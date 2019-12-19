 Нова митниця виконала план надходжень на 100,1%, - Гончарук

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, плідна робота митниці за останні місяці призвела до збільшення податкового навантаження на кожен 1$ імпорту - з $0,26 в 2018 році до $0,27 в 2019-му.
"Позитивну тенденцію має також митна вартість несировинного імпорту (зростання з $1,5/кг до $1,6/кг), що свідчить про зменшення "сірого імпорту"", - зазначив Гончарук.
Воруют ровно столько, сколько предшественники.
Таможенные поступления за ноябрь (2018) недотянули до плановых 0,1%, достигнув 33,58 млрд грн и превысив показатель ноября-2017 на 11,6%.
https://interfax.com.ua/news/economic/550418.html
нінешние 30.3 млрд грн єто примерно 1.203 млрд.лолл...
и где тут "рос на 0.1%?))
(кстати.. манипуляция в самом заголовке: "выполнила план на 100.1% что на 1% больше, чем за аналогичный период в 2018 году" - неужели ПЛАНИРОВАЛИ выполнить план на 99.1% изначально (планировали 99.1% +1% перевыполнения = 100.1% ?))Источник: https://censor.net.ua/n3166381
Каждый получит своё.
Журналист «Страны» Людмила Ксенз понятно объясняет - почему в этом году начались проблемы с бюджетными платежами и почему они заморожены.
Если коротко - из-за укрепления курса гривны обвалились бюджетные платежи.
(**привіт соросятам-пі*арасятам із НБУ (рОЖКОВІЙ,СМОЛІЮ)що ЗУБАМИ тримають виСОКУ БАЗОВУ СТАВКУ..)
Ситуация настолько тяжелая, что правительство решило перевести все платежи кроме защищённых (зарплаты и пенсии) на «картотеку». То есть - в ручном режиме решать кому платить, а кому нет.
«Картотека» - понятие хорошо знакомое по 90-м годам. Оно даёт широкие возможности для коррупции и злоупотреблений.
Под нож могут попасть многие госзакупки, включая закупку лекарств.
Но проблемы могут быть и с зарплатами. Потому что многие бюджетники на местах получают зарплаты из местных бюджетов, которым, в свою очередь, деньги перечисляются из Киева.
И вот их могут затормозить.
Тоді зростання охеренне!
Просто "крыша" поменялась".
Ибо купленные рейтинги и нанятая массовка в телешоу - это хорошо, но клоуны прекрасно знают, что терпение на исходе даже у распоследних зебилов...
скоро и зарплаті по 4000 баксов, и коммуналку бесплатно, а уж лапши на каждые уши - вааще немеряно!!!!!
По тому шо последний высрал "прогноз" за 40% за "пятилетку" будет рост экономики, думаю что Гончарук..... не совсем прав и не очень компетентен.
https://censor.net.ua/news/3163565/**********************************************************************************************************
при падінні гривні -митниця дає завжди ріст.
Проблема Нефьодова - падіння долара з 27 до 23,5
Просто все так вміють забрехати, шо вже х.з. що і як.
я не знаю, не розберу просто - може Шапошникова потрібно побільше дивитись - але там Аваков і подібні йому обсираються як правило.
Я не в Києві шоб щось орієнтуватись.
С праздником Колян .!! .
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/448927009340910/UzpfSTEwMDAxMDQyNTM5NTYwODoyMzEyMTYwMDY5MDc0NzMx/?multi_permalinks=2312156095741795&comment_id=2312274979063240¬if_id=1576758712036989¬if_t=feedback_reaction_generic
Корупція.Зокрема на збиткових держпідприємствах.
2 причина.
Дебільна ситсема оподаткування + висока банківська ставка НБУ ,що вбиває бізнес..Великі підприємства знайдуть "лазівки. -малі-"в розхід"..
3.
Неефективні витрати на різну х..ню держапаратом.
4.
5.
.....
блеать,это не кпд...
если зима будет теплой, пуховик пойдет в бюджет
😊
місцеві журналісти потім висміяли його карикатурою де намалювали цього губернатора здивовано запитуючого - "ну не вмію я керувати , ну і що".
коротше все це вже було.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Мы стоим на пороге грандиозного прорыва! Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал презЕдент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
Еще в 2016 г президент Порошенко подписал хитрый закон "О финансовой реструктуризации", который дал возможность, в первую очередь, госбанкам "прощать" долги компаниям олигархов
Долги можно "реструктуризировать" на 10 и больше лет под 0,1% годовых
По этой процедуре госбанки "простили" долги крупных заемщиков на миллиарды грн
При этом конечно же госбанкиры и администрация президента никаких откатов не получали)
Интересно, что закон был принят сроком на три года до 2019
В сентябре 2019 г президент Зеленский продлил действие закона о фин реструктуризации еще на 3 года
Эльдорадо продолжается...
16 декабря2019 гос "Укрэксимбанк" сообщил, что "простил" долги фирме "Конти" Бориса Колесникова
https://dubinsky.pro/…/ukreksimbank-prostil-dolgi-firme-kon…
"По его словам, плодотворная работа таможни за последние месяцы привела к увеличению налоговой нагрузки на каждый 1$ импорта - с $0,26 в 2018 году до $0,27 в 2019."
0,26 і 0,27! УРЯЯЯЯЯЯЯ! ПАКРАЩЄННЯ!!!!