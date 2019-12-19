 Зеленський повинен дати оцінку заявам Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я, - "Євросолідарність"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Вважаємо, що ці заяви містять в собі неприкриту погрозу щодо подальшого розгортання військової агресії проти України. Вимагаємо від президента та Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського дати публічну оцінку таким заявам. Нагадуємо, що подібні заяви Путіна щодо "історичної приналежності" Криму Російській імперії передували анексії та окупації Кримського півострова. Поведінка Путіна вкотре доводить, що з нинішнім режимом Росії немає сенсу домовлятись. Путіну вірити не можна", - наголосили в партії.

"Європейська Солідарність" наголошує, що запорукою захисту суверенітету є проактивна дипломатична позиція України, спрямована на зміцнення світової антипутінської коаліції, на посилення політичного і санкційного тиску проти Кремля, а також подальше зміцнення української армії, приведення її до стандартів Північноатлантичного альянсу із подальшим набуттям Україною членства в НАТО.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор'я "споконвічно російською територією", з якою треба "розібратися".

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