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 Зеленський повинен дати оцінку заявам Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я, - "Євросолідарність"

Партія "Європейська Солідарність" обурена цинічними заявами Путіна щодо того, що частина території України як суверенної держави може розглядатися як "російські землі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Вважаємо, що ці заяви містять в собі неприкриту погрозу щодо подальшого розгортання військової агресії проти України. Вимагаємо від президента та Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського дати публічну оцінку таким заявам. Нагадуємо, що подібні заяви Путіна щодо "історичної приналежності" Криму Російській імперії передували анексії та окупації Кримського півострова. Поведінка Путіна вкотре доводить, що з нинішнім режимом Росії немає сенсу домовлятись. Путіну вірити не можна", - наголосили в партії.

"Європейська Солідарність" наголошує, що запорукою захисту суверенітету є проактивна дипломатична позиція України, спрямована на зміцнення світової антипутінської коаліції, на посилення політичного і санкційного тиску проти Кремля, а також подальше зміцнення української армії, приведення її до стандартів Північноатлантичного альянсу із подальшим набуттям Україною членства в НАТО.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор'я "споконвічно російською територією", з якою треба "розібратися".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166358
 
   
 Топ коментарі
 
У Путина совсем с головой не все в порядке. Прекратите вести любые переговоры, в том числе о транзите газа с РФ. Пора уже ввести визовый режим, национализировать все российское на территории Украины, всякие активы, банки, бизнес. Полное торговое эмбарго. Россия извечный враг Украины.
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Навіщо йому це? Он в любой момент может бросить эту фигню (с)
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Сидим мы значит с Макроном и Ангелой, тут ***** на коленях ползет, а я ему и кричу... выйди отсюда розбойник!
Ищите в продаже "Сказки мальчика Вовы"
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Есть по крайней мере три основные шоблы дестабилизирущие Украину,это шоблы Пинчука,Ахметова и Медведчука..И пока ЗЕ не решится их уничтожить в стране ни мира ни лучшей жизни не будет.А он сопляк как видим без разрешения Коломойского и соску в рот взять не может.
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Щоб соску в хлебало взяти, то те зехлебало ще розкрити потрібно
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Шо воно плете? Московія не Русь. Споконвічна Русь це Київ. і московія не має жодного відношення до цього . Навіть генетично москалі угрофіни, а Русь це слов'яни! детальніше тут. https://indo-european.eu/2019/07/vikings-vikings-vikings-influx-of-eastern-ancestry-in-the-whole-baltic-iron-age/
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соевые а сколько за годы войны марадер заплатил налогов в бюджет россии?
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Зелененький Женечка,а сколько миллионв $ бубочка за годы войны получил от расеи на офшорные счета?
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Можливо воно і руське, але точно не кацапське.
Московіти не мають жодного стосунку до Руси.
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Моніка своєму куратору ніяких оцінок давати не стане.
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Це фактично об'ява претензій на нашу територію, це війна.
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конечно даст...скажет "ЗАБИРАЙТЕ". только отдайте 50 пленных чтоб больше не приходили СМСки...
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Ось такі лайнові зсяви і вебуть перед вторгненням до чужих земель. Так само брехав ще недавно Гітлер про Данциг і вперся в Польщу,до цього в Чехію, серби Мілошевича до боснійців,де ім голови розбивали молотом (25 000 осіб),а Росія вже взагалі знахабніла до такого стану,що ні в які ворота не лізе. Дякуючи бездарній та трусл вій позиціі Зеленського,ось такі провокаційні заяви від РФ- це вже не смішно..
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