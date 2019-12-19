 Російській блатній групі "Воровайки" заборонено в'їзд в Україну, - СБУ

Про це в Telegram повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"На запити ЗМІ. У суспільстві виник великий резонанс через повідомлення про можливе прибуття в Україну російської групи "Воровайки". Повідомляємо, що наразі діє заборона в'їзду учасницям цього колективу - Павловій Яні, Надіктовій Ларисі і Теркуловій Діані", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення прийнято з метою національної безпеки на підставі закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".
Раніше російський блатний гурт "Воровайки" анонсував концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі. Зазначений гурт виконує українофобські пісні, а також, за даними ЗМІ, виступав на окупованих територіях Донбасу.
Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий палац" у Києві після резонансу в ЗМІ відмовився підписувати договір з організаторами концерту групи "Воровайки".
Прикро. Сумно.
Ти забирав життя скрєпоносців, ти забирав літаки, крани та плавдоки, ти висмоктував величезні кошти з бюджету лаптестану.
Врешті-решт, ти радував нас своїм веселим димком з труби.
Ти служив Україні віддано. Спочивай з миром, друже.
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В УКРАИНУ СОБРАЛАСЬ БЛАТНАЯ ГРУППА "ВОРОВАЙКИ", КОТОРАЯ ПОЕТ О "ХОХЛАХ" И КРЫМЕ. В МВД ОТРЕАГИРОВАЛИ
(с) Митець
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tZE inform
@tZEinform
·8 мин
Три сотрудника ФСО валяются в приемной. Товарищ выскочил на улицу. Приятное дополнение к пресс-конференции ихнего Вовы
@tZEinform
·11 мин
Святый Мыколай добрався до Москвы. Возле здания ФСБ идет бой. Товарищ с автоматом палит во все что видит
Насмотрятся дети этих сценических образов и играются потом в АУЕ и понятия.
Нарешті дійшло як до жирафів? Це суспільство повинно підказувати СБУ що робити? Ну і контора. Тьфу, противно.
или на Банковой машинка ватная иголочку сломала?
(сарказм, если шо)