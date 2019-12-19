 "Святий Миколай" приїхав до львівських військових на БТР. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Сьогодні у 80-ій десантно-штурмовій бригаді влаштували День відкритих дверей - відбулися показові виступи військовослужбовців.
"Всі покоління, що пройшли через горнило цієї бригади, показали себе дуже добре. Бригада з 1992 року служить українському народу, захищає його. Завжди бригада була першою. В ніч з 12 на 13 квітня 2014 саме 3-тя десантно-штурмова рота зробила героїчний марш по території, яку займали незаконні збройні формування від Луганська до Слов'янська, здійснювали розвідку", - заявив перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, назвавши бригаду "зразком для особового складу ЗСУ".
Окрема десантно-штурмова бригада (первинна назва 80 парашутно-десантний полк) була сформована в 1955 році. Перше місце дислокації полку - Гайжюнай. У 1960 році полк передислокували в Баку, а з 1979 року військова частина була передислокована на Львівщину. Відтоді День частини відзначають 19 грудня.
Десантники з 2014 року брали участь у визволенні Слов'янська, виконували бойові завдання в Георгіївці, Хрящуватому, Новосвітлівці, Червоному, Круглику, Переможному, брали участь в обороні Луганського аеропорту та боях за Донецький аеропорт.
ДУШАНБЕ, 19 дек - Sputnik. В Москве неизвестный открыл стрельбу из автомата у здания Федеральной службы безопасности России, сообщает телеканал "360".
Инцидент произошел вечером в четверг на Лубянке .
"Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания", - рассказывают очевидцы.
По неподтвержденной информации, в результате стрельбы ранения получил один человек.
По данным СМИ, стрельбу мог устроить сотрудник ФСБ.
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"Язические" даты тупо передрали и назвали - там Миколай, а там Камень(Петр), а вот там вообще - день йога(воспрянул от "Нирваны" )
є ВСУ і недобиті сєпари з мокшами.