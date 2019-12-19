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Все про:Денісова (403) Таїланд (30) в'язниця (214) українці (575)

 Денісова відвідала українців у тюрмах Таїланду: тіснота, антисанітарія, немає доступу до питної води

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала громадян України, яких утримують у 4 в'язницях Таїланду.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу зазначити, що в тайських в'язницях є низка порушень, а саме: недотримання норми площі на одну людину, санітарні умови не відповідають встановленим нормам, немає доступу до чистої питної води. Деякі ув'язнені українці вимагають надання кваліфікованого лікування, яке відсутнє в переліку доступної медичної допомоги в пенітенціарних установах Таїланду. Також відсутній доступ до спортмайданчика", - написала вона.

За словами Денісової, в українців, які відбувають ув'язнення в Таїланді, немає можливості отримувати новини з рідної країни. Все, що їм доступно - тайські серіали без субтитрів. На спілкування з родичами діють обмеження за часом.

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"За результатами зустрічі з омбудсменом Таїланду сприятимемо, щоб наші країни в найкоротші терміни підписали Угоду про передачу засуджених... Тайська сторона пообіцяла з'ясувати можливість прискорення розгляду клопотань про індивідуальні королівські помилування", - написала Денісова.

Денісова відвідала українців у тюрмах Таїланду: тіснота, антисанітарія, немає доступу до питної води 01
Денісова відвідала українців у тюрмах Таїланду: тіснота, антисанітарія, немає доступу до питної води 02

Денісова відвідала українців у тюрмах Таїланду: тіснота, антисанітарія, немає доступу до питної води 03Денісова відвідала українців у тюрмах Таїланду: тіснота, антисанітарія, немає доступу до питної води 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166376
 
 
 Топ коментарі
 
Госпожа Денисова-ты не наркодиллеров посещай,а наших бойцов-добровольцев в НАШИХ тюрьмах. Денисова посетила украинцев в тюрьмах Таиланда: теснота, антисанитария, нет доступа к питьевой воде - Цензор.НЕТ 6143
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Денисова, харе дальние страны изучать. Возвращайся в Украину, - тут Аваков невинных людей посадил, дело белыми нитками шьет!
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Лучше проедь по нашим больницам и домах престарелых. да что там, у нас каждый месяц дети в школах массово травятся и санатории горят, а она наркокурьеров посещает по заграницам. Ето только в Украине наркокурьеры сидят во власти, а за границей они преступники.
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Який жах! Мабуть уже тричі пожалкували що перевозили героїн.
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Ну, и чего ваши Сватами недовольны?А ведь их могли бы пытать тайскими сериалами без субтитров!
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падло кацапское на шару отдохнуть поехала...
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Денисова, харе дальние страны изучать. Возвращайся в Украину, - тут Аваков невинных людей посадил, дело белыми нитками шьет!
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Она еще в Бразилии не была. Тем более там карнавал скоро...
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А эта троица в середину заходила? выглядят как туристы))))
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Так "оне" туристы и есть. На казённый кошт.
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кошмар...
наркокуръерам доступ к спортплощадкам ограничивают!!!
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закладку даже не спрятать, вопиющее нарушение прав человека.
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Госпожа Денисова-ты не наркодиллеров посещай,а наших бойцов-добровольцев в НАШИХ тюрьмах. Денисова посетила украинцев в тюрьмах Таиланда: теснота, антисанитария, нет доступа к питьевой воде - Цензор.НЕТ 6143
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только летом, сейчас у нас такие же херовые условия содержания (зима).
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Лучше проедь по нашим больницам и домах престарелых. да что там, у нас каждый месяц дети в школах массово травятся и санатории горят, а она наркокурьеров посещает по заграницам. Ето только в Украине наркокурьеры сидят во власти, а за границей они преступники.
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Надо еще проведать украинцев в тюрьмах Мальдив. Или Порошенко по совместительству это сделал?
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Там немає тюрем, а Панамські тюрми інспектуватиме твій кумир портянка.
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Там походу чьи то "бабки" зависли,вот она и суетится.
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Дорогуша, клетчатое одеяло в Таиланде не прокатит как и взятка судьям. А насчет спортплощадок так ты лучше по Украине прокатись, в большинстве сел даже школ и больниц нету не то что спортплощадок.
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Беги на пляж Паттайи от этих ужасных тюрем, и где фото с омбудсманом встречающей стороны?
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Всех наркош и наркодилеров срочно вернуть на родину...Или нехай там остаются?
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Я не понял, Денисова так троллит Украину??? В Украине тюрьмы европейского стандарта? Таиланд суверенная страна, и у него свои законы и методы содержания заключенных. Какого х... он будет подстраиваться под хотелки неизвестно кого?
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фильм "Бои без правил" во всех красках описал тайскую тюрьму.... ужас
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Омбусмена содержат для внутренней работы или внешней? Сделать ее невыездной , пока во всех украинских тюрьмах или хотя бы школах не сделают спортплощадки или хотя бы внутренние туалеты! Про больницы молчу, после их осупрунивании им реанимация не поможет!
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Сразу видно что некультурный человек и скандалист. А я изнутри знаю проблему больниц. Знаешь сколько медсестер и санитарок и обслуживающего персонала выкинули в первую волну сокращений? А в феврале вторая волна идет. А обзываться--показывать свой интеллект и воспитание...Не позорь нацию...
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Столько режисёров и журналистов пропадает.
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Таиланда? На Мальдивах говорят хорошие тюрьмы. А еще в Санта-Крус-Де-Тенерифе.
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