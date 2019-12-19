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 Суспільство
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Все про:реєстр (89) Ситник (536) НАЗК (676)

 Директора НАБУ Ситника включено в список корупціонерів НАЗК. ФОТО

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник опинився у списку осіб, що мають стосунок до корупції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з даними Єдиного держреєстру Нацагентства із запобігання корупції, приводом для цього стало "порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків".

"Накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень із конфіскацією подарунків у дохід держави", - зазначено в реєстрі.

Директора НАБУ Ситника включено в список корупціонерів НАЗК 01

Нагадаємо, що 13 грудня Рівненський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу і залишив без змін постанову Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 щодо Ситника про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-5 КУпАП. Йдеться про елітний відпочинок Артема Ситника на мисливській базі в Рівненській області, за який неодноразово платили інші особи. Згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, дані в цей реєстр щодо Ситника повинні були внести впродовж 3-х робочих днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166360
 
   
 Топ коментарі
 
16.10.2019:

Панамская прокуратура проверила сведения и закрыла дело против Петра Порошенко, начатое по заявлению Андрея Портнова, и теперь по жалобе адвокатов пятого президента там начнут расследовать дело уже против экс-замглавы Администрации президента при Януковиче.

...
А ты, зе-тормоз - веруй дальше в "мародеров".
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Когда в этот список внесут главного коррупционера - Зе-Монику-Бубочку?
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ПОСЛЕ ТАКОГО ПОДАЮТ В ОТСТАВКУ В НОРМАЛЬНОЙ СТРАНЕ! ЧЕГО ОН ЖДЕТ? ПОКА ПИНКА ПОД ЗАД ДАДУТ?
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Когда в этот список внесут главного коррупционера - Зе-Монику-Бубочку?
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коментар відмічено як спам  
 
пока будут вносить лалитку мальдивскую
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16.10.2019:

Панамская прокуратура проверила сведения и закрыла дело против Петра Порошенко, начатое по заявлению Андрея Портнова, и теперь по жалобе адвокатов пятого президента там начнут расследовать дело уже против экс-замглавы Администрации президента при Януковиче.

...
А ты, зе-тормоз - веруй дальше в "мародеров".
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Зе-тыпил, все вопросы к Портнову!
Раз он на Каймановых островах в суд не подавал - значит, там "дело" еще более гнилое.
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Когда она в последний раз ногами дернет на фонарном столбе.
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Ещё один зе-тормоз вылез.
Про "барыгу" читай ответ выше.
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ПОСЛЕ ТАКОГО ПОДАЮТ В ОТСТАВКУ В НОРМАЛЬНОЙ СТРАНЕ! ЧЕГО ОН ЖДЕТ? ПОКА ПИНКА ПОД ЗАД ДАДУТ?
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Берет пример с Трубы....ждет указание от руководства ОПы...
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Знає, якщо Авакова витерпіли, то його тим більше.
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Не зря преЗЕдент дал второй шанс этому талантливому "антикоррупционеру".... НАПК внесло Сытника в реестр коррупционеров - Цензор.НЕТ 4501
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прикольный актер: Кристофер Уокен (Christopher Walken)

фильм: Пророчество (в 3х частях) ссыль
еще мне нравится это видео: Fatboy Slim - Weapon Of Choice [Official Video]
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Этого губастика не вносить надо, а закапывать....
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звільнити, без права займати державні посади до кінця життя....цього достатньо
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дивна країна Україна - в ній навіть органи, які мають викривати топ-корупцію очолюють корупціонєри.
подякуємо за цей вдалий вибір комісії на чолі з Чубаровим та Президенту Порошенку за такого Директора НАБУ.
До речі , початок був покладений екскурсією до Лондона, але тоді Посольство захистило..
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Это как-то все по-украински - орган по борьбе с коррупцией возглавляет коррупционер!
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ВСЕ ЭТО ПРОСТО ФИНИШ "ГЛАВНЫЙ БОРЕЦ С КОРРУПЦИЕЙ" ЗЛОСТНЫЙ КОРРУПЦИОННЕР ТАК ПОДЧЕРКНУЛИ ЧТО ВСЕ НАДСТРОЙКИ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ЕСТЬ КОРРУПЦИОННЫЕ КОРМУШКИ РАСПИЛА БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ОТСЮДА НЕХВАТКА БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И НЕВЫПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ОНИ ТАК БЫСТРО ВОРУЮТ А ПРАВИТЕЛЬСТВО ТАК БЫСТРО РАЗДАЕТ ДЛЯ ВОРОВСТВА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА ЧТО НАЛОГИ НЕ УСПЕВАЮТ ДОЙТИ ДО БЮДЖЕТА КАК ИХ УЖЕ УКРАЛИ
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Дивно то що с Ситником боролась вся петина рать, бо они его реально боялись. Его защищали иностранные послы. То что не удалось пете удалось Зеле. Единственный из старой влады это Сытник и больше никого. А припояли ему две услуги на 10 тыс гр и 15 тыс гр на за которые он не смог предоставить чеки. Судьи так решили. Зато кобелев в шоколаде. Против Сытника система борится он для нее чужой.
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Это ЦЫРК, мать вашу!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ПОЧЕМУ ТУТ НЕТ БУКВ В 5 САНТИМЕТРОВ??????

"Директор НАБУ Сытник включен в список коррупционеров НАПК"


Этот тот самый НАПК, который "Все пять членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и исполняющий обязанности руководителя аппарата НАПК перед увольнением выплатили себе материальную помощь в размере от 100 до 180 тысяч гривень."?????????????????????????????????777

Какой вам в жопу Квартал????
Вам настоящей жызни не хватает???
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ХХХАХАХАХААА!!!- НУ ЦИРК ЫШО ТОТ.....

РЕШЕНИЕ = КОНФИСКАЦИЯ ПОДАРКА (ПРОВЕДЕННЫЙ ОТДЫХ НАШАРКА...)
ХАЙ ИСПОЛНИТ.СЛУЧКА ТЕПЕР ДУМАЕТ КАКИМ ЧИНОМ ЕТО РИШЕННЯ ИСПАЛНЯТЬ.., кино инемцы напропалую...))))
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Бригада "ЗЕ" ,не смешите 3,14зду она и так смешная.
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принимают ли они присягу? Все ли президенты давали Присягу украинскому народу? Почему страна оказалась разваленной коррупционерами? Разве поощрение коррупционеров не является нарушением президентской присяги?
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