 Нова митниця виконала план надходжень на 100,1%, - Гончарук

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, плідна робота митниці за останні місяці призвела до збільшення податкового навантаження на кожен 1$ імпорту - з $0,26 в 2018 році до $0,27 в 2019-му.

"Позитивну тенденцію має також митна вартість несировинного імпорту (зростання з $1,5/кг до $1,6/кг), що свідчить про зменшення "сірого імпорту"", - зазначив Гончарук.

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