догнали прошлый год, значит экономика упала на 20-30%. На таможне пусто.
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и брешут - больше... совсем недавно нефьодов жаловался что СНОВА недоборы по плану.. причем общие недоборы в районе более 15%...
Новая таможня выполнила план поступлений на 100,1%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 602
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п.с. снова Гончарук сбрехал))

Таможенные поступления за ноябрь (2018) недотянули до плановых 0,1%, достигнув 33,58 млрд грн и превысив показатель ноября-2017 на 11,6%.
https://interfax.com.ua/news/economic/550418.html
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п.с. єто прнимерно 1.22 млрд.долл по курсу в ноябре 2018.
нінешние 30.3 млрд грн єто примерно 1.203 млрд.лолл...
и где тут "рос на 0.1%?))
(кстати.. манипуляция в самом заголовке: "выполнила план на 100.1% что на 1% больше, чем за аналогичный период в 2018 году" - неужели ПЛАНИРОВАЛИ выполнить план на 99.1% изначально (планировали 99.1% +1% перевыполнения = 100.1% Нова митниця виконала план надходжень на 100,1%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1015 Нова митниця виконала план надходжень на 100,1%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7121 ?))Источник: https://censor.net.ua/n3166381
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п.с. план таможенных поступлений в ноябре 2019 был... 37-38 млрд.грн)) а получили 30.. "перевыполнив на 1%")) математик гончарук))
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Їх вчили дзеркальним відповідями. Головне що плебс схвалює. Сказали покращилося, значить так і є, хвала Леоніду Іллічу. Ой, хвала Зе
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Этим математическим гениям пора рапортовать, что страна разбогатела в 100.1 раз. Остальная биомасса обрадуется, рейтинг возрастёт. Прохоботы кто поморщится, кто посмеется. Гончарук купит себе на радостях новый самокат. С Янелохом ничего не случится, правда, т.к. он и так Величайший.
Каждый получит своё.
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Политика Страны, [19.12.19 18:28]
Журналист «Страны» Людмила Ксенз понятно объясняет - почему в этом году начались проблемы с бюджетными платежами и почему они заморожены.
Если коротко - из-за укрепления курса гривны обвалились бюджетные платежи.


(**привіт соросятам-пі*арасятам із НБУ (рОЖКОВІЙ,СМОЛІЮ)що ЗУБАМИ тримають виСОКУ БАЗОВУ СТАВКУ..)


Ситуация настолько тяжелая, что правительство решило перевести все платежи кроме защищённых (зарплаты и пенсии) на «картотеку». То есть - в ручном режиме решать кому платить, а кому нет.
«Картотека» - понятие хорошо знакомое по 90-м годам. Оно даёт широкие возможности для коррупции и злоупотреблений.
Под нож могут попасть многие госзакупки, включая закупку лекарств.
Но проблемы могут быть и с зарплатами. Потому что многие бюджетники на местах получают зарплаты из местных бюджетов, которым, в свою очередь, деньги перечисляются из Киева.
И вот их могут затормозить.
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Може в них діаграму в кабінету "догори ногами" повісили?
Тоді зростання охеренне!
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Надо повышать план хотя бы до реальных 150% , как при совдепии на год ... . А потом смотреть на результаты деятельности и ещё раз повышать . Глядишь , так и выйдем на рентабельность Новая таможня выполнила план поступлений на 100,1%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4693
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А де, курва, гроші пенсам на субсидії? Нова митниця виконала план надходжень на 100,1%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5581
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То есть, янтарная и сигаретная контрабанды, как работали - так и работают.
Просто "крыша" поменялась".
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Не то сравнили, нужно сравнивать с заложенным в бюджет, а там недовыполнение.
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Приходится придумывать - бубачка срочно приказал дать хоть какую-то положительную новость.
Ибо купленные рейтинги и нанятая массовка в телешоу - это хорошо, но клоуны прекрасно знают, что терпение на исходе даже у распоследних зебилов...
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уря-уря.
скоро и зарплаті по 4000 баксов, и коммуналку бесплатно, а уж лапши на каждые уши - вааще немеряно!!!!!
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То есть либо Дубинский врет(таможня глубоко в минус ушла), либо Гончарук.
По тому шо последний высрал "прогноз" за 40% за "пятилетку" будет рост экономики, думаю что Гончарук..... не совсем прав и не очень компетентен.
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ВСЕ ПРОСТО.
при падінні гривні -митниця дає завжди ріст.
Проблема Нефьодова - падіння долара з 27 до 23,5
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Дубінський каже шо недобір просто жах який. Не беремо до уваги курс.
Просто все так вміють забрехати, шо вже х.з. що і як.
я не знаю, не розберу просто - може Шапошникова потрібно побільше дивитись - але там Аваков і подібні йому обсираються як правило.
Я не в Києві шоб щось орієнтуватись.
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а старая шо,невыполняла? Новая таможня выполнила план поступлений на 100,1%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8310все одиннадцать,или сколько там месяцев?
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Новый шедевр от Миколы Тищенка , в интервью журналисту ..! - Якщо ничого не робыты то ничого й не будэ . Тому мы ничого й не робымо Новая таможня выполнила план поступлений на 100,1%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5707 .. !!

С праздником Колян .!! Новая таможня выполнила план поступлений на 100,1%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7734 .
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/448927009340910/UzpfSTEwMDAxMDQyNTM5NTYwODoyMzEyMTYwMDY5MDc0NzMx/?multi_permalinks=2312156095741795&comment_id=2312274979063240¬if_id=1576758712036989¬if_t=feedback_reaction_generic
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так вот она причина, почему мне сейчас посылки так долго идут)).
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ага, только перед этим план уменьшили...
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Т.е. как я понял, объем завоза вырос, а объем поступлений аж на 1%, чем гордимся, зелебобики?))
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*****... пятилетку в 3 года... рейтинги 99% .от где то я уже это видел🤔
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Подагнали ему все-таки цыфирь положительную +0,01
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Слышь ты, Шлямбур на самокате, если бабла тебе хватает, то откуда такая дыра в бюджете в 3.5 лярда$???????????
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1 причина.
Корупція.Зокрема на збиткових держпідприємствах.
2 причина.
Дебільна ситсема оподаткування + висока банківська ставка НБУ ,що вбиває бізнес..Великі підприємства знайдуть "лазівки. -малі-"в розхід"..
3.
Неефективні витрати на різну х..ню держапаратом.
4.
5.
.....
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- а будете, сопляки, сильно умничать - дефолт объявлю... или ваще... вас да со всем гамузом за 100 млрд баксов раше продам )))...та шучу! шу-чу... нихто ж за вас столько не даст)))) идите кофе пить...с глаз моих! )))))
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Тобто наріт України затіяв усю цю хрінь заради 0,1%??
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У соевых все в шоколаде, а зелебобики последний х3р с солью доедают. Где справедливость? Почему страдают истинные патриоты?
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тобто всего 0,1% после секретых договорняков бубочки с хорошковским?
блеать,это не кпд...
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это не кпд,это погрешность...то для организмов с повышенным iq,якым тры крапкы совершенно нэзрозумили.
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Найбільші боржники: Дніпропетровська, Запорізька, Київська, м.Київ, Сумська, Полтавська, Миколаївська. Правобережна частина найбабовняна
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Конечно выполнила, после того, как бородатый изменил план по сборам задним числом. А я в эти выходные видел, как дальнобойщики живут на таможне, ночуют в машинах до 6 суток, что бы ***** пройти вашу сраную таможню !
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Как зае-ла ваша таможня , пуховик четвёртые сутки не можете растаможить из США.
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команда не ссаться была!
если зима будет теплой, пуховик пойдет в бюджет
😊
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Как она что то может выполнить, если это недоношенное дитя родилось неделю тому назад ?
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Вот это результат!!! Результат смены решало-барыг на недоумков!!!
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колись років 20 тому кучма призначив на херсонщині губернатора який потім хвастався статистичними даними зростання економіки регіону десь до 3%.

місцеві журналісти потім висміяли його карикатурою де намалювали цього губернатора здивовано запитуючого - "ну не вмію я керувати , ну і що".
коротше все це вже було.
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криворукие криворожие писюанисты-имитаторы
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Це тотожні поняття. Нехай вибачать мене криворіжці, які за гаріто не голосували. Справді з великою повагою ставлюся до них. Жаль, що їх мало, але добре, що є.
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Мы стоим на пороге грандиозного прорыва! Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал презЕдент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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Айяйяй! Как все было хорошо при барыге и как стало плохо при вофе!!! Досить скавчать та гадити з собачої будки!!!
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Тёмный Рыцарь, [19.12.19 18:59]
Еще в 2016 г президент Порошенко подписал хитрый закон "О финансовой реструктуризации", который дал возможность, в первую очередь, госбанкам "прощать" долги компаниям олигархов
Долги можно "реструктуризировать" на 10 и больше лет под 0,1% годовых
По этой процедуре госбанки "простили" долги крупных заемщиков на миллиарды грн
При этом конечно же госбанкиры и администрация президента никаких откатов не получали)
Интересно, что закон был принят сроком на три года до 2019
В сентябре 2019 г президент Зеленский продлил действие закона о фин реструктуризации еще на 3 года
Эльдорадо продолжается...
16 декабря﻿2019 гос "Укрэксимбанк" сообщил, что "простил" долги фирме "Конти" Бориса Колесникова
https://dubinsky.pro/…/ukreksimbank-prostil-dolgi-firme-kon…
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Так чому за півроку закон не відмінили? Тому, що поганому танцівнику..., чи тому, що "порохоботи"?
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божественная точность с человеческим фактором в 0,1 %. Это просто прекрасный пример "скромности"
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Значит не выполнила. Перекрыли другим показателем.
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А воно, куррррва, ще й знущається!
"По его словам, плодотворная работа таможни за последние месяцы привела к увеличению налоговой нагрузки на каждый 1$ импорта - с $0,26 в 2018 году до $0,27 в 2019."
0,26 і 0,27! УРЯЯЯЯЯЯЯ! ПАКРАЩЄННЯ!!!!
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учитывая то насколько вырос за год импорт ввиду укрепления гривни - получается что красть стали на примерно 20% больше чем предшественники
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Почти один в один с азировым и его известной капустой: "А почему вы не упоминаете капусту? Она ведь подешевела!". Когда козломордый гончарук издает указы, свидетельствующие о значительных недопоступлениях в бюджет, другой гончарук для медиа рассказывает об успехах таможни. Интересно, какую инфу по поводу своих "успехов" гончарук вкладывает главному зелепуталу?
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Ноябрь - в день 1kkk, декабрь - 0.8kkk день. Не в ту сторону стрелочка
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Интересно - а имело значение сколько оставил предыдущий уряд Самокатчику или это не имеет значение все равно все бы прое...?)
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Где выгодно считаем в долларах, где нет - в гривне. Уже б не мелочился и выдал расклад в швейцарских франках. Перевыполнение было бы более впечатляющим.
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При Порохе посылки от Алиэкспресс шли 7-14 дней, при Новой супер-таможне застряют на ней по месяцу
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