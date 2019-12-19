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 Політика України
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Все про:освіта (638) Войціцька (16)

 Національна освітня асоціація запропонувала створити нову модель шкільного навчання

В Україні слід створити нову модель шкільного навчання, що забезпечує випускників знаннями і навичками для подальшої успішної діяльності.

Про це в інтерв'ю інформаційному агентству "Українські Новини" заявила Вікторія Войціцька, голова правління Національної освітньої асоціації.

"Чинна модель шкільного навчання не дає випускникам знань, щоби стати успішними. І самі лише мільйони нових сучасних підручників не врятують загальну ситуацію в освіті. Якщо це так, то давайте змінимо модель навчання. Але визначимо чіткі завдання: чому ми навчаємо дітей, для чого ми це робимо, хто це робить у школі і за допомогою яких засобів. Цілі навчання мають формуватися з розуміння, з якими знаннями і навичками можна буде жити в Україні не нині, а за 10-15 років", - сказала Віктория Войцицька.

За її словами, нова модель шкільного навчання повинна забезпечувати українцям рівний доступ до освіти.

"Фактично, йдеться про нову модель освітнього середовища з низкою необхідних умов, засобів і технології для навчання учнів і роботи вчителів у взаємодії з батьками", - зазначила голова правління Національної освітньої асоціації.

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При цьому, вважає Вікторія Войціцький, нова модель навчання має враховувати потреби українського суспільства, а на її створення підуть роки.

"Створити таку нову модель – це справа не одного-двох місяців. Це важка праця на роки. Можна скористатися вже готовими моделями, апробованими в країнах, школярі яких демонструють високі освітні результати в міжнародних дослідженнях. Але сліпе копіювання моделі не буде ефективним, бо кожна така модель – канадська, фінська чи німецька - розроблена під запити відповідного суспільства. А в нас – своя специфіка, і при цьому роз’єми нової української моделі навчання мають стикуватися з системами інших країн, бо ізоляція – прямий шлях у відсталість", - наполягає Войцицька.

На її думку, окрім створення нової моделі навчання, нового освітнього контенту та засобів для його застосування в освітньому процесі, потрібно також відповідним чином підготувати педагогів.

"Слід іще навчити новій методиці вчителів.  А це питання іще складніше й не має швидких рішень. Потрібна широка програма перепідготовки вчителів відповідно до нової моделі навчання, і наша Асоціація готова долучитися до її розгортання", - підсумувала керівник Національної освітньої асоціації.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки планує в 2020 році затвердити державний стандарт базової освіти, під який розроблятимуть нові освітні програми та підручники для учнів середніх шкіл. На думку міністра освіти і науки Анни Новосад, вітчизняна система освіти поглиблює нерівність у суспільстві, а різниця в навчальних досягненнях між українськими дітьми, які навчаються в селі і місті - становить 2,5 року.

Раніше Національна освітня асоціація звернулася до міністра освіти і науки з пропозицією змінити умови проведення конкурсу підручників для учнів "Нової української школи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166379
 
 
 Топ коментарі
 
В шкільну програму введуть уроки мистецтва гри членом на роялі?
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Сейчас в школах анархия и беззаконие: учителя бесправные существа на которые клали болт ученики, родители и начальство. Первое правило - ученик всегда прав. Второе правило - если ученик не выучил - виноват учитель т.к. не научил. Третье правило - если ученик обматерил, оплевал, кинул в учителя чем-то, то см. правило - один. В Европе, США есть возможность отстранить ученика от школы на несколько дней, неделю, месяц.Есть право выгнать ученика в спецшколу для трудных. Есть возможность взыскать штраф с родителей. У нас - полное всевластие учеников. Это делается специально, чтобы нивелировать образование. Поэтому Украина с каждым годом скатывается в рейтингах. Недавний рейтинг PISA это лишний раз подтверждает.
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В кінці ХХ століття освітня програма СРСР вважалася самою ефективною у всьому світі... За три десятки літ її, в результаті "експериментів", непогано "угробили" - студент ВУЗу тямить менше, ніж школяр 8-го класу 80-х років.. Будем продовжувать "експериментувать"?...
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В шкільну програму введуть уроки мистецтва гри членом на роялі?
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Електронним членом по електроній роялі.
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Все придумывают и придумывают образование, а оно все хуже и хуже и отстает от европейского и американского. Дообразовываются, что дети перейдут на дистанционное он лайн образование с зарубежными заведениями, а наших идиотов пошлют нах.
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все давно уже было придумано - скопируйте Великобританию - они скатнули систему СССР 70-х годов.Добавляйте современную прикладную математику (ИТ) вместо литературных излишеств и вперед, остальные типа биологию, физику, химию можно оставлять , добавив современные результаты наук
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уберите дебильные 12 лет. НЕ МУЧЬТЕ ДЕТЕЙ 11-12 КЛАССАМИ
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уберите дебильные 12 лет. НЕ МУЧЬТЕ ДЕТЕЙ 11-12 КЛАССАМИ

Согласен.
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Никогда система образования в ссср,не была лучше чем в цивилизованных странах и скатывает эту "передовую систему" Великобритании не было необходимости.
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Знову кацапські міфи про саму передову систему освіти/науки/техніки/медицини/соціального забезпечення... Головна задача освіти це, підготовка членів суспільства і радянська освіта з цим не справилася. Не стало радянського суспільства, а західне і надалі процвітає.
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СТОП!!! хватит!!! новой укр школы уже достаточно!!! закрыть все школы и открыть сизо - единственное правильное решение
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А шо єслі снять сєріал «Школа» ?

Голобородка ж учітєль?

Платіть єму $4000.
І прєдставляєтє какая ЕКОНОМІЯ?
Хватіт ОДНОГО учітєля на всю ету, как єйо, ну ту шо і спєрєді, і сзаді...Ну ви понялі.
І он научіт про всє еті шмуєматікі, гєомєтрії, термоси, - нараз !
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не біситься, хохлапи та інші припи..днуті. все вона вірно сказала. але в тому то й біда, що вона не є представником чинної влади.
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Эта ассоциция - кормущка вместо разгоняемой академии педагогических наук?
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Раньше было раз в год, теперь раз в полгода они будут школьников зае.
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Сейчас в школах анархия и беззаконие: учителя бесправные существа на которые клали болт ученики, родители и начальство. Первое правило - ученик всегда прав. Второе правило - если ученик не выучил - виноват учитель т.к. не научил. Третье правило - если ученик обматерил, оплевал, кинул в учителя чем-то, то см. правило - один. В Европе, США есть возможность отстранить ученика от школы на несколько дней, неделю, месяц.Есть право выгнать ученика в спецшколу для трудных. Есть возможность взыскать штраф с родителей. У нас - полное всевластие учеников. Это делается специально, чтобы нивелировать образование. Поэтому Украина с каждым годом скатывается в рейтингах. Недавний рейтинг PISA это лишний раз подтверждает.
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Без денег никаких реформ не бывает.Но почему я прохожу школьную программу со всеми 6 детьми? Почему в школе не учат, а учу я с ними? Куча учителей которые панибратствуют с учениками, особенно богатых родителей. С остальными доводами Вашими согласен.
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Потому что необходимо воспитывать элиту. Не всем могут или хотят учиться. Поэтому необходимо создать несколько типов школ: 1) Для одаренных (10-20 процентов детей): гимназии (гуманитарные) и лицеи (математические). В них бесплатное образование, углубленная программа, лучшие учителя с самой высокой оплатой и меньшей нагрузкой. 2) Средние - для основной массы (50 процентов). С оплатой от 500 до 1000 грн, которая зависит от успеваемости ученика. 3) Для трудных (10-15 процентов) с очень облегченной программой, больше трудов, физ-ры, практических и т.д.и меньше уроков, но больше кружков и спорт секций. Обучение не оплачивается. Каждый год тестирование и возможен переход по результатам учебы как вверх так и вниз.Также ввести возможность отстранение от школы на срок от нескольких дней до месяца - пусть родители сами думают, куда их девать. Может, в частные школы, где с ними будут нянчится за деньги. Не должны умные дети страдать из-за дебилов. А дебил чувствовать себя неполноценно рядом с одаренными и комплексовать из-за этого, что выливается в зависть, травлю "ботанов" и прочее.
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Эта система в Германии, знаю....Но у нас она не сработает.Знаю по последним олимпиадам районным как это происходит, дочери мои участвовали....Для бедных и богатых, а не для одаренных и не очень...
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В кінці ХХ століття освітня програма СРСР вважалася самою ефективною у всьому світі... За три десятки літ її, в результаті "експериментів", непогано "угробили" - студент ВУЗу тямить менше, ніж школяр 8-го класу 80-х років.. Будем продовжувать "експериментувать"?...
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Ну, не скажите! То чему меня учили в ВУЗ 30 лет назад , мои дочери учат в 10-11 классе! Проблема в том, что нет денег--нет образования! Расслоение на касты идёт полным ходом.Сейчас это хотят узаконить: зачем ребенку идти в 11 класс, если нет денег на ВУЗ? Пусть сразу идет в ПТУ....
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Ага... Це тому студентка 1 курсу педуніверситету(біофак) каже викладачу : "Антарктида і Арктика, це що, не те саме?"...І це люди, що через кілька років будуть вчить наших дітей і внуків!!!...
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Я же и говорю: нет денег --нет образования. Поэтому за деньги учатся такие как Вы описали, а умные не могут финансово учиться....
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а умные не могут финансово учиться....

В Запорожье в НГУ на 400 студентов -только 2 человека получают стипендию.
И даже тем кто учится почти на 5, стипендию не дают,т.к.это ухудшает финансовое состояние вуза...
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"В падлу" рыться в архивах - в одном из номеров "Техники-молодёжи" была заметка. В одном из университетов Европы (кажется, в Швеции),проводилась экскурсия для кого-то из "высокопоставленных научников". Привели к каморке под лестницей - "Вот тут работал наш знаменитый...". (открывший несколько новых элементов)... Потом "замялся", вспомнив, КАКИЕ СЕЙЧАС лаборатории в университете, и заявил: "Не лаборатория делает человека знаменитым...".
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Нужно персонализированное обучение вводить!
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Нужно в Украине создать филиалы лучших учебных заведений на планете за счет Украины! Нужно договариваться с США, Англией, и т.д. Лучшие их учебные заведения должны быть и в Украине и программы должны быть одинаковые и там и тут и должны одновременно обновляться!
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Та вже достворювались до того, що випускники "вишів" не знають таблиці множення. Национальная образовательная ассоциация предложила создать новую модель школьного обучения - Цензор.НЕТ 5422
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Ну, всі радянські діти знали на пам'ять таблицю множення і як це допомогло?
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Починати треба з того, кого ми хочемо отримати в результаті освіти? Будь-яка державна форма освіти у будь-якому суспільстві має єдину мету- сформувати слухняного члена суспільства, який буде мати якісь усереднені знання, які відповідають соціальному та технологічному розвитку даного суспільства. Середня школа займається не стільки освітою, як дресурою майбутніх гвинтиків. Ну, про які знання ви можете говорити, якщо в класі більше трьох десятків учнів. І це діти, які за своїм фізіологічним розвитком ще не здатні самостійно концентруватися на навчанні. Кожному потрібно приділити увагу визначити що він засвоїв і пояснити те, чого він не зрозумів. При такій щільності учнів ні про які знання розмова іти не може. Головна задача вчителя видрисирувати дітей блюсти дисципліну. В багатьох містах нема навіть вільної землі для побудови нових шкіл аби розвантажити переповнені класи. Все, далі говорити немає про що.
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