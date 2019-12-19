 Директора НАБУ Ситника включено в список корупціонерів НАЗК. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з даними Єдиного держреєстру Нацагентства із запобігання корупції, приводом для цього стало "порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків".
"Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень із конфіскацією подарунків у дохід держави", - зазначено в реєстрі.
Нагадаємо, що 13 грудня Рівненський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу і залишив без змін постанову Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 щодо Ситника про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-5 КУпАП. Йдеться про елітний відпочинок Артема Ситника на мисливській базі в Рівненській області, за який неодноразово платили інші особи. Згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, дані в цей реєстр щодо Ситника повинні були внести впродовж 3-х робочих днів.
Панамская прокуратура проверила сведения и закрыла дело против Петра Порошенко, начатое по заявлению Андрея Портнова, и теперь по жалобе адвокатов пятого президента там начнут расследовать дело уже против экс-замглавы Администрации президента при Януковиче.
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А ты, зе-тормоз - веруй дальше в "мародеров".
Раз он на Каймановых островах в суд не подавал - значит, там "дело" еще более гнилое.
Про "барыгу" читай ответ выше.
фильм: Пророчество (в 3х частях) ссыль
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подякуємо за цей вдалий вибір комісії на чолі з Чубаровим та Президенту Порошенку за такого Директора НАБУ.
До речі , початок був покладений екскурсією до Лондона, але тоді Посольство захистило..
ПОЧЕМУ ТУТ НЕТ БУКВ В 5 САНТИМЕТРОВ??????
"Директор НАБУ Сытник включен в список коррупционеров НАПК"
Этот тот самый НАПК, который "Все пять членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и исполняющий обязанности руководителя аппарата НАПК перед увольнением выплатили себе материальную помощь в размере от 100 до 180 тысяч гривень."?????????????????????????????????777
Какой вам в жопу Квартал????
Вам настоящей жызни не хватает???
РЕШЕНИЕ = КОНФИСКАЦИЯ ПОДАРКА (ПРОВЕДЕННЫЙ ОТДЫХ НАШАРКА...)
ХАЙ ИСПОЛНИТ.СЛУЧКА ТЕПЕР ДУМАЕТ КАКИМ ЧИНОМ ЕТО РИШЕННЯ ИСПАЛНЯТЬ.., кино инемцы напропалую...))))