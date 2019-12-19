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 Російській блатній групі "Воровайки" заборонено в'їзд в Україну, - СБУ

Учасницям російської блатної групи "Воровайки" заборонено в'їзд на територію України.

Про це в Telegram повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На запити ЗМІ. У суспільстві виник великий резонанс через повідомлення про можливе прибуття в Україну російської групи "Воровайки". Повідомляємо, що наразі діє заборона в'їзду учасницям цього колективу - Павловій Яні, Надіктовій Ларисі і Теркуловій Діані", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: "Якщо буде треба, заберемо Одесу", - російська блатна група "Воровайки" анонсувала концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі

Зазначається, що рішення прийнято з метою національної безпеки на підставі закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Раніше російський блатний гурт "Воровайки" анонсував концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі. Зазначений гурт виконує українофобські пісні, а також, за даними ЗМІ, виступав на окупованих територіях Донбасу.

Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий палац" у Києві після резонансу в ЗМІ відмовився підписувати договір з організаторами концерту групи "Воровайки".

Російській блатній групі Воровайки заборонено вїзд в Україну, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166377
 
   
 Топ коментарі
 
В новинах кажуть що "Адмірал Кузнєцов" - всьо. Не підлягає ремонту.
Прикро. Сумно.
Ти забирав життя скрєпоносців, ти забирав літаки, крани та плавдоки, ти висмоктував величезні кошти з бюджету лаптестану.
Врешті-решт, ти радував нас своїм веселим димком з труби.
Ти служив Україні віддано. Спочивай з миром, друже.

Российской блатной группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину, - СБУ - Цензор.НЕТ 6647
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У любителей "Сватов" траур...
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В новинах кажуть що "Адмірал Кузнєцов" - всьо. Не підлягає ремонту.
Прикро. Сумно.
Ти забирав життя скрєпоносців, ти забирав літаки, крани та плавдоки, ти висмоктував величезні кошти з бюджету лаптестану.
Врешті-решт, ти радував нас своїм веселим димком з труби.
Ти служив Україні віддано. Спочивай з миром, друже.

Российской блатной группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину, - СБУ - Цензор.НЕТ 6647
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У далекій Гані вівці нарешті зітхнули спокійно.
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Сразу надо было, но пусть хоть так. Вообще их надо отваживать помаленьку, "кормитесь у себя".
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в Україні таких багато... нема чого шастать
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а ещё год назад у них был шанс приехать и воплотить в жизнь слова песни, когда какой-то мусорок шил бы им срок...
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да,еще б нужно уточнение-темкто слушает єто дерьмо,налить в уши смоли горячей )))
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так можно переименовать верховную раду, да и кабмин, поэтому и не пускают- личное оскорбление
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теперь всех смоктуновсих в клан блатных определили?
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Подозреваю,что если бы не возник резонанс,то международный центр культуры и искусств(!!!!!!)"Жовтневий палац" обязательно бы подписал контракт на выступление этих трех шаболд и хабалок.
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Там є список артистів-уродів, що підтримали анексію Криму чи лугандонців. То ви хлопці з СБУ не парьтесь, а усіх оптом, пожиттєву заборону на виїзд гандонам.
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Африкан Свиридович (сам до себе): Ой-ой-ой! Які падорви пратівні! Ой, як страшно!
(с) Митець
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та разрешите им въезд, перепишите фанов, и вперед- на историческую родину!!!! ау сбу-- не тормозите!!!
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Їх фани відомі - виборці ЗЕворовайки. Квартал таке ж дно, як і ці шаболди.
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а тем временем в раше









tZE inform

@tZEinform

·8 мин
Три сотрудника ФСО валяются в приемной. Товарищ выскочил на улицу. Приятное дополнение к пресс-конференции ихнего Вовы



@tZEinform

·11 мин
Святый Мыколай добрався до Москвы. Возле здания ФСБ идет бой. Товарищ с автоматом палит во все что видит
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Там блатняка с гулькин нос, а украинофобское искал-искал так и не нашел. Другое дело, что не принято сейчас гастролировать в Украине гражданам страны-захватчика.
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Было, было там что-то вроде "если надо, мы и крым не отдадим"....
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Правильно. Своих вороваек некуда девать, еще и эти прутся.
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Да это просто сценический образ. Вряд ли они сами были на зоне. Вот пуси райт приедут, эти точно сидели.
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Зачем эта дрочня? Запретите сразу всех раша артистов до восстановления территориальной целостности Украины. Пусть у себя зарабатывают на пропитание, нечего им тут у "хахлов" делать. Пусть ***** развлекают.
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На всякий случай лучше не пустить вместе с таким сценическим образом.
Насмотрятся дети этих сценических образов и играются потом в АУЕ и понятия.
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"..."На запросы СМИ. В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы "Воровайки". Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане", - говорится в сообщении..."

Нарешті дійшло як до жирафів? Це суспільство повинно підказувати СБУ що робити? Ну і контора. Тьфу, противно.
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Неheр им здесь шастать! Марамойки должны лабать только ху@лостане!!!
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які лохи підуть на цих російських шльондр??? треба було їх просто заарештувати як посібників хуіла....
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набігло б українських недоумків! а як же це цікаво подивитись на мавп з ху@лостана!
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Тупорила музика , тупорилі тексти і ці ************ теж тупорилі , бо слухав трошки інтервью з ними - повний примітив , десь рівень бобра
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Алё, СБУ!, а "радио шансон" и прочую "русскую" ***** на ************* языке не пора ли уже давно и окончательно запретить?
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а шо так, кацзвизду было можно, а етих тупых ватных шлендр нельзя?
или на Банковой машинка ватная иголочку сломала?
(сарказм, если шо)
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Вот интересно , а на что они рассчитывали , когда отплясывали в ДыРке перед дохлым Саньком Куросчиповым ? Они или тупые от природы или просто там голова только для того что бы жрать и блотняк орать , других функций она выполнять не в состоянии.
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Треба всім москалям заборонити в'їзд в Україну.
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"Воровайки" - как это переводится - "Злодіячки" ? "Злодіюжки" ?
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Это не заденет чувства слуг народа?
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Це , **** , зрада....прахоботикам тепер вити доведеться на щось інше!
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надо же...а я думал зеленский пригласит их на новогодний квартал...как то не по братски..мы то с ними миримся....они нас помоями обливают, убивают, а мы миримся
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Вся їх блатота - відкривати писок під фанєру . Хтось сумнівається ?
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