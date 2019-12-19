 Національна освітня асоціація запропонувала створити нову модель шкільного навчання

Про це в інтерв'ю інформаційному агентству "Українські Новини" заявила Вікторія Войціцька, голова правління Національної освітньої асоціації.

"Чинна модель шкільного навчання не дає випускникам знань, щоби стати успішними. І самі лише мільйони нових сучасних підручників не врятують загальну ситуацію в освіті. Якщо це так, то давайте змінимо модель навчання. Але визначимо чіткі завдання: чому ми навчаємо дітей, для чого ми це робимо, хто це робить у школі і за допомогою яких засобів. Цілі навчання мають формуватися з розуміння, з якими знаннями і навичками можна буде жити в Україні не нині, а за 10-15 років", - сказала Віктория Войцицька.

За її словами, нова модель шкільного навчання повинна забезпечувати українцям рівний доступ до освіти.

"Фактично, йдеться про нову модель освітнього середовища з низкою необхідних умов, засобів і технології для навчання учнів і роботи вчителів у взаємодії з батьками", - зазначила голова правління Національної освітньої асоціації.

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При цьому, вважає Вікторія Войціцький, нова модель навчання має враховувати потреби українського суспільства, а на її створення підуть роки.

"Створити таку нову модель – це справа не одного-двох місяців. Це важка праця на роки. Можна скористатися вже готовими моделями, апробованими в країнах, школярі яких демонструють високі освітні результати в міжнародних дослідженнях. Але сліпе копіювання моделі не буде ефективним, бо кожна така модель – канадська, фінська чи німецька - розроблена під запити відповідного суспільства. А в нас – своя специфіка, і при цьому роз’єми нової української моделі навчання мають стикуватися з системами інших країн, бо ізоляція – прямий шлях у відсталість", - наполягає Войцицька.

На її думку, окрім створення нової моделі навчання, нового освітнього контенту та засобів для його застосування в освітньому процесі, потрібно також відповідним чином підготувати педагогів.

"Слід іще навчити новій методиці вчителів. А це питання іще складніше й не має швидких рішень. Потрібна широка програма перепідготовки вчителів відповідно до нової моделі навчання, і наша Асоціація готова долучитися до її розгортання", - підсумувала керівник Національної освітньої асоціації.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки планує в 2020 році затвердити державний стандарт базової освіти, під який розроблятимуть нові освітні програми та підручники для учнів середніх шкіл. На думку міністра освіти і науки Анни Новосад, вітчизняна система освіти поглиблює нерівність у суспільстві, а різниця в навчальних досягненнях між українськими дітьми, які навчаються в селі і місті - становить 2,5 року.

Раніше Національна освітня асоціація звернулася до міністра освіти і науки з пропозицією змінити умови проведення конкурсу підручників для учнів "Нової української школи".