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Все про:Львів (1134) Новий рік (146) БТР (47) 80 окрема десантно-штурмова бригада (16)

 "Святий Миколай" приїхав до львівських військових на БТР. ФОТО

У Львові 19 грудня відбулися урочистості на честь 40-річчя від дня створення 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Чоловік у костюмі Святого Миколая приїхав до десантників на БТРі і вручив подарунки для їхніх дітей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Сьогодні у 80-ій десантно-штурмовій бригаді влаштували День відкритих дверей - відбулися показові виступи військовослужбовців.

Святий Миколай приїхав до львівських військових на БТР 01

"Всі покоління, що пройшли через горнило цієї бригади, показали себе дуже добре. Бригада з 1992 року служить українському народу, захищає його. Завжди бригада була першою. В ніч з 12 на 13 квітня 2014 саме 3-тя десантно-штурмова рота зробила героїчний марш по території, яку займали незаконні збройні формування від Луганська до Слов'янська, здійснювали розвідку", - заявив перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, назвавши бригаду "зразком для особового складу ЗСУ".

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Окрема десантно-штурмова бригада (первинна назва 80 парашутно-десантний полк) була сформована в 1955 році. Перше місце дислокації полку - Гайжюнай. У 1960 році полк передислокували в Баку, а з 1979 року військова частина була передислокована на Львівщину. Відтоді День частини відзначають 19 грудня.

Десантники з 2014 року брали участь у визволенні Слов'янська, виконували бойові завдання в Георгіївці, Хрящуватому, Новосвітлівці, Червоному, Круглику, Переможному, брали участь в обороні Луганського аеропорту та боях за Донецький аеропорт.

Святий Миколай приїхав до львівських військових на БТР 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166368
 
   
 Топ коментарі
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Львовяне настолько суровы, что к ним даже Св.Николай приезжает на БТР?
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Краще б на Донецьк та Луганськ заскочив. І вручив "подарунки".
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Скрєпка, сподіваюся, шо Святий Миколай до родичів лисого квартального в окупованому Алчевську якось дістанецця. Бо лисому, та й ще якомусь хачєку носатому , пох на їхній лугандон та родичів, які залишилися в *уйловській окупації! А шо дєлать...біомусор, як молвіло нам жидівське папо шуро!
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Скрєпка, ну чому ти Україну не любиш? Як я, мурка-мурка, люблю її я?!
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Первая фраза-твои измышления. Вторая-ничем не доказанные слова. PS ты же из петиков, что тебе вообще можно доказывать.
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Скрепка, если я голосовала за Петю в 2014-м, то твоя зеля сдохнет от перенюха. ОК?)
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Честно говоря, мне плевать за кого ты голосовала, мне главное что сейчас топишь за него.
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А тошо зэльман сдохнет от перенюху, тебе пох!) Лишь бы я за Пороха не топила?!)))
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За Зеленского я не переживаю, да и то, что ты за Пороха топишь тоже нет, просто надоел ваш соевый балаган. Топишь за барыгу-будь готова к тому, что некоторые будут отправлять старый добрый смайлик
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Скреп, я хожу, куда хочу. А стрелочки, то для зебилов с Г+Г. У нас разные направления.)
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Так иди, мне то ты зачем пишешь, мол чего ты не любишь Украину, а я люблю))))Не хочется общаться с человеком=не пиши, что ж может быть проще "Святий Миколай" приїхав до львівських військових на БТР - Цензор.НЕТ 9731
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Ну так я и хожу, куда хочу. И общаться с тобой хочу.) Ну так получилось, что ты почему-то за зельмана топишь, а я - за Украину. Но я к тебе никаких отрицательных эмоций не испытываю. Я тебя даже люблю. А ты люби зелебэню! Имеешь право.)
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Понабирали тут на работу...по объявлению....на вокзале....у куда ваш Стець только смотрел.... "Святий Миколай" приїхав до львівських військових на БТР - Цензор.НЕТ 7170
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мож прыйшло врэм'я нанять отдельного редактора заголовкофф?
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Мужчина открыл стрельбу из автомата у здания ФСБ в МосквеМужчина открыл стрельбу из автомата у здания ФСБ в МосквеМужчина открыл стрельбу из автомата у здания ФСБ в Москве
ДУШАНБЕ, 19 дек - Sputnik. В Москве неизвестный открыл стрельбу из автомата у здания Федеральной службы безопасности России, сообщает телеканал "360".
Инцидент произошел вечером в четверг на Лубянке .
"Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания", - рассказывают очевидцы.
По неподтвержденной информации, в результате стрельбы ранения получил один человек.
По данным СМИ, стрельбу мог устроить сотрудник ФСБ.

Читать далее: https://tj.sputniknews.ru/russia/20191219/1030423193/muzhchina-strelba-avtomat-zdanie-fsb-moscow.html
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А давайте на дерево залезать не с правой руки, а со средней ноги?
"Язические" даты тупо передрали и назвали - там Миколай, а там Камень(Петр), а вот там вообще - день йога(воспрянул от "Нирваны" )
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И только Вялекий Сралин придумал скрепного деда мороза, забив на все!!!))))))))))))))))
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нема львівських чи київських "воєнних"...
є ВСУ і недобиті сєпари з мокшами.
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В охфисе преЗедента ожидается приезд переодетых в Деда Мороза кварталовцев на осле!
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Тю, шо, юзік на зєлє прискочить?! Тоді, головне, шоб розчавлені останкі бубочкі смерділи десь за прєдєламі України!)
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Пісєць! То є найкращий подарунок для зелених манкуртів!) Рекомендую!)
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то может святой петруха под николая загримировался?
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Он шо ??? Не мог по пути на Банковую заехать???
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Вже заїхав. Саме на Банкову. Пісєць нєчаянно нагрянєт, когда його совсєм нє ждьош! )
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Не знаю як до кого, але до моїх рідних приходить Святий Миколай, а не росіский алкаш з онучкою.
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