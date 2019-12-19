EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  3522  60
Матеріали за темою:
Все про:Новак Наталія (18) НАЗК (676)

 Члени НАЗК перед звільненням виплатили собі по 100-180 тис. грн матеріальної допомоги, - Новак

Усі п'ять членів Національного агентства з питань запобігання корупції та виконувач обов'язків керівника апарату НАЗК перед звільненням виплатили собі матеріальну допомогу в розмірі від 100 до 180 тисяч гривень.

Про це на брифінгу в Києві розповіла в.о. керівника НАЗК Наталія Новак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли я прийшла в НАЗК, керівництво самоліквідувалось, там вже нікого не було. Всі вони звільнились, забрали трудові книжки, виплатили собі матеріальну допомогу "на соціально-економічні потреби", - зазначила вона.

Новак також поскаржилась, що у зв'язку з виплатою згаданої матеріальної допомоги, "коштів в бюджеті НАЗК було недостатньо для того, щоб можна було до кінця року виплатити зарплати".

Новак уточнила розмір матеріальної допомоги: "Я не пам'ятаю точну суму, але йдеться про всіх п'ятьох членів НАЗК і одного виконувача обов'язків керівника апарату НАЗК. І це були суми від 100 до 180 тисяч гривень".

Вона також зауважила, що такі дії передбачені законодавчо - і "це, скоріше, питання етики і моралі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скандали в НАЗК призвели до того, що від Агентства відвернулися міжнародні організації-донори, - Новак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166374
 
   
 Топ коментарі
 
Как у нас классно система законов построена! за грабеж 5ти шеколадок чуваку 5 лет, а тут сами себе по 100тыс премии выписали (это же скоко в шеколадках?) и ничего как будто так и надо!!
 показати весь коментар
 
Стрельба произошла у здания ФСБ на Большой Лубянке,
"Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания", - сообщили очевидцы. Как отмечается, около главного входа находятся два автобуса полиции и скорая помощь.
По неподтвержденной информации, есть раненый. По другим данным, пострадавших двое. СМИ сообщают, что, по предварительным данным, погиб сотрудник ГИБДД. В городе введен план "Сирена".
Telegram-канал «112» передает, что погибли три сотрудника ФСО. Всего нападавших якобы тоже было трое, отмечает радиостанция «Говорит Москва». Один из них, по предварительным данным, еще продолжает прицельную стрельбу.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ох..нно..... цікаво, скільки зєля з богданом собі виплатять перед тим, як їх викинуть з ОПи Члены НАПК перед увольнением выплатили себе по 100-180 тыс. грн материальной помощи, - Новак - Цензор.НЕТ 9737
 показати весь коментар
 
 
Это только у нас нанятые чинушки сами себе деньги из бюджета берут???!! ИЛИ ЕЩЕ И В ГОНДУРАСЕ ТОЖЕ
 показати весь коментар
 
 
Та вони ж не собі "візьмуть", а щоб полегшити "тяжку втрату" спадкоємцям - на труну, місце на цвинтарі, і як без цього!, на переїзд до Хайфи...
 показати весь коментар
 
 
у ракоцапов в центре мацквы-веселуха.Телеграм-канал 112 сообщает, что погибли трое сотрудников ФСО. Также сообщается о троих нападавших, один из них ведет прицельный огонь
 показати весь коментар
 
 
Стрельба произошла у здания ФСБ на Большой Лубянке,
"Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания", - сообщили очевидцы. Как отмечается, около главного входа находятся два автобуса полиции и скорая помощь.
По неподтвержденной информации, есть раненый. По другим данным, пострадавших двое. СМИ сообщают, что, по предварительным данным, погиб сотрудник ГИБДД. В городе введен план "Сирена".
Telegram-канал «112» передает, что погибли три сотрудника ФСО. Всего нападавших якобы тоже было трое, отмечает радиостанция «Говорит Москва». Один из них, по предварительным данным, еще продолжает прицельную стрельбу.
 показати весь коментар
 
 
После стрельбы в центре Москвы на всех объектах ФСБ объявлен план «Крепость»





Члени НАЗК перед звільненням виплатили собі по 100-180 тис. грн матеріальної допомоги, - Новак - Цензор.НЕТ 7430Члени НАЗК перед звільненням виплатили собі по 100-180 тис. грн матеріальної допомоги, - Новак - Цензор.НЕТ 546



Во всех зданиях и на объектах ФСБ после стрельбы в центре Москвы на Лубянке объявлен план «Крепость», на место вызвали дежурную группу Центра специального назначения (ЦСН) и специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Об этом сообщил Telegram-канал «112».
План «Крепость» означает сбор личного состава, привлекаемого к пресечению захвата собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск.
О стрельбе в центре Москвы стало известно около 18:17. Перестрелка произошла на площади Воровского. В городе введен план «Сирена». На Лубянской площади работает полиция: движение по дороге перекрыто, людей эвакуируют.
По данным Telegram-канала «112», мужчина устроил стрельбу в приемной ФСБ. После этого стрелявший выбежал на Большую Лубянку, забаррикадировался в здании. В результате стрельбы один человек погиб, двое - ранены. По предварительным данным, они могут быть сотрудниками ФСБ. В Следственном комитете «Ленте.ру» не подтвердили информацию о погибших.
 показати весь коментар
 
 
Как законодательно? Я столько денег за год работы получаю.
 показати весь коментар
 
 
на социально-экономические нужды... бедолаги ****
 показати весь коментар
 
 
Как у нас классно система законов построена! за грабеж 5ти шеколадок чуваку 5 лет, а тут сами себе по 100тыс премии выписали (это же скоко в шеколадках?) и ничего как будто так и надо!!
 показати весь коментар
 
 
так про вагон это же было во времена СССР а счас же типа уже давно не СССР! или для кого не СССР а кому СССР?!!
 показати весь коментар
 
 
не ново.... будем посмотреть что эти себе навыписывают...
 показати весь коментар
 
 
Да уж, при пеце такого не было. Ой, так тож при пеце 😷
 показати весь коментар
 
 
С..а. так ограничьте им максималку. А то развели премии за интенсивность, работа с секретными документами и т.п. Это их работа. Хватит и 30% в совокупности.
 показати весь коментар
 
 
Это даже не премии - это сверх премий просто выплата себе "помощи".
 показати весь коментар
 
 
Гнать эту гниль на зону с конфискацией всего имущества и у всех родственников.
 показати весь коментар
 
 
свято наближається, свято пу і бє

Спасибо, что живой‏ @rozovoleh

З сьогоднішнього дня, вперше за останні роки, в країні введена картотека.
Держбюджет з'їжджає в червоне і не в змозі виконувати одночасно всі зобов'язання.
У чергу, сучі діти, хто там ДФРР? Це вже технічний дефолт або ще потанцюємо?

Останній раз така хрень була в при Кровосісі з Овочем. Але навіть тоді захищені статті бюджету не чіпали. Решта роками чекали повернення боргів. З ними розрахувалися в 2015 р по курсу долара в 25 гривень. Якщо добре піде, то до суверенного дефолту від технічного місяців 6 або 7.
 показати весь коментар
 
после этого теперь опять власти надо подкинуть народу новую тему .найти атошника у которого в гараже танк Т-64 ..и все забудут про тему первую
 показати весь коментар
 
 
Старшекласникам задали написать сочинение "Что бы я сделал, если бы стал премьером". Работы получились разные, но заканчивались одинаково: "... и хрен бы вы меня нашли."
 показати весь коментар
 
 
Порох, навчи зебілів красти, щоб хоч так може поповниться держ.бюджет.
 показати весь коментар
 
 
...опять спистили деньги.
ну, и в чем, собственно, проблема?
 показати весь коментар
 
правильно и сделали... страна нагибает - значит можно и ее
 показати весь коментар
 
 
премии надо запретить , в нашей стране это узаконенный распил бабла теми ,кто в бюджет ничего не кладет а только тырит из него
 показати весь коментар
 
 
О том, что террористі захватили здание ФСБ на Лубянке можно будет прочитать после их ликвидации?
 показати весь коментар
 
В здании ФСБ на Лубянке всегда сидели и работали террористы.
 показати весь коментар
 
 
То еврейские террористы.
А сегодня наоборот, какие то игиловцы.
 показати весь коментар
 
Телеграм-канал 112 сообщает, что погибли трое сотрудников ФСО. Также сообщается о троих нападавших, один из них ведет прицельный огонь
 показати весь коментар
 
"Она также отметила, что такие действия предусмотрены законодательно - и "это, скорее, вопрос этики и морали"

Нужно срочно убирать из законодательства возможность совершать подобные действия по выплате себе помощи чинушам. Ибо никакой этики, морали и совести у наших чинуш нет - если есть возможность законно украсть - они украдут обязательно.
 показати весь коментар
 
 
про законность таких деяний это вранье! вернее закон выписан так что куда повернешь так и выйдет!! все зависит от того кто рулит! пришла новая власть и просто не хотит старых наказывать потому что сами собрались воровать....
 показати весь коментар
 
 
А на бісову маму ми утримуємо на своїй шиї ті органи котрі повинні слідкувати за такими злочинними діями посадових злодіїв? Якщо ті крадуть а інші їх не притягують то саджати треб а всіх причетних бажано з конфіскацією і на довго. Члени НАЗК перед звільненням виплатили собі по 100-180 тис. грн матеріальної допомоги, - Новак - Цензор.НЕТ 4690
 показати весь коментар
 
Заголівок звучить як похмурий анекдот.
 показати весь коментар
 
Проверь свои штаны, там Порошенко тебе насрал.
 показати весь коментар
 
Ну ведь теперь поздно, поезд ушел. Теперь надо вперед смотреть. Может все утрясеться и в один момент коррупция внезапно исчезнет
 показати весь коментар
 
Ай мАлАццА. Так, не вопрос, вдолбите им протоколы о коррупции по ст.1
Дальше, по порядку - основания для выплат и дела доведенные до суда. Нет?
Пошто падлы казенный хлеб жрали?
Можу українською мовою, але забанять.....
 показати весь коментар
 
 
"Все пять членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и исполняющий обязанности руководителя аппарата НАПК перед увольнением выплатили себе материальную помощь в размере от 100 до 180 тысяч гривень"

Занавес, мать вашу!
ЗАНАВЕС !!!
 показати весь коментар
 
 
Бомжи!!! Мрази недоделанные! ФИО каждого барыги от коррупции в студию!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну и молодцы)а то зеленая погань уже и на эти деньги ротяку хотела разявить
 показати весь коментар
 
Тю! У нас , уточню, по сплетням , главврач районной больницы умудрился перед расчетом облагодетельствовать себя 700 000 грн.! И не по сплетням, купил квартиры себе и сыну в Марике, сыну в подмосковье , и еще будку , чуть хуже чем у среднего мэра под Мариком...И шо?
 показати весь коментар
 
Я б ще якось зрозумів камлання Новак якби її першим рішення на посту була повна заборона таких виплат собі та всьому новому складу цієї ганебної шарашки. Але ж ні! Я переконаний в тому що жидівка Новак буде тягти з бюджету набагато більше ніж тягли попередники - це, мля, генетика.
 показати весь коментар
 
 
Они так увлеклись выписывать себе премии и зарплаты, выше Европейских что, денег не хватило до конца года! Гончарук теперь отбрехивается!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору