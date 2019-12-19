 Російській блатній групі "Воровайки" заборонено в'їзд в Україну, - СБУ

Про це в Telegram повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На запити ЗМІ. У суспільстві виник великий резонанс через повідомлення про можливе прибуття в Україну російської групи "Воровайки". Повідомляємо, що наразі діє заборона в'їзду учасницям цього колективу - Павловій Яні, Надіктовій Ларисі і Теркуловій Діані", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що рішення прийнято з метою національної безпеки на підставі закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Раніше російський блатний гурт "Воровайки" анонсував концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі. Зазначений гурт виконує українофобські пісні, а також, за даними ЗМІ, виступав на окупованих територіях Донбасу.

Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий палац" у Києві після резонансу в ЗМІ відмовився підписувати договір з організаторами концерту групи "Воровайки".